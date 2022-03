Budaj chce, aby zo Slovenska začali tento rok miznúť čierne skládky

Envirorezort má podľa Budaja tisícky adries, kde čierne skládky ležia.

BRATISLAVA. Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) chce, aby túto jar začali zo Slovenska miznúť čierne skládky. Plánuje naplniť fond rezortu vnútra, ktorý obciam pomôže s ich odstránením.

Uviedol to pri spustení celoslovenskej iniciatívy Čisté Slovensko na brehoch Dunaja pri bratislavskom Čunove.

Envirorezort má podľa Budaja tisícky adries, kde čierne skládky ležia. Ich odstránenie by sa malo financovať z fondu ministerstva vnútra, ktorý je však prázdny. "Budeme sa ho snažiť naplniť, aby mali obce riadny prístup k financiám a čierne skládky začali túto jar miznúť," poznamenal Budaj.

Akcia by mala prebiehať od jari do jesene. Zapojiť sa do nej môžu ľudia tým, že vyzbierajú voľne pohodený odpad v okolí a vyhodia ho do komunálneho zberu. Budaj chce kampaňou podnietiť k zberu odpadkov aj obce, organizácie zodpovednosti výrobcov či obchody. Je presvedčený, že týmto projektom, zálohovaním PET fliaš a zákazom jednorazových plastov sa stane Slovensko čistejšou krajinou.

Kampaň podporuje štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV). Vodohospodári ročne vyčistia brehy Dunaja od 16 kubíkov odpadu, uviedol riaditeľ VV Vladimír Kollár. Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom iniciatívy Čisté Slovensko skoordinuje a zorganizuje upratovacie akcie na celom Slovensku.