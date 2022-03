Mladá výskumníčka ušla z Kyjeva, na Slovensku robí vedu v známej firme

Kľukatá životná cesta známej slovenskej sinologičky. Slovensko sa trápi na ceste k udržateľnosti. Z denníka dobrovoľníčky na hraniciach. Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

1. Jedna z najväčších odborníčok na Čínu je zo Slovenska. Marina Čarnogurská sa z východnej filozofie naučila, že všetko v živote, dobré aj zlé, má svoj zmysel: Award winning sinologist: Living the yin-and-yang life

2. Chlapci hrali futbal, dostali medaile z keksíkov. Jana Koprivňaková strávila týždeň ako dobrovoľníčka na východe Slovenska. Prečítajte si jej denníkové zápisky: Humenné diary: Many have asked us to take them back to Ukraine

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

3. Korupciu už nevnímame ako bežný jav, napriek tomu, že vláda v tejto oblasti veľa neurobila, zhodujú sa analytici. Vláda je v polčase, ako sa jej darí? Government at midterm: Some anti-corruption achievements, but coalition could have done more

4. Akýkoľvek druh kreatívnej práce musí mať za sebou aj prácu v kancelárii, hovorí riaditeľ spoločnosti Henkel. Hoci aj zamestnanci centier podnikových služieb pracovali počas pandémie z domu, spoločnosti sa do budúcna prikláňajú skôr k hybridnému modelu práce: Focus at home, team up at work. The Covid-19 pandemic has transformed the work environment at business centres

5. Stránky novín plnia správy o zadržaní jácht ruských oligarchov či zmrazovaní ich účtov. Realita je však často iná, keďže legislatíva im umožňuje sa proti takýmto krokom brániť, píše analytička Renáta Bláhová: EU’s Unshell Directive could be improved to freeze Russian oligarchs' assets more efficiently

6. Portrét americkej herečky Marylin Monroe od Andyho Warhola sa môže stať najdrahším vydraženým dielom 20. storočia. V prehľade noviniek z kultúry a cestovania sa dozviete viac aj o úspechu slovenských ornitológov či začiatkoch fotografie: $200 million for Warhol's blue Marilyn?

7. Socha Márie Terézie na dunajskom nábreží púta pozornosť návštevníkov Bratislavy. No vedeli ste, že kým sa tam dostala, zmenila svoju polohu niekoľkokrát a časti z jej originálu dokonca použili na iných sochách? V našom hlavnom meste takýchto príkladov nájdete viac: Wandering sculptures go on tour

8. Budovanie cyklotrás, zdieľanie bicyklov, triedenie bioodpadu či budovanie včelníc v mestách. Slovensko chce žiť udržateľnejšie, no máme ešte čo doháňať: Slovak towns struggle towards greater sustainability

9. Viete, čo je to ekoturizmus? Táto forma turistiky sa postupne udomácňuje aj u nás: Slovaks willing to pay a national park entrance fee

10. Na stretnutie prišla v tričku s nápisom Keep life simple. Jej život však ani náhodou nie je jednoduchý. Mladá výskumníčka z Kyjeva sa po príchode na Slovensko zamestnala v známej firme. V rozhovore hovorí, že Ukrajinci sa dnes svojich blízkych pýtajú len dve otázky: The student who refused to wait for a bomb to kill her

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte večerný prehľad správ dňa Today in Slovakia. Jedným klikom si ho môžete aktivovať tu.