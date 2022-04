Žilinka odmieta vyhrocovanie vzťahov s Ruskom formalitami

Reagoval tak na výzvy, aby vypovedal dohodu o spolupráci s ruskou generálnou prokuratúrou.

BRATISLAVA. Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmieta vyhrocovanie napätých vzťahov s Ruskom formálnymi gestami. Reagoval tak na výzvy, aby vypovedal dohodu o spolupráci medzi generálnymi prokuratúrami SR a Ruskej federácie, ktorá od marca 2002 rámcovo upravuje možnosti spolupráce oboch prokuratúr.

Táto dohoda podľa jeho slov "plne zodpovedá záväzkom SR, vyplývajúcim zo Zmluvy medzi SR a Ruskou federáciou o priateľských vzťahoch a spolupráci, podpísanej v Bratislave dňa 26. augusta 1993".

Ako ďalej uviedol, momentálne zodpovedajú vzťahy oboch prokuratúr kritériu "nevyhnutnej potrebnosti a profesionality." Možnosti spolupráce v zmysle dohody podľa jeho slov nie sú a ani objektívne nemôžu byť napĺňané.

"To však neznamená, že by dlhé roky budovaná korektná spolupráca a komunikácia mala byť znegovaná a vzájomné vzťahy aj formálne zrušené," dodal s tým, že k tejto otázke považuje za potrebné pristupovať triezvo a rozvážne, hľadiac do budúcna. Pred vyhrocovaním napätých vzťahov, akým by bolo zrušenie dohody, uprednostňuje konkrétne kroky a reálnu pomoc zodpovedajúcu situácii, ktorá nastala.