Ranný brífing: Tak dlho sme Putinovi ukazovali, že smie čokoľvek, až to urobil

Keď ruské vojská napadli Gruzínsko, bola reakcia Západu slabá. Pri anexii Krymu sa síce západní predstavitelia snažili k Rusku pristupovať tvrdšie, ale z Putinovej strany dostali vyhrážky. Podľa odborníka si nás Putin otestoval a pochopil, že mu prejde takmer všetko.

Našu ústretovosť Kremeľ považoval za slabosť, Putina sme vykŕmili my, hovorí bývalý diplomat

Ruský prezident Vladimir Putin. (zdroj: TASR/AP)

„Tak dlho sme Vladimirovi Putinovi ustupovali a ukazovali, že už môže urobiť prakticky čokoľvek a prejde mu to, až nám 24. februára 2022 dokázal, že to naozaj urobí,“ hovorí pre SME bývalý český veľvyslanec v Moskve a vo Washingtone Petr Kolář.

Pripomína summit NATO, ktorý sa konal v roku 2008 v rumunskej Bukurešti. „Ukrajinská a gruzínska delegácia naň prichádzali s očakávaním, že dostanú status kandidátskych krajín na vstup do aliancie,“ pripomína diplomat. "My sme ich poslali domov bez kandidátskeho statusu, iba s nejakým vyhlásením, že pre nich zostávajú dvere otvorené."

O tri mesiace neskôr vpadli ruské vojská do Gruzínska a odvtedy Moskva okupuje dva gruzínske regióny – Abcházsko a Južné Osetsko.

Reakcia Západu bola podľa Kolářa už vtedy slabá. Lídri, vrátane francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho, síce vycestovali do Tbilisi, aby podporili Gruzínsko, no Západ proti agresii Ruska nijako nezakročil.

Hodnotí, že v Moskve sa ustavične striedali západné delegácie a podpisovali dohody a memorandá. Demokratický svet chcel dať podľa Kolářa Rusku najavo, že Západ nie je nepriateľom Moskvy a že je v záujme oboch strán, aby spolupracovali.

Každý ústretový krok však považoval Kremeľ za slabosť Západu. Vladimir Putin si nás otestoval a pochopil, že mu prejde takmer všetko, hovorí Kolář.

Budúcnosť bez ruského plynu: Biden oživil vo Varšave idealistické korene americkej politiky. Pred zmarom, resp. totalitami USA Európu už trikrát zachránili. Štvrtý pokus – Ukrajina a s ňou aj stredovýchodná EÚ – sa práve odvíja pred očami, píše Peter Schutz.

Hokejista aj archeológ. Ako pre Putinovo silácke PR zahynul ohrozený tiger

Putin na rybačke. (zdroj: TASR/AP)

V hokejovom zápase po boku veteránov zo zámorskej NHL nastrieľa Vladimir Putin osem gólov. To, že mu obrancovia nechávajú voľnú cestu až do bránkoviska, je vedľajšie.

Pri potápaní sa v Čiernom mori objaví Putin už takmer na plytčine vzácne artefakty, antické grécke amfory. Hovorca Kremľa až s odstupom času priznáva, že dvojuché nádoby už pred Putinom objavili výskumníci. Pred zrakmi novinárov ich však z mora slávnostne vylovil až Putin.

Ide iba o časť zo série zinscenovaných záberov, ktoré šéfa Kremľa predstavujú ako drsného muža, ktorý si vie rady v divočine, prekonáva súperov v džude a keď to nejde inak, naviguje ohrozené sibírske biele žeriavy, aby nezablúdili pri migrácii.

V skutočnosti sa v džude pred kamerami nikdy nestretol s rovnako silným súperom, žeriavy by trafili aj bez neho a prinajmenšom jedno zviera – sibírsky tiger – stretnutie s Putinom napokon neprežilo. Samica Serga dostala priveľa preventívnych zásahov uspávacou puškou.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Ukrajinci oslobodzujú obsadené mestá. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opäť požiadal medzinárodné spoločenstvo o stíhačky a tanky. Rusko cez víkend zničilo sklad rakiet pri Kyjeve a zásobník pohonných látok pri Ľvove. Prečítajte si víkendový prehľad o dianí na Ukrajine.

Ukrajinci oslobodzujú obsadené mestá. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj opäť požiadal medzinárodné spoločenstvo o stíhačky a tanky. Rusko cez víkend zničilo sklad rakiet pri Kyjeve a zásobník pohonných látok pri Ľvove. Prečítajte si víkendový prehľad o dianí na Ukrajine. Pred a po ukrajinských miest: Pozrite si ako ruské rakety zničili ukrajinské mestá. Obnova Mariupoľa bude trvať roky.

Pozrite si ako ruské rakety zničili ukrajinské mestá. Obnova Mariupoľa bude trvať roky. Pohľad z Užhorodu: Za mesiac Rusko urobilo pre Ukrajinu oveľa viac, ako si myslí. Nie, neoslobodilo ju od imaginárnych nacistov. Pomohlo však každému pochopiť, kto sme a čo chceme.

Za mesiac Rusko urobilo pre Ukrajinu oveľa viac, ako si myslí. Nie, neoslobodilo ju od imaginárnych nacistov. Pomohlo však každému pochopiť, kto sme a čo chceme. Bidenov príhovor: Americký prezident Joe Biden v prejave vo Varšave povedal, že ruský prezident Vladimir Putin "nemôže zostať pri moci", a konflikt na Ukrajine označil za "strategické zlyhanie" Moskvy.

Americký prezident Joe Biden v prejave vo Varšave povedal, že ruský prezident Vladimir Putin "nemôže zostať pri moci", a konflikt na Ukrajine označil za "strategické zlyhanie" Moskvy. Útok na Ľvov: Päť ľudí utrpelo zranenia po tom, ako dva raketové útoky zasiahli mesto Ľvov na západe Ukrajiny, uviedol gubernátor oblasti Maksym Kozyckyj.

Päť ľudí utrpelo zranenia po tom, ako dva raketové útoky zasiahli mesto Ľvov na západe Ukrajiny, uviedol gubernátor oblasti Maksym Kozyckyj. Orbán odpovedal Zelenskému: Maďarský premiér Viktor Orbán odmietol emocionálnu výzvu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na dodávky zbraní Ukrajine a na podporu sankcií voči ruskému energetickému sektoru.

Maďarský premiér Viktor Orbán odmietol emocionálnu výzvu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na dodávky zbraní Ukrajine a na podporu sankcií voči ruskému energetickému sektoru. Východná hranica: Ozbrojené sily rozmiestňujú slovenské systémy protivzdušnej obrany, a to najmä na východnej hranici Slovenska. Informoval o tom hovorca ozbrojených síl Štefan Zemanovič, ktorý pripomenul, že systém protivzdušnej obrany Patriot už chráni strategickú časť stredného Slovenska.

Ozbrojené sily rozmiestňujú slovenské systémy protivzdušnej obrany, a to najmä na východnej hranici Slovenska. Informoval o tom hovorca ozbrojených síl Štefan Zemanovič, ktorý pripomenul, že systém protivzdušnej obrany Patriot už chráni strategickú časť stredného Slovenska. Zvieratá z Ukrajiny: Cez ukrajinsko-slovenskú hranicu prešlo od začiatku invázie už vyše 260-tisíc ľudí na úteku a vyše 2100 zvierat. Mnohí z utekajúcich si totiž z domova niesli psy, mačky aj vtáčiky. Zvieratá sú pre utečencov spomienkou na domov, ubytovanie sa však s nimi hľadá ťažko.

V univerzitnej nemocnici za sedem mesiacov trikrát horelo. Požiare nie sú objasnené

V Univerzitnej nemocnici Bratislava za posledných sedem mesiacov trikrát horelo. Ilustračné foto. (zdroj: TASR)

V Univerzitnej nemocnici Bratislava mali za posledných sedem mesiacov tri požiare. Dva z nich vyšetrovala polícia, pri jednom zomrel človek. Príčiny požiarov ani výsledky vyšetrovania nie sú známe.

Za bezpečnosť v nemocnici zodpovedá Dušan Minich, ktorý sa šéfom oddelenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci stal bez súťaže. Šéf mimovládnej Transparency International Slovensko Michal Piško nepovažuje takého obsadzovanie funkcií za šťastné.

Za to, aby k požiarom nedochádzalo, zodpovedá práve Minich. Podľa informácií SME zvnútra nemocnice pracoval pred nástupom do UNB v Národnej diaľničnej spoločnosti.

"Pozície UNB s výnimkou vedenia sa neobsadzujú formou výberového konania," povedala hovorkyňa nemocnice, "ale štandardnou formou výberu zamestnanca tak ako v iných spoločnostiach na Slovensku".

Na otázku, aké má šéf oddelenia vzdelanie či pracovné skúsenosti, odpovedala Lániková len všeobecne.

Slota čaká na slobode: Sudca Jozef Pikna neuznal dôvody kolúznej väzby Jána Slotu (teda možné ovplyvňovanie svedkov), ale čiastočne uznal preventívne dôvody a nariadil dohľad probačného a mediačného úradníka. Slota vinu odmieta.

Sudca Jozef Pikna neuznal dôvody kolúznej väzby Jána Slotu (teda možné ovplyvňovanie svedkov), ale čiastočne uznal preventívne dôvody a nariadil dohľad probačného a mediačného úradníka. Slota vinu odmieta. Agh je v zahraničí: Polícia dostala pokyn, aby pomohla dodať do väzby komplica Mariana Kočnera v kauze zmenky, podnikateľa Štefana Agha. Ten sa však prestal hlásiť a začalo sa špekulovať, že je na úteku.

Polícia dostala pokyn, aby pomohla dodať do väzby komplica Mariana Kočnera v kauze zmenky, podnikateľa Štefana Agha. Ten sa však prestal hlásiť a začalo sa špekulovať, že je na úteku. Vlachovského neodporučili: Róbert Vlachovský, známy z kauzy zavlečenia prezidentovho syna v roku 1995, uspel ako jediný uchádzač vo výberovom konaní na post šéfa oddelenia násilnej a všeobecnej kriminality Generálnej prokuratúry. Do funkcie však napokon nenastúpi.

Róbert Vlachovský, známy z kauzy zavlečenia prezidentovho syna v roku 1995, uspel ako jediný uchádzač vo výberovom konaní na post šéfa oddelenia násilnej a všeobecnej kriminality Generálnej prokuratúry. Do funkcie však napokon nenastúpi. Koronavírus na Slovensku: PCR testy na Slovensku zachytili 5 560 prípadov nákazy koronavírusom, laboratóriá vyhodnotili 11 475 vzoriek. S covidom je v nemocniciach hospitalizovaných 2 208 pacientov, pribudlo 19 obetí. Prvú dávku vakcíny dostalo päť ľudí.

Ukrajinský boom na slovenskom realitnom trhu. Záujem je enormný

Ilustračné foto. (zdroj: TASR)

Aj keď je realitný trh väčšinou viac odolný voči náhlym zmenám, aj jeho sa dotýkajú zásadné udalosti u nás aj vo svete. Príkladom toho bola aj situácia pred dvoma rokmi, kedy svet začal riešiť pandémiu nového koronavírusu.

Kým na cenách nehnuteľností sa pandémia takmer nijako neodzrkadlila, nájmy zažili výrazné zmeny. Postaral sa o to dramaticky prepad prenájmov cez platformu Airbnb. Slovenskí prenajímatelia, ktorí si takouto cestou prilepšovali a byty ponúkali na krátkodobý prenájom turistom, museli hľadať náhradu.

Väčšinou volili cestu klasických prenájmov. A keďže ich v určitom časovom horizonte prišlo na trh veľa, priemerná cena prenájmov poklesla. Bolo to paradoxné, keďže ceny bytov aj v čase pandémie rástli.

K zásadným dátumom patrí aj 24. február 2022, kedy Rusko napadlo Ukrajinu a zmenilo pomery nielen u susedov, ale v celej Európe. Prvé dni vojenského konfliktu ovplyvnili aj náladu na slovenskom realitnom trhu. Ten zažíva turbulentné zmeny.

Postaral sa o ne prílev tisícov Ukrajincov. Všetky oslovené realitné kancelárie hlásia výrazný záujem o prenájom nehnuteľností.

Rodinná firma Homola: Po roku 1989 sa na Slovensko začali vo veľkom dovážať nové i ojazdené autá. Ako povestné huby po daždi preto prakticky v každej dedine vznikali nové autoservisy, za ktorými stáli napríklad technici či šoféri nákladiakov z roľníckych družstiev. Spolu s tým rástol aj dopyt po špeciálnej autoservisnej technike. Tohto potenciálu sa chopili Homolovci.

Po roku 1989 sa na Slovensko začali vo veľkom dovážať nové i ojazdené autá. Ako povestné huby po daždi preto prakticky v každej dedine vznikali nové autoservisy, za ktorými stáli napríklad technici či šoféri nákladiakov z roľníckych družstiev. Spolu s tým rástol aj dopyt po špeciálnej autoservisnej technike. Tohto potenciálu sa chopili Homolovci. Kryptomeny za ropu a plyn: Objavili sa správy, podľa ktorých Rusko zvažuje, že bude krajinám, ktoré považuje za priateľské, predávať ropu a plyn aj za bitcoiny. Ich cena následne vzrástla nad hranicu 45-tisíc USD. Deň predtým Putin vyhlásil, že bude požadovať, aby "nepriateľské" krajiny platili za dodávky plynu v rubľoch, čo ešte zvýšilo neistotu na trhu s plynom.

Objavili sa správy, podľa ktorých Rusko zvažuje, že bude krajinám, ktoré považuje za priateľské, predávať ropu a plyn aj za bitcoiny. Ich cena následne vzrástla nad hranicu 45-tisíc USD. Deň predtým Putin vyhlásil, že bude požadovať, aby "nepriateľské" krajiny platili za dodávky plynu v rubľoch, čo ešte zvýšilo neistotu na trhu s plynom. Zdražovanie pokračuje: Ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach naďalej prudko rastú. Analytička 365.bank Jana Glasová očakáva, že tento trend bude pokračovať. Ceny najpredávanejšieho 95-oktánového benzínu by podľa nej mali už onedlho dosiahnuť 1,80 eur za liter.

Sagan opäť výrazne zaostal, prestížnu klasiku senzačne vyhral Eritrejčan

Peter Sagan v drese francúzskeho tímu TotalEnergies. (zdroj: Reuters)

Víťazom nedeľňajšej belgickej klasiky Gent - Wevelgem sa stal Eritrejčan Biniam Girmay z tímu Intermarché-Wanty-Gobert. Dvadsaťjedenročný rodák z mesta Asmara potvrdil vynikajúcu formu.

V závere sa dostal do štvorčlennej skupiny, v ktorej bol podľa papierových predpokladov druhým najrýchlejším mužom. Šikovne si však počkal, zaútočil zo zadnej pozície a následne už nikoho pred seba nepustil.

Slovenský cyklista Peter Sagan v minulosti vyhral tieto preteky trikrát, celkovo šesťkrát skončil v najlepšej trojici, ale tentokrát za súpermi výrazne zaostal. Asi 80 kilometrov pred cieľom stratil kontakt s favoritmi a už sa nedokázal vrátiť späť.

Kozmetiky má milión, ale nepoužíva ju. Cameron Diaz ukončila trápenie s telom

Cameron Diaz. (zdroj: SITA/AP)

Oscarová sezóna, ktorá práve teraz vrcholí, nebývala doménou herečky Cameron Diaz. Nehrala príliš často vo filmoch, ktoré by mali veľké ambície, k originálnym projektom sa dostala skôr výnimočne.

Bola herečkou obyčajných filmov, aj keď slovo obyčajný netreba chápať nijako zle. Bola obľúbená a to nie je málo.

Že o jej kariére hovoríme v minulom čase, znie možno divne, ale výpis jej filmografie je zrejmý: v celovečernom filme hrala naposledy v roku 2014. Teda už pred ôsmimi rokmi.

Do istej miery za to môže práve to, aké projekty jej ponúkali. Cameron Diaz bude mať v auguste päťdesiat rokov a bohužiaľ, v Hollywoode nevzniká veľa romantických komédií, v ktorých majú hrdinky takýto vek.

Je tu však aj iný problém, ktorý pomenovala, a ktorý mal na jej rozhodnutie ešte väčší vplyv.

Krotitelia duchov: Jason Reitman nakrútil po vyše tridsiatich rokoch pokračovanie Krotiteľov duchov. Hoci je presným opakom svojho otca, urobil film, ktorý je mu veľkou poctou.

Jason Reitman nakrútil po vyše tridsiatich rokoch pokračovanie Krotiteľov duchov. Hoci je presným opakom svojho otca, urobil film, ktorý je mu veľkou poctou. Nebude umenie, nebude národ: Riaditelia ukrajinských múzeí, galérií, aktivisti a umelci sa posledné týždne snažia ochrániť čo najviac historických pamiatok a umeleckých diel pred putinovskými vojskami. Veľmi dobre vedia, že umenie národa je dôležitou súčasťou jeho identity. Bez umenia zmizne jedna časť histórie aj prítomnosti. A vie to aj Putin.

Riaditelia ukrajinských múzeí, galérií, aktivisti a umelci sa posledné týždne snažia ochrániť čo najviac historických pamiatok a umeleckých diel pred putinovskými vojskami. Veľmi dobre vedia, že umenie národa je dôležitou súčasťou jeho identity. Bez umenia zmizne jedna časť histórie aj prítomnosti. A vie to aj Putin. Seriál Okupácia: Nórsko sa rozhodne prestať využívať ropu a vynájde iný zdroj energie. Európsku úniu to pobúri a Rusko príde urobiť poriadky. Z vízie populárneho autora detektívok sa v roku 2015 stal vynikajúci seriál. Experti ho najprv kritizovali, že je nereálny, a ruskú vládu zas pobúril. No obyčajní Rusi si ho nelegálne sťahovali.

