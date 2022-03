Dobré ráno: Albrightová urobila aj chyby, ale Slovensku pomohla

Madeleine Albright zanechala odkaz, že demokracia je sústavná tvrdá práca.

Prvá žena v spojených štátoch v tak vysokej funkcii. Rodáčka z Prahy, dcéra diplomata a utečenkyňa pred nacistami aj komunistami.

Vo veku 84 rokov zomrela Madeleine Albrightová - jedna z najväčších zástankýň demokracie, ktorá počas tvrdého Mečiarizmu nazvala Slovensko čiernou dierou Európy.

Aká bola Madeleine Albright? Čím bola výnimočná a kde urobila najväčšie chyby?

Zuzana Kovačič Hanzelová sa rozpráva s bývalým spolupracovníkom Madeleine Albrightovej, dnes poslancom parlamentu Tomášom Valáškom.

Zdroj zvukov: YouTube ČT 24, Show Jana Krause

NAKA zadržala a obvinila bývalého predsedu SNS Jána Slotu. Obvinili ho pre zločin prijímania úplatku. Trestné stíhanie je vedené v súvislosti s poskytnutím úplatku v roku 2018 sudcom Krajského súdu Žilina za ovplyvňovanie rozhodnutí v im pridelených trestných veciach.

Lídri členských krajín NATO sa vo štvrtok dohodli na posilnení obrany vo východnej časti aliancie v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu.

O pár týždňov už nebudú povinné respirátory ani v interiéri . V relácii rádia Expres to povedal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Podľa ministra sú na pľúcnej ventilácii len neočkovaní ľudia

Priateľke Roberta Fica Kataríne Szalayovej hrozí vyhadzov z bratislavskej prokuratúry . Rada prokurátorov má na stole žiadosť o odvolanie Szalayovej z pozície čakateľky. Priateľke poslanca Fica sa nepodarilo urobiť justičnú skúšku, a navyše počas svojej oficiálnej PNky bola na dovolenke v Jordánsku aj spolu s predsedom Smeru Robertom Ficom.

Exministri SNS Marián Janušek a Igor Štefanov odsúdení za nástenkový tender nepochodili s dovolaním na Najvyššom súde. Ich tresty 9 a 11 rokov sú tak právoplatné.



Je to teraz veľký boom najma v USA - terapia s halucinogénnmi. Buď s hríbami, rastlinami, alebo s extázou. Postup je jednoduchý - ľuďom s ťažkou traumou počas tripu pomáhajú terapeuti, a užívanie drôg je vlastne kontrolované a využité na pomoc človeku. Lenže nie je to také jednoduché, ani ružové ako sa zdá. A hoci má tento typ terapie veľké PR a niektorým ľuďom s ťažkou traumou naozaj pomohol, nesie so sebou aj veľké riziká. Pomenúva ich 10 dielna podcastová dokuséria Cover Story od New York Magazine, ktorá je môj zaujímavý tip na záver.

