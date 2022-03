Dobré ráno: Roman Mikulec, minister, ktorého najčastejšie odvolávajú

Prečo znovu odvolávajú ministra vnútra.

Počúvajte na >> Apple podcasty | Spotify | Google podcasty | RSS

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Minister vnútra Roman Mikulec nepatrí k najobľúbenejším ministrom. Teraz má ďalší problém. Na manažovanie ukrajinskej utečeneckej krízy si najal firmu, ktorá sa predtým zaoberala organizovaním firemných akcií.

Zistilo sa, že mala štátu radiť za desaťtisíce eur a ministerstvo ani nechce ukázať, čo vlastne táto firma vypracovala. Výsledkom je ďalší pokus o Mikulcovo odvolanie.

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Petrom Kováčom.

Zdroje zvukov: TASR

Podporte Dobré ráno Podcast Dobré ráno vzniká vďaka práci našich kolegov, reportérov a editorov v denníku SME. Ak chcete podporiť hľadanie faktov a pravdy, najľahšie to urobíte kúpou predplatného SME na sme.sk/podcast.

Teraz nás môžete podporiť aj kúpou podcastového hrnčeka s digitálnym predplatným. Pre tých, ktorí už majú predplatné, ale chcú iba hrnček, máme aj hrnček bez predplatného. Na adrese sme.sk/hrnceky nájdete celú ponuku.

Krátky prehľad správ

Slovak Spectator a SME začali po novom vytvárať každodenný súhrn správ v ukrajinčine. Zhrnutie najpodstatnejších informácií bude vznikať každé ráno a nájdete ho na webe SME.sk. Ak poznáte ľudí, pre ktorých by takéto správy mohli byť užitočné, dajte im vedieť.

Ruské jednotky sa mali včera začať sťahovať z okolia Kyjeva a Černihivu. Obmedzenie ruskej ofenzívy potvrdilo aj velenie ukrajinskej armády. Rusku si tým vraj chce zvýšiť dôveru počas rokovaní na mierových rozhovoroch. Ruský minister obrany Sergej Šojgu tiež tvrdil, že ruské jednotky sa teraz plánujú sústrediť na Donbas.

Najbližšie stretnutie ministrov obrany V4 nebude. Dôvodom je postoj Maďarska k Rusku a jeho invázii na Ukrajinu. Stretnutie organizovalo Maďarsko, no Čes oa Poľsko sa ho nechceli zúčastniť. Česká ministerka obrany Jana Černochová povedala, že je jej ľúto, že lacná ruská ropa je teraz pre maďarských politikov dôležitejšia ako ukrajinská krv.

Bývalý americký prezident Donald Trump zrejme spáchal zločin. Povedal to federálny sudca v Los Angeles, pretože Trump sa podľa neho na konci svojho mandátu snažil brániť Kongresu vo výkone jeho funkcie, čo by bol ťažký zločin. Verdikt tiež hovorí o možnej Trumpovej účasti na zločinnom spiknutí.

Americký herec Will Smith sa ospravedlnil komikovi Chrisovi Rockovi za facku, ktorú mu dal počas odovzdávania tohtoročných Oscarov. Rock totiž vtipkoval o vzhľade jeho manželky, ktorá však trpí autoimunitným ochorením, čo spôsobuje vypadávanie vlasov.

Odporúčanie

Dnes odporúčam nový seriál WeCrashed na AppleTV+. Možno si ešte spomínate, možno ani nie, no pár rokov dozadu bola taká firma WeWork, ktorá chcela priniesť revolúciu do coworkingu a zdieľaných pracovných miest. Ale potom nasledoval zbabraný vstup na burzu, šialený prepad hodnoty akcií, hádka akcionárov so zakladateľmi... no čo vám poviem, trochu to pripomína multimiliardový startupový podvod. No a celé to hrajú Jared Leto a Anne Hathaway a hrajú tento bizarný svet guru-kaučing-ste supernovy-predavači hrncov štýl skvele.

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.