Prezidentka zatiaľ nepodpísala lex Ukrajina, trvá na úprave vyhlášky

Čaputová žiada ochranu ľudí zo Slovenska pred vypovedaním z nájmu.

BRATISLAVA. Prezidentka Zuzana Čaputová zatiaľ nepodpísala lex Ukrajina. Trvá na úprave vyhlášky k zákonu tak, aby boli ľudia zo Slovenska ochránení pred vypovedaním z nájmu. Avizovala, že v opačnom prípade by zákon v tejto časti vrátila. Uviedla to na brífingu pre novinárov v Poprade.

Prezidentka vníma informácie z miest a obcí Slovenska o tom, že sa môže potencionálne chystať vypovedanie z nájmov ľudí. Má ísť najmä o tých, korí majú finančné problémy.

Uviedla, že sa to môže diať hlavne pre to, lebo príspevok zo strany štátu v prospech ubytovania ukrajinských občanov by mohol byť finančne zaujímavejší ako ubytovanie slovenských občanov, ktorí v tých nájmoch bývali.

"Toto je téma, o ktorej som už predtým hovorila s premiérom. Dnes som mu telefonovala k tejto veci, pretože potrebujem uistenie, že bude vykonávacia vyhláška k zákonu upravená spôsobom, ktorý ochráni aj ľudí na Slovensku, aby nemohli byť vypovedaní z takéhoto nájmu pre nejaké špekulatívne prenájmy," dodala prezidentka.

Poslanci Národnej rady SR v utorok schválili zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine.

Parlament o takzvanom lex Ukrajina rokoval v skrátenom legislatívnom konaní. Upravuje príspevok za ubytovanie odídencov a súvisiace podmienky, ktorý má byť súhrnne maximálne 500 až 1250 eur za mesiac v závislosti od počtu poskytovaných miestností.

Vyplácať sa má cez obec. Lex Ukrajina rieši aj oslobodenie od úhrady mýta či diaľničnej známky pre Ukrajincov. Rovnako nárok na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti pre utečencov z Ukrajiny. Legislatíva tiež rieši žiadateľov o azyl, ich pracovnoprávne vzťahy či ubytovanie.

Vojna na Ukrajine