Sme pripravení na vzdelávanie detí z Ukrajiny? Pozrite si diskusiu Café Európa

Po dvoch rokoch pandémie čaká slovenských učiteľov ďalšia skúška – inklúzia detí utečencov z Ukrajiny. Je naše školstvo pripravené na nápor žiadostí o zaradenie do vzdelávacieho systému? Čo by mal štát urobiť, aby učiteľom pomohol zvládnuť novú situáciu? Ako do novej situácie zapadá chystaná školská reforma?

Pozrite si diskusiu Café Európa v stredu 30. marca o 18:00 h.

Diskutujú:

Svetlana Síthová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva

Michal Rehúš, analytik, Centrum vzdelávacích analýz

Moderuje:

Katarína Korecká

Svoje otázky k téme môžete posielať cez slido.com a #cafeeuropa.

