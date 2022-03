Ukrajinci zložili bojovému dronu pesničku, aj Slovensko chce kupovať podobné

Naď chce rozbehnúť nákupy za sto až sopäťdesiat miliónov eur.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Zničili mnohé obrnené vozidlá a dokonca aj raketový systém BUK. Turecké drony Bayraktar TB2 sa stali symbolom ukrajinského odporu po invázii Ruska. Vznikla o nich aj pesnička.

„Prišiel okupant k nám na Ukrajinu, má novú uniformu aj novú mašinu. Ale trochu sa roztavil ich inventár. Bayraktar,“ spieva sa v ukrajinskej piesni, ktorá sa stala virálnou.

Úspech bojových dronov prakticky okamžite rozhýbal diskusiu v európskych krajinách o tom, či a ako posilniť vybavenie bezpilotnými prostriedkami.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Štátny tajomník Majer: Sieť sa rozpletá, ľudí namočených v špionáži je viac Čítajte

Práve bayraktary by mali ešte tento rok pribudnúť do výbavy poľskej armády a kontrakt na nákup zatiaľ neurčeného typu donov by chcelo v najbližších mesiacoch podpísať aj Česko.

Rovnako uvažuje aj Slovensko.