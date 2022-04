Odsúdená Judita píše súdu z väzenia: Vražda Tomáša nebola surová ani trýznivá

O tom, že jej kamarát už nežije, sa vraj dozvedela až po dvoch dňoch.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Má za sebou dva roky a desať mesiacov za mrežami, no stále je len 19-ročnou tínedžerkou.

Judita Hana Konečná, ktorá je odsúdená za mimoriadne brutálnu vraždu svojho 16-ročného kamaráta a rovesníka Tomáša Teličáka, trvá na svojej nevine.

Bola pritom jedinou, kto bol preukázateľne na mieste činu. Tomáša podľa záverov vyšetrovania aj súdu bodla až 49-krát v záchvate silného afektu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Prokurátor z kauzy Judita prehovoril: Bodala v afekte, cítila ohrozenie Čítajte

Verdikt na viac než 12 rokov väzenia je právoplatný, no Judita ho chce tentoraz zvrátiť cez mimoriadny opravný prostriedok.

Na Najvyšší súd minulý týždeň doručili dovolanie, v ktorom so svojím advokátom navrhuje zrušiť dve predošlé rozhodnutia súdov a celú kauzu vrátiť na začiatok. Znamenalo by to, že prípad by opäť prejednal okresný súd. Rozhodovať by podľa nej mali dokonca iní sudcovia než pôvodne.

„Nemám dôvod domnievať sa, že prvostupňový súd v rovnakom zložení nebude konať rovnako ako doteraz,“ píše sa v 91-stranovom dovolaní. Denník SME ho má k dispozícii.