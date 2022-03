Psychiater Hašto: Sociálne okolie je pri traume rozhodujúci faktor

Pri vojnových situáciách má 50 až 90 percent ľudí symptomatiku posttraumatickej stresovej poruchy, hovorí.

Text je prepisom relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísala ho Lenka Šamajová.

„Niektorí ľudia sú až precitlivelí na hrozbu a môžu reagovať výraznejšie než väčšina. Otázka je, či u niektorých nehrá rolu, že zažili ohrozenie, a preto silnejšie prežívajú situáciu ohrozenia Ukrajiny a aj Európy,“ hovorí psychiater a prednosta Psychiatrickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne JOZEF HAŠTO.

V rozhovore vysvetľuje, koľko percent ľudí vo vojnovej situácii má symptómy posttraumatickej stresovej poruchy, či to, ako vyzerá situácia ohľadom psychického zdravia aktuálne na Slovensku.

Jozef Hašto psychiater a psychoterapeut,

školiteľ v autogénnom tréningu a v hypnóze,

vyštudoval Fakultu všeobecného lekárstva na Karlovej univerzite v Prahe,

prednosta Psychiatrickej kliniky Fakultnej nemocnice v Trenčíne,

v roku 1990 pôsobil na ministerstve zdravotníctva ako poradca pre psychiatriu,

v roku 2000 získal ocenenie Osobnosť mesta Trenčín v oblasti zdravotníctva,

v roku 2016 ho bývalý prezident Andrej Kiska (ZA ĽUDÍ) vymenoval za profesora v odbore sociálna práca.

Prečo niekto znáša vojnu lepšie a niekto horšie?

Ak človek zažije vo vojne situáciu, že je bezprostredne ohrozený na živote, niekto zahynie vedľa neho alebo sa dozvie, že jeho blízki boli zabití, je náročné to spracovať. U časti ľudí dôjde k poruche, ktorá zvyčajne má charakter posttraumatickej stresovej poruchy.

Pokiaľ ide o vojnové situácie, odhad alebo skúsenosti sú, že 50 až 90 percent ľudí má symptómy posttraumatickej stresovej poruchy. Ak niekto v čase mieru zažije dopravnú nehodu, miera symptómov je len desať percent, čiže ide o vážnejší problém, ktorého výskyt je podobný ako pri znásilnení, kde tiež býva až 90 percent symptomatiky.

U mnohých to odznie spontánne po niekoľkých týždňoch, ale u časti ľudí to môže pretrvávať aj viac ako tri mesiace a to už ide o veľmi veľké riziko dlhodobého pretrvávania, ktoré môže trvať aj desaťročia.

Prejavuje sa trauma u každého inak?

Existujú prípady, že človek prežije traumu a až po viac ako šiestich mesiacoch sa objaví symptomatika posttraumatickej stresovej poruchy. Zostane to uložené takým spôsobom, že to ešte nestrháva nervové regulácie tvoriace symptómy.