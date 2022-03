Ranný brífing: Povaha vojny sa zásadne mení, v rokovaniach je cítiť posun

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Z Ukrajiny prichádzajú informácie, ktoré hovoria o zásadnej zmene v povahe vojny. Rusko vraj obmedzí útoky na Kyjev, časť jednotiek zo severu sa sťahuje. V Turecku sa medzitým konali ďalšie mierové rokovania.

Kremeľ je vraj pripravený umožniť Ukrajine vstúpiť do Európskej únie a Kyjev naznačuje, že by mohol súhlasiť s neutralitou. Rozhodnutie však ostáva na Vladimirovi Putinovi.

Minister vnútra Roman Mikulec nepatrí k najobľúbenejším ministrom. Teraz má ďalší problém, na manažovanie ukrajinskej utečeneckej krízy si najal firmu, ktorá sa predtým zaoberala organizovaním firemných akcií.

Zistilo sa, že mala štátu radiť za desaťtisíce eur a ministerstvo ani nechce ukázať, čo vlastne táto firma vypracovala. Výsledkom je ďalší pokus o Mikulcovo odvolanie. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME alebo cez aplikáciu Apple, Google, Spotify či RSS.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Rusi rokovania považujú za konštruktívne, Ukrajinci chcú výmenou za neutralitu záruky

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan sa prihovára ruskej a ukrajinskej delegácii. (zdroj: TASR/AP)

Zástupcovia Ukrajiny a Ruska dorazili do tureckého Istanbulu bez väčších očakávaní. Rokovania sa začali vlažne, bez podania rúk. Mierové rozhovory trvali približne štyri hodiny a ruská strana ich napokon zhodnotila ako konštruktívne.

Ukrajinskí vyjednávači zasa poznamenali, že dosiahnutý posun v rozhovoroch stačí na to, aby sa mohlo uskutočniť stretnutie prezidentov oboch krajín. Ukrajinská delegácia navrhla ruskej strane "systém bezpečnostných záruk". Zatiaľ nie je jasné, o aké konkrétne záruky by malo ísť a ako by sa napĺňali, no ak by ich systém fungoval, Kyjev odsúhlasí neutrálny status Ukrajiny.

Primárnou podmienkou Kyjeva však ostáva, aby najprv na celom území Ukrajiny zavládol mier. Šéf ruskej delegácie Vladimir Medinskij zhodnotil rokovania ako konštruktívne, návrhy Kyjeva si má teraz preštudovať ruský prezident Vladimir Putin.

Ešte pred mierovými rozhovormi sa objavili informácie, že Rusko "upustilo od požiadavky na denacifikáciu Ukrajiny". Uviedol to britský denník Financial Times s odvolaním sa na štyri zdroje oboznámené s obsahom rokovaní v Istanbule.

Podľa informácií britského denníka je dnes už Rusko "pripravené umožniť Ukrajine vstúpiť do Európskej únie, ak z toho nebude vyplývať členstvo Kyjeva vo vojenskom bloku".

Námestník ruského ministra obrany Alexander Fomin zároveň oznámil, že Rusko "drasticky zníži" svoju vojenskú aktivitu v okolí Kyjev a Černihivu.

Bývalý moskovský korešpondent televízie BBC a dnes editor v BBC Russia Steve Rosenberg však počas rokovaní upozornil, že počínanie ruskej strany nenasvedčuje tomu, že by v tomto bode skutočne plánovala ukončiť boje.

Zásadný zvrat vojny? Je to ruská prehra: A keď sa Kremeľ a jeho piata kolóna budú snažiť nahovoriť niečo iné, pôjde o jasnú prehru Ruska. Nielenže nedôjde k denacifikácii Ukrajiny, o ktorej tak suverénne hovoril Putin. Jeho vojna stvorí silnú a nezávislú Ukrajinu. Zjednotí NATO a dá mu nový zmysel existencie, píše Jakub Filo.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Z Ukrajiny prichádzajú informácie o zásadnej zmene v povahe vojny. Moskva podľa vlastných vyjadrení začína sťahovať vojakov z okolia Kyjeva a Černihivu a chce sa sústrediť na svoj hlavný cieľ, teda dobytie Donbasu. Podľa očakávania to obe strany prezentujú opačne. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Z Ukrajiny prichádzajú informácie o zásadnej zmene v povahe vojny. Moskva podľa vlastných vyjadrení začína sťahovať vojakov z okolia Kyjeva a Černihivu a chce sa sústrediť na svoj hlavný cieľ, teda dobytie Donbasu. Podľa očakávania to obe strany prezentujú opačne. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Ukrajina môže obetovať Donbas: Vojna na Ukrajine trvá už päť týždňov. Zrejme však v najbližších dňoch budeme vidieť zásadnejší obrat v rokovaniach aj v stratégií oboch strán. Naďalej však vyvoláva množstvo otázok a nejasností. Pripravili sme odpovede na najčastejšie z nich.

Vojna na Ukrajine trvá už päť týždňov. Zrejme však v najbližších dňoch budeme vidieť zásadnejší obrat v rokovaniach aj v stratégií oboch strán. Naďalej však vyvoláva množstvo otázok a nejasností. Pripravili sme odpovede na najčastejšie z nich. Rusi znižujú aktivitu pri Kyjeve: Ukrajinská armáda prechádza do ofenzívy v niektorých dedinách v okolí Kyjeva. Očakáva sa naplnenie vyjadrení námestníka ruského ministerstva obrany o stiahnutí vojenských jednotiek z okolia hlavného mesta a oblasti Černihivu. Pozrite si mapy z ruskej vojny na Ukrajine.

Ukrajinská armáda prechádza do ofenzívy v niektorých dedinách v okolí Kyjeva. Očakáva sa naplnenie vyjadrení námestníka ruského ministerstva obrany o stiahnutí vojenských jednotiek z okolia hlavného mesta a oblasti Černihivu. Pozrite si mapy z ruskej vojny na Ukrajine. Nemôžeme vylúčiť ani vojenský zásah: Niektoré západné štáty sa stavali k Moskve naivne, ale už sa prebudili do reality, hovorí pre SME lotyšský prezident Egils Levits. Vojna na Ukrajine podľa neho ukazuje, že Rusko je slabšie, ako si o ňom mnohí mysleli a najmä, ako si o sebe myslelo samo. Zastaví sa však až vtedy, keď uvidí silu a odhodlanie brániť sa.

Niektoré západné štáty sa stavali k Moskve naivne, ale už sa prebudili do reality, hovorí pre SME lotyšský prezident Egils Levits. Vojna na Ukrajine podľa neho ukazuje, že Rusko je slabšie, ako si o ňom mnohí mysleli a najmä, ako si o sebe myslelo samo. Zastaví sa však až vtedy, keď uvidí silu a odhodlanie brániť sa. Ukrajinci oslobodili Irpiň: Ukrajinské sily oslobodili mesto Irpiň pri Kyjeve, vyhlásil ukrajinský minister vnútra Denys Monastyrskyj. Upresnil, že v oblasti prebiehajú akcie ozbrojených síl a polície. Starosta mesta Irpiň rovnako vyhlásil, že ukrajinské sily získali späť "plnú kontrolu" nad týmto predmestím Kyjeva.

Ukrajinské sily oslobodili mesto Irpiň pri Kyjeve, vyhlásil ukrajinský minister vnútra Denys Monastyrskyj. Upresnil, že v oblasti prebiehajú akcie ozbrojených síl a polície. Starosta mesta Irpiň rovnako vyhlásil, že ukrajinské sily získali späť "plnú kontrolu" nad týmto predmestím Kyjeva. Zelenskyj vyzval na tvrdšie sankcie: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas videopríhovoru apeloval na západné krajiny, aby urýchlene prijali tvrdšie sankcie voči Moskve, ktoré budú "účinné" a "závažné", vrátane embarga na dovoz ropy z Ruska.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj počas videopríhovoru apeloval na západné krajiny, aby urýchlene prijali tvrdšie sankcie voči Moskve, ktoré budú "účinné" a "závažné", vrátane embarga na dovoz ropy z Ruska. Stretnutie V4 nebude pre postoj k Rusku: Nadchádzajúce stretnutie ministrov obrany krajín Vyšehradskej štvorky sa neuskutoční. Poľsko a Česko odstúpili zo stretnutia pre slabú podporu Maďarska, čo sa týka zásahu proti Rusku. Stretnutie, ktoré zorganizovalo Maďarsko, sa malo konať 30. a 31. marca, ale teraz sa pravdepodobne nebude konať vôbec.

Nadchádzajúce stretnutie ministrov obrany krajín Vyšehradskej štvorky sa neuskutoční. Poľsko a Česko odstúpili zo stretnutia pre slabú podporu Maďarska, čo sa týka zásahu proti Rusku. Stretnutie, ktoré zorganizovalo Maďarsko, sa malo konať 30. a 31. marca, ale teraz sa pravdepodobne nebude konať vôbec. Pochybnosti o vážnosti Ruska pri rokovaniach: Spojené štáty a Británia sú skeptické ohľadom vážnosti Ruska pri rokovaniach s Ukrajinou. Svoje pochybnosti po skončení ukrajinsko-ruských rokovaní v Turecku vyjadrili americký minister zahraničných vecí Antony Blinken a britský premiér Boris Johnson. Britský premiér chce Rusko súdiť na základe jeho činov a nie slov.

Zo zahraničných webov:

Mikulca stiahol do problémov charizmatik blízky OĽaNO a Hegerovi

Konateľ spoločnosti GD Identity Július Slovák s ministrom vnútra Romanom Mikulcom na tlačovke v Michalovciach. (zdroj: TASR)

Dva roky je vo funkcii a bude čeliť už štvrtému pokusu o odvolanie. Zákazky na manažovanie utečeneckej krízy, ktorej časť sa dostala k podnikateľovi Júliusovi Slovákovi blízkemu OĽaNO, je dosiaľ zrejme najviac zreteľným zakopnutím ministra vnútra Romana Mikulca.

V tomto prípade musí Mikulec vysvetľovať, prečo najskôr o kontrakte za 2,5 milióna eur nehovoril správne informácie, ale aj prečo jeho ministerstvo nezvládlo prvú vlnu utečencov z Ukrajiny a dodnes na to potrebuje súkromnú agentúru.

Ministra sa zatiaľ nezastal ani premiér Eduard Heger, ktorý sa sám dostal do zložitej situácie. Slovák už kedysi pracoval pre OĽaNO a s premiérom sa pozná. Obaja pôsobili ako evanjelizátori.

Pred odvolávaním Mikulca, ktoré je v parlamente na programe dnes, sa Heger k jeho prípadnej výmene nevyjadril.

Denník SME sa pozrel na hlavné fakty týkajúce sa spornej zmluvy a tiež na základné otázky, ktoré by mohli stáť Mikulca funkciu.

Odchádza šéf krízového riadenia: Riaditeľ Sekcie krízového riadenia na ministerstve vnútra Marián Dritomský predloží v krátkom čase svoju rezignáciu. Urobí tak v súvislosti s krízovou situáciou, ktorá vznikla po vypuknutí vojne na Ukrajine. Cíti sa zodpovedný sa stav krízového riadenia.

Riaditeľ Sekcie krízového riadenia na ministerstve vnútra Marián Dritomský predloží v krátkom čase svoju rezignáciu. Urobí tak v súvislosti s krízovou situáciou, ktorá vznikla po vypuknutí vojne na Ukrajine. Cíti sa zodpovedný sa stav krízového riadenia. Kto Mikulcovi bráni komunikovať: Ani Mikulec nie je typ "zmocňovača", ktorý by krízu drapol za rohy skôr než z hraníc začnú dobrovoľníci posielať príspevky o tom, ako nič nefunguje a šikanuje ich hygiena. Pritom nik ministrovi nebránil vyjsť preventívne pred ľudí a Hegerovým vítačským slovám dodať praktický rozmer, píše Zuzana Kepplová.

Ani Mikulec nie je typ "zmocňovača", ktorý by krízu drapol za rohy skôr než z hraníc začnú dobrovoľníci posielať príspevky o tom, ako nič nefunguje a šikanuje ich hygiena. Pritom nik ministrovi nebránil vyjsť preventívne pred ľudí a Hegerovým vítačským slovám dodať praktický rozmer, píše Zuzana Kepplová. Zákaz priblíženia k rezortu vnútra: Jeden i druhý Smer by mali dostať k rezortu vnútra zákaz priblíženia, keďže viac zdiskreditovať inštitúciu, ktorej kompletné vedenie je obvinené, resp. obžalované z batérie trestných činov, než dokázali Kaliňák a Fico, sa ani nedalo. Nie odvolávať Mikulca, ale zakopať do dier by sa mali, píše Peter Schutz.

V krátkosti z domova:

Hygienici pre ukrajinských škôlkarov prižmúria oči: V mimoriadnej situácii pre vojnu na Ukrajine sa hygienici, ktorí schvaľujú priestory materských škôl, rozhodli zľaviť z nárokov. Úrad verejného zdravotníctva svoje regionálne úrady usmernil, aby tolerovali, ak škôlka prekročí povolený počet detí maximálne o desať percent.

V mimoriadnej situácii pre vojnu na Ukrajine sa hygienici, ktorí schvaľujú priestory materských škôl, rozhodli zľaviť z nárokov. Úrad verejného zdravotníctva svoje regionálne úrady usmernil, aby tolerovali, ak škôlka prekročí povolený počet detí maximálne o desať percent. Prezidentka odobrila lex Ukrajina: Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, tzv. lex Ukrajina. Zmeny upravujú príspevok za ubytovanie odídencov, oslobodenie od úhrady mýta či diaľničnej známky pre Ukrajincov, ako aj oblasť azylu.

Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala zákon o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine, tzv. lex Ukrajina. Zmeny upravujú príspevok za ubytovanie odídencov, oslobodenie od úhrady mýta či diaľničnej známky pre Ukrajincov, ako aj oblasť azylu. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 6 557 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 15 288 testov. V nemocniciach aktuálne leží 2 205 pacientov, pribudlo aj 19 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 72 ľudí.

V Ružinove pripravujú obchodné centrum. Narazili na problémy

Pozemky, na ktorých má vyrásť projekt OC Prievoz. (zdroj: Google Earth)

Od predstavenia projektu Obchodné centrum Prievoz ubehne v apríli už päť rokov. Komplex, ktorý mal doplniť nákupné možnosti pri rušnej Prievozskej ulici, však rieši jeden problém za druhým.



Stavať sa nezačalo a podľa všetkého ani tak skoro nezačne. Úrady totiž zvrátili pôvodné rozhodnutie, ktoré sa bude musieť prerokúvať nanovo. Problémové je aj vlastníctvo pozemkov a riešia ho aj súdy.

Investor sa pustil do vybavovania všetkých povolení ešte v roku 2017. Vtedy predložil úradom zámer, ktorý počítal s výstavbou obchodného centra na ploche s rozlohou vyše 20-tisíc štvorcových metrov. Išlo o pozemky, ktoré sa nachádzajú vedľa pobočky a za pobočkou McDonald's.

Projekt počítal s tým, že vedľa Prievozskej ulice vyrastie centrum, ktoré ponúkne takmer 3200 štvorcových metrov obchodnej plochy. Podľa pôvodných plánov sa počítalo so štyrmi prevádzkami, keď najväčšia z nich mala mať 1190 štvorcových metrov.

V krátkosti z ekonomiky:

Rekreačný rezort s prepojením na Sme rodina: V Kučišdorfskej doline na okraji Pezinka pripravujú výstavbu nového rekreačného rezortu, ktorý by mal posilniť voľnočasový potenciál v tejto oblasti. Zaujímavý na tejto investícii je vlastnícky spletenec. Objavujú sa v ňom ľudia, respektíve firmy, ktoré majú blízko k vládnemu hnutiu Sme rodina.

V Kučišdorfskej doline na okraji Pezinka pripravujú výstavbu nového rekreačného rezortu, ktorý by mal posilniť voľnočasový potenciál v tejto oblasti. Zaujímavý na tejto investícii je vlastnícky spletenec. Objavujú sa v ňom ľudia, respektíve firmy, ktoré majú blízko k vládnemu hnutiu Sme rodina. Netradičné inzeráty sa nemusia vyplatiť: Ironman, milk master, manažérka podlahových krytín či lietajúci farmaceut. Občas vydarená snaha zaujať kandidátov na ponúkanú pracovnú pozíciu, inokedy nie celkom úspešný pokus o vylepšenie názvu pracovnej pozície. Zaujať uchádzačov o prácu originálnym inzerátom za každú cenu sa však nemusí vždy vyplatiť.

Ironman, milk master, manažérka podlahových krytín či lietajúci farmaceut. Občas vydarená snaha zaujať kandidátov na ponúkanú pracovnú pozíciu, inokedy nie celkom úspešný pokus o vylepšenie názvu pracovnej pozície. Zaujať uchádzačov o prácu originálnym inzerátom za každú cenu sa však nemusí vždy vyplatiť. Vojna ženie ceny nahor: Vojna na Ukrajine ženie nahor ceny benzínu aj potravín. Na ich kúpu treba odpracovať viac času ako vlani. Priemerná slovenská domácnosť vynakladá každý mesiac zhruba 17 percent svojich celkových výdavkov na potraviny a približne 15 percent smeruje na bývanie a energie. Ceny benzínu sú na rekordných hodnotách.

Zaujal príbehom aj gólmi. Elvis skončil v Žiline expresne rýchlo

Elvis Mashike Sukisa. (zdroj: TASR)

Na jeseň patril k najväčším prekvapeniam ligy. V senickom klube, zdecimovanom dlhodobými finančnými problémami, atakoval najlepších kanonierov súťaže.

Elvis Mashike Sukisa strelil v prvej polovici sezóny sedem gólov, z toho tri víťazné a dvakrát pomohol k remíze. Klubu zariadil 11 bodov z dvadsiatich štyroch.

Konžský útočník mal za sebou jedinečný príbeh. Začínal s veľkým futbalom na Slovensku, cez Galantu, Ružinú, Sereď či Zvolen sa dostal až do Zlatých Moraviec. Po desiatich rokoch sa presunul do Česka, na Záhorie prišiel v lete z Liberca.

V zimnej prestávke po ňom siahla Žilina, bitku o hráča vyhrala s poľskými či bieloruskými záujemcami. V mladom tíme sa stal 27-ročný futbalista tretím najstarším. Mal priniesť skúsenosti aj produktivitu.

Pod Dubňom sa však nepresadil. Nezapadol do herného prejavu a už mesiac po začiatku jarnej časti skončil.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Vyrovnať sa s alopéciou je psychicky náročné. V Hollywoode aj na Slovensku

Jada Pinkett Smith prichádza na odovzdávanie Oscarov. (zdroj: TASR/AP)

Tohtoročné Oscary budú navždy pamätné aj pre zaucho, ktoré Will Smith uštedril moderátorovi Chrisovi Rockovi. Ten si dovolil zažartovať na úkor Smithovej manželky Jady Pinkett Smith, ktorá trpí alopéciou.

Nazval ju G.I. Jane, čím poukázal na jej vyholenú hlavu. Will Smith ho udrel a pri odchode z pódia zakričal: „Neber si meno mojej manželky do svojich po***tých úst!“

Jedno hollywoodske zaucho problém s alopéciou nevyrieši, no pomohlo na ňu aspoň na chvíľu upriamiť pozornosť.

Jada Pinkett Smith sa k boju s alopéciou, nadmernému vypadávaniu vlasov, verejne priznala v roku 2018, vo svojej talkšou The Red Table Talk. Veľa ľudí sa jej vraj pýtalo, prečo stále nosí turbany.

„Poviem vám, keď sa to začalo, bolo to desivé. Bola som v sprche a zrazu mi v ruke ostal chumáč vlasov. Vystrašilo ma to, hovorím si, preboha, plešiviem?“ opisovala svoju prvú skúsenosť s alopéciou druhu areata herečka.

Podľa dermatovenerologičky Evy Rasochovej ide o autoimúnne chronické zápalové ochorenie, ktoré postihuje vlasový folikul a niekedy aj nechty. Najčastejšie sa prejavuje na vlasatej časti hlavy, ale môže postihnúť ktorúkoľvek časť tela pokrytú vlasmi.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Mier na Ukrajine potrebuje ženy: Ženy stále tvoria len zhruba tri percentá mediátoriek, 13 percent vyjednávačiek a štyri percentá pozorovateliek či signatárok mierových dohôd na celom svete. Rastúce množstvo vedeckých dôkazov však ukazuje, že práve účasť žien prispieva k uzavretiu a pretrvaniu mierových dohôd, ktoré majú vyššiu šancu na úspech a sú dlhotrvajúcejšie.

Ženy stále tvoria len zhruba tri percentá mediátoriek, 13 percent vyjednávačiek a štyri percentá pozorovateliek či signatárok mierových dohôd na celom svete. Rastúce množstvo vedeckých dôkazov však ukazuje, že práve účasť žien prispieva k uzavretiu a pretrvaniu mierových dohôd, ktoré majú vyššiu šancu na úspech a sú dlhotrvajúcejšie. Začlenenie detí je dôležitejšie ako známky: Psychológ Matúš Alexander Lavrík v rozhovore pre SME hovorí o tom, či je dobré otvárať pred utečeneckými deťmi tému vojny, ako by mala vyzerať efektívna psychologická pomoc a s čím tieto deti momentálne najviac bojujú.

Psychológ Matúš Alexander Lavrík v rozhovore pre SME hovorí o tom, či je dobré otvárať pred utečeneckými deťmi tému vojny, ako by mala vyzerať efektívna psychologická pomoc a s čím tieto deti momentálne najviac bojujú. Aj deti môžete obliekať udržateľne: Deti spotrebúvajú oblečenie závratnou rýchlosťou. Len počas prvých dvoch rokov života vyrastú až zo siedmich konfekčných veľkostí. Mnoho krajín, medzi nimi už aj Slovensko, preto začalo so systémom požičiavania balíkov s detským oblečením. A medzi rodičmi sa stáva čoraz populárnejší.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Mária Patakyová. (zdroj: SME/Marko Erd)

Aké je na Slovensku postavenie menšín? Prečo politici prchko reagujú na správu ombudsmanky? V čom najviac zaostávame v rešpektovaní ľudských práv? A aký by mal byť jej nástupca? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s končiacou Verejnou ochrankyňou práv Máriou Patakyovou.

Podcasty SME

Pravidelná dávka: Je náboženstvo koreňom všetkého zla?

Je náboženstvo koreňom všetkého zla? Všesvet: Lenka Vacvalová: Behanie a cestovanie mi obrátilo život naruby

Karikatúra

Da i net. (zdroj: Sliacky)

Recept dňa

Kysnuté buchty s lekvárom. (zdroj: Naničmama.sk | dasa_)

Koláče, vďaka ktorým sa vrátite do detstva. Upečte si buchty.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.