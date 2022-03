Doklady tvrdia, že je muž. Aby utiekla z Ukrajiny, preplávala Dunaj

Trans ľudia majú problémy na hraniciach. Slovenskí policajti sa vysmievali trans mužovi.

Zi Faámelu je známa ukrajinská speváčka a televízna osobnosť. Na konte má niekoľko singlov a zúčastnila sa aj speváckych súťaží ako napríklad The Voice Ukraine. Keď Rusko napadlo Ukrajinu, bola práve doma v Kyjeve. Po niekoľkých dňoch zostala v obytnom dome sama, všetci susedia už stihli utiecť. Míňalo sa jej jedlo a zo strachu, že sa k nej niekto vláme, pri sebe stále mala nôž.

Jej obavy však siahali hlbšie. Faámelu totiž na Ukrajine patrí k transrodovej menšine, pričom v jej dokladoch je stále vedená pod značkou M – teda muž. Pre nariadenie, že krajinu nesmú opustiť muži vo veku od 18 do 60 rokov, ona a ďalšie transrodové osoby zostali uviaznuté na Ukrajine.

Faámelu sa po niekoľkých dňoch na sociálnych sieťach zdôverila, že je zaseknutá v Kyjeve, bojí sa o život a chce sa dostať z krajiny preč, pretože by “radšej zomrela, než by mala niekoho zabíjať v armáde”. Začala sa záchranná akcia, ktorá sa už od začiatku zdala byť zložitá – speváčkina tvár je totiž známa a vedela, že to jej prechod cez hranice vôbec neuľahčí.

Spojila sa so svojimi priateľmi, pričom jeden z nich súhlasil, že ju odvezie na rumunské hranice. Tam ich zastavili už na ukrajinskej strane. Hraničná polícia jej povedala, že sa má vrátiť naspäť.

Pri ďalšom neúspešnom pokuse prekročiť hranice v inom meste, kde sa ju snažili donútiť, aby sa zahlásila na vojenskom úrade, sa jej priateľ spýtal: “Vieš plávať? Je to jediná možnosť – preplávať hranice cez Dunaj, ilegálne. Budeš utečenkyňa, no porušíš zákon.”

Faámelu pre magazín Rolling Stone neskôr opísala, že to bola jej jediná šanca, keďže napokon ju vojaci začali naháňať a ona vraj bežala a neskôr aj plávala ako o život. Hoci to v istom momente chcela vzdať, prinútila sa pokračovať a studenou vodou preplávala až do Rumunska, kde sa dostala do utečeneckého tábora a neskôr sa jej podarilo odcestovať do Nemecka.

Aj napriek tomu, že z hľadiska Ukrajiny spáchala zločin, hovorí, že potrebovala svoj príbeh zverejniť.

“Trans ženy sú na Ukrajine veľmi neviditeľné. Sú v nebezpečenstve. Čakajú na to, aby sa moja skúsenosť zverejnila, aby sa dozvedeli, ako som prekročila hranice, aby vedeli, že to môžu urobiť aj ony.”

Získať výnimku pre trans ženy je náročné

Transrodové ženy pritom nemusia mať “známu tvár”, aby ich nepustili cez hranice, alebo aby na úteku pred vojnou zažili rôzne komplikácie.

Stačí, že nemajú zmenený rod v dokladoch, alebo majú atypický výzor.