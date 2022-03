Bývalý diplomat: Štát nedokáže dokonale skontrolovať, či ruskí diplomati odídu

Slovensko znížilo povolený počet diplomatov na ruskej ambasáde.

BRATISLAVA. O tom, ako prebieha vyhostenie diplomatov z krajiny a aký to má na nich a ich rodiny konkrétny dosah sa denník SME rozprával s bývalým diplomatom RASTISLAVOM MOJTOM . Od júla minulého roka pracuje v kancelárii prezidentky Zuzany Čaputovej.

Slovensko sa v stredu rozhodlo, že ruská ambasáda v Bratislave musí znížiť stav o 35 diplomatov. V praxi to na týchto ľudí má rovnaký efekt ako vyhostenie. Ministerstvo zahraničných veci však nepovedalo, dokedy musia opustiť našu krajinu. Býva pri takomto akte pevne stanovené, dokedy musia od nás odísť?

Nie je na to stanovená pevná lehota. Prijímajúci štát, ktorým sme v tomto prípade my, si to stanoví sám. Lehota na odchod diplomatov sa určuje v závislosti od toho, aké prísne je to vyhostenie. Môže to byť do 48 hodín alebo pokojne aj do štyroch dní, či týždňa.

V prípade 35 ruských diplomatov neviem, aký čas im na to dal rezort diplomacie, ale predpokladám, že to nebude v dňoch, ale skôr v týždňoch.

Časový interval na odchod býva teda od niekoľkých hodín až do niekoľkých týždňov?

O hodinách by som nehovoril. Najprísnejšie vyhostenie, ktoré som zažil, bolo do dvoch dní. Keď je vyhostenie do 48 hodín, tam už cítiť svojím spôsobom aj zlosť. Táto lehota však dáva diplomatovi možnosť sa aspoň čiastočne zbaliť. Ostatné veci mu potom kolegovia z ambasády posielajú po jeho odchode.

Ako prakticky prebieha odchod diplomatov?