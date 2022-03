Podstatnú časť nároku podľa Haščáka tvorí ušlý príjem.

BRATISLAVA. Finančník Jaroslav Haščák žiada od štátu ospravedlnenie alebo náhradu škody a nemajetkovej ujmy spôsobenej nezákonným trestným stíhaním a väzbou v miliónoch eur.

Žiadosť o predbežné prerokovanie nároku adresoval v piatok ministerstvu spravodlivosti. TASR o tom informoval jeho právny zástupca Peter Kubina.

"Jaroslav Haščák žiada ministerstvo spravodlivosti, Generálnu prokuratúru SR a ministerstvo vnútra o verejné ospravedlnenie za spôsobenú ujmu. Uplatňuje si taktiež peňažné nároky v celkovej predpokladanej výške 13 496 724 eur až 16 829 724 eur pozostávajúce z ušlého zisku, trov trestného konania a peňažnej satisfakcie za spôsobenú nemajetkovú ujmu," priblížil Kubina.

Podstatnú časť nároku podľa neho tvorí ušlý príjem spojený s výkonom funkcie managing partnera skupiny Penta.

"Pokiaľ štát prijme návrh J. Haščáka na ospravedlnenie, J. Haščák je pripravený vzdať sa peňažných nárokov," dodal.

Tvrdí, že vyšetrovacie orgány nepredložili žiadny dôkaz o tom, že by mal bývalý riaditeľ kontrarozviedky SIS Ľubomír Arpáš vyniesť nahrávky Gorila či čokoľvek iné z tajnej služby a poskytnúť to priamo alebo nepriamo Haščákovi. Kubina považuje za neopodstatnené aj vzatie Haščáka do kolúznej väzby.

Generálna prokuratúra zrušila koncom augusta 2021 v súvislosti s kauzou Gorila obvinenie voči finančníkovi Jaroslavovi Haščákovi, ale aj bývalému riaditeľovi kontrarozviedky SIS Ľubomírovi Arpášovi a voči Arpášovej manželke.