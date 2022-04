Učiteľka, ktorá má radšej ako známky slovné hodnotenia žiakov

Anna Jančová najradšej učí tínedžerov, ktorí ju podľa jej slov inšpirujú a dodávajú jej životnú energiu. Dokonca miluje ich zmysel pre humor.

​Anna Jančová je jazykárka - učí angličtinu a ruštinu.

„Už 26 rokov sa snažím učiť jazyky tak, aby žiaci nemali z komunikácie strach a aby cez jazyk získali aj iné zručnosti a vhľad do tém, ktoré hýbu spoločnosťou. Veľa pracujem s autentickými materiálmi – napr. vymýšľam aktivity s videami a textami z internetu. Je pre mňa dôležité, aby žiaci cítili, že to, čo sa učíme, sa ich týka. O tom, že sa mi darí nadchnúť žiakov, hádam svedčí i to, že keď som minulý rok z osobných dôvodov menila školu uprostred školského roka a mojich nových žiakov som osobne stretla až po 5 mesiacoch online výučby, podarilo sa mi vytvoriť si s nimi aj na diaľku pozitívny vzťah,“ vraví Anna Jančová.

Počas svojej praxe učila na rôznych typoch škôl, medzi nimi aj na stredných odborných školách. Práve tam sa snažila aj o to, aby sa deti nielenže naučili dobre jazyk, ale tiež sa z nich stali sebavedomí jedinci.

„Deti na odborných školách si príliš neveria, preto ma teší, že sa mi podarilo ukázať im, že sú nadaní a jedineční. Môj záujem o nich ocenili v rozlúčkovej správe. Pre „slabších“ vytváram bezpečné prostredie – dostatok času, rôzny prístup k téme, možnosť robiť veci viackrát. Volím prístup kouča – vediem žiakov, aby sa sami rozhodli, ako na sebe zapracujú, dávam možnosti a pýtam sa, ako im môžem pomôcť. 2 roky som sa venovala v rámci dobrovoľníckeho doučovania Johanke - dievčatku s Downovým syndrómom,“ dodáva.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/pdOOyZ6Ki4M

Dôležitým kritériom, ktoré porota brala do úvahy, je aj to, s akými inovatívnymi metódami daný učiteľ alebo učiteľka pracuje a či sú použiteľné aj na iných školách. Anna Jančová sa v tomto smere má čím pochváliť. Aj ju, tak ako všetkých pedagógov a pedagogičky na celom Slovensku, v ostatných dvoch školských rokoch zasiahla pandémia ochorenia COVID-19. Ona sa však rozhodla vyťažiť z danej situácie čo najviac.

„V poslednom čase sa mi osvedčilo slovné hodnotenie k písomným prácam. Nahrávam hodnotenia, v ktorých žiaci vidia svoju prácu a počujú môj zvukový komentár. Je to slovné hodnotenie v audiovizuálnej podobe, ktoré na záver zhrniem do známky. Raz do týždňa žiaci na angličtine 20 minút píšu denník na ľubovoľnú tému. Je to voľné písanie, ktoré nehodnotím, len k nemu pripíšem krátky, povzbudivý komentár. Krásne to rozvíja plynulosť v jazyku, odbúrava strach a buduje dôveru a poznanie medzi mnou a žiakmi,“ opisuje svoje metódy.

Anna Jančová je aktívnou učiteľkou, ktorá sa snaží svoje vedomosti a nápady posúvať aj iným pedagógom. Angažuje sa v témach odstraňovania predsudkov a pomoci sociálne vylúčeným komunitám, je porotkyňou v celoštátnej súťaži English Essay Competition, ktorú organizuje každoročne LEAF, spolupracuje s o.z. Cooltajner a je mentorkou v Komenského inštitúte.