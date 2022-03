OĽANO vyzvalo mimovládky, aby navrhli kandidátov na komisára pre deti

Zákon hovorí, že kandidáta na komisára pre deti môže navrhnúť len poslanec NR SR.

BRATISLAVA. Skupina poslancov Národnej rady (NR) SR za hnutie OĽANO vyzvala mimovládne organizácie, venujúce sa oblasti práv detí, aby navrhli vhodných kandidátov na pozíciu komisára pre deti.

Parlament ani po viacerých pokusoch nezvolil nástupcu komisárky pre deti Viery Tomanovej.

Výzva pre mimovládky

Podpredseda parlamentného ľudskoprávneho výboru Peter Pollák (OĽANO) pripustil chybu koalície, že sa doteraz nevedela zhodnúť na jednom mene.

"Vyzývame mimovládne organizácie a organizácie, ktoré v oblasti práv detí pracujú, aby do tretej voľby navrhli vhodných kandidátov, vygenerovali nejaké meno a ponúkli ich do verejného vypočutia. Budeme sa veľmi snažiť v rámci našich možností prikloniť sa k takémuto menu, pretože ak sa prihlásia kandidáti, ktorých podporí väčšina ľudskoprávnych organizácií, bude to silný signál aj pre politikov, aby hľadali pre nich podporu," povedal na štvrtkovej tlačovej konferencii poslanec Kristián Čekovský (OĽANO) s tým, že kandidáti potrebujú podporu predovšetkým tretieho sektora.

Poslanecké návrhy do 13. apríla

Zákon hovorí, že kandidáta na komisára pre deti môže navrhnúť len poslanec NR SR. Nominant potrebuje okrem iných záležitostí aj podporné stanovisko najmenej piatich reprezentatívnych organizácií, ktoré sa aspoň päť rokov venujú presadzovaniu a ochrane práv detí. Návrhy sa môžu podávať do 13. apríla.

Následne čaká poslancov vypočutie na ľudskoprávnom výbore, ktoré sa má podľa Polláka konať 21. alebo 22. apríla. Komisára potom volí parlament na schôdzi.

Poslanci pripomenuli, že Tomanová "presluhuje" vo funkcii už niekoľko mesiacov. Komisárom musí byť podľa nich nezávislý kandidát a odborník, ktorý zvýši renomé tohto úradu. Podľa Polláka nastal čas na diskusiu o zmene zákona tak, aby bola voľba komisára odpolitizovaná. Jednou z možností podľa neho je, aby ho nemusel voliť parlament.

Parlament sa pokúšal zvoliť komisára viackrát, v každej z volieb kandidovala aj kolegyňa poslancov z klubu OĽANO Katarína Hatráková. Poslanci i v tejto súvislosti vnímajú potrebu, aby nominácie prišli z tretieho sektora. "To, prečo tu sme, nie je otázka, či bude alebo nebude kandidovať, ale otázka, kto bude mať podporu. Toto je signál, že sa snažíme, aby už v tretej voľbe bol niekto zvolený a samozrejme vnímame, kto v tých predchádzajúcich nebol zvolený. Boli to práve kandidáti, ktorých vygenerovali politické strany. Myslíme si, že tadiaľ cesta nevedie a preto chceme, aby bol zvolený kandidát v spolupráci s tretím sektorom," povedal Čekovský. Hatráková už avizovala, že má záujem opäť kandidovať.

Tomanová sa stala v decembri 2015 historicky prvou komisárkou pre deti na šesťročné funkčné obdobie. Zákon hovorí, že vo funkcii ostáva, kým nie je zvolený nový komisár.