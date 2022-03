Ranný brífing: Zelenskyj si získal svet, Putin len pozornosť psychológov

Ani poslanec nemôže bezbreho trepať. Osviežujúce: Takže predsa má politik aj nejakú zodpovednosť k pravde. Teda k faktom, k podloženostiam. A inštitúcie majú toto priebežne vyhodnocovať a nevyhovárať sa na slobodu slova a vôľu voličstva rozhodnúť, či sa im to páčilo, alebo nie. Volič totiž nerozhoduje o faktoch ani nenastavuje mantinely prijateľnosti, iba si vyberá zástupcov. Aj to je veľa, ale nie je to v demokracii všetko. Zvyšok roboty musia odviesť na to povolaní, píše Zuzana Kepplová.