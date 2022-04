Učiteľka, ktorá pre každého žiaka hľadá najvhodnejšiu učebnú stratégiu

Ľubica Tomková učí nemecký jazyk a aplikovanú ekonómiu. Považuje za mimoriadne dôležité pristupovať ku každému žiakovi individuálne.

Ľubica Tomková sa v praxi snaží najmä o spoluprácu s každým žiakom. Svojim zverencom chce dať pocit, že sú jej partnermi vo vzdelávacom procese.

„Snažím sa na nich preniesť pocit zodpovednosti, že aj oni môžu v otvorenej komunikácii so mnou participovať na priebehu a obsahu vyučovania. Pravidelná spätná väzba od žiakov je pre mňa dôležitá a pomáha mi pri skvalitňovaní vyučovania. Základ mojej práce je diferencované vyučovanie. Ak má žiak potenciál a cíti potrebu rozvíjať sa nad rámec, pripravujem výučbový materiál, ktorý zodpovedá jeho potrebám. Naopak, ak žiak cíti nedostatky, alebo ich ja vypozorujem, motivujem ho ponukou pomôcť mu z mojej strany, napr. doučovaním. V cudzom jazyku je to o to dôležitejšie, pretože žiaci prichádzajú na strednú školu na rôznych jazykových úrovniach, majú príbuzných v zahraničí, sú motivovaní učiť sa pre svoju budúcnosť, kvôli ďalšiemu štúdiu v zahraničí,“ vraví Ľubica Tomková, ktorá sa teší z toho, že každý rok sa nájdu žiaci, ktorí chcú dobrovoľne maturovať z nemčiny. Volia si ju ako 5. predmet.

Táto pedagogička má veľa skúseností, ktoré potvrdzujú, že individuálnym prístupom sa dokáže žiak zlepšiť aj o dva stupne. „Mnoho žiakov prišlo na to, že sa učia zlým spôsobom a preto sa im ťažko učí. Orientujem sa aj na učebné stratégie, diskutujem o nich so žiakmi.

Kooperatívne vyučovanie je jedna z metód, ktorú aplikujem. Táto forma učí žiakov spolupracovať, musia byť schopný stanoviť si cieľ, dohodnúť sa spoločnom postupe, vedieť ohodnotiť svoj výkon, vedieť asertívne vyhodnotiť výkon spolužiaka, niesť si zodpovednosť za spoločný výsledok. Zároveň má vysoký učebný efekt. Rôzne sociálne formy na hodinách sú pre mňa samozrejmosťou a rozvíjam aj digitálne kompetencie,“ dodáva.

Ľubica Tomková sa zúčastňuje rôznych odborných seminárov u nás aj v zahraničí a vlani využila aj príležitosť v rámci Erasmus+ ísť na výmenný pobyt v Düsseldorfe na tému Kreatívne vyučovanie nemeckého jazyka. Získané vedomosti potom šíri nielen medzi žiakov, ale aj medzi pedagógov a širokú verejnosť. „V školskom roku 2020/2021 som v spolupráci so žiakmi vytvorila vzdelávací portál na princípe rovesníckeho vzdelávania studujavzdelavaj.sk, ktorý bol úspešný aj v celoslovenskej súťaži SIR (Social Innovation Relay – Sociálne podnikanie), kde obsadil 2. miesto. Som tiež koordinátorka programu Unicef Škola priateľská k deťom. Vo vzdelávacom programe Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu som vedúca programu. V priebehu 4 rokov som pre okolité školy v rámci Dňa jazykov pripravila kultúrne podujatie v 4 jazykoch. Som vedúca predmetovej komisie pre cudzie jazyky.“

Ľubica Tomková organizovala tiež pravidelné stretnutia v kluboch, spoločne s inými pedagógmi riešili problémy, rozprávali sa o nových metódach výučby. Každý projekt, ktorého je súčasťou prezentuje kolegom v rámci pedagogických rád a predmetových komisií.