Advokát Leontiev: Sankcie proti Rusku oligarchom neublížia, väčšinu majetku majú v zahraničí

Majetok musí byť spojený s konkrétnym vlastníkom.

Text je prepisom relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísala ho Barbora Paľovčíková.

„Asi každého z oligarchov zabolí niečo iné. Oligarchov, ktorí sú zvyknutí na život na Západe, zabolí zhabanie ich jácht aj domov. Hlavne ich zabolí, že nebudú môcť disponovať so svojimi prostriedkami na účte," hovorí o sankciách na ruských oligarchov advokát ANDREJ LEONTIEV.

Zároveň upozorňuje na to, že sankcie musia štáty uvaliť nielen na Rusko, ale na konkrétnych oligarchov, pretože väčšinu svojho majetku vyviezli z krajiny.

V boji proti schránkovým firmám, cez ktoré bohatí Rusi vlastnia luxusné jachty a nehnuteľnosti po celej Európe, podľa neho štáty zvíťazia, ak presvedčia tých, ktorí ich pomáhajú skrývať, aby sa postavili na správnu stranu.

Andrej Leontiev je advokátom medzinárodnej advokátskej kancelárie Taylor Wessing,

vyštudoval na Univerzite Komenského v Bratislave a Stredoeurópskej univerzite v Budapešti,

špecializuje sa na právo nehnuteľností a projekty z oblasti infraštruktúry, technológií, médií a telekomunikácií.

Ako sa zabavujú jachty?

Jachty sú asi najviac na očiach, ale nie je to hlavný nástroj boja proti ruským oligarchom. Ekonomické sankcie proti jednotlivcom fungujú tak, že najskôr sa musí svetová komunita zhodnúť, koho ide sankcionovať.

Buď to rozhodne OSN alebo Európska únia, alebo si Spojené štáty či Británia teraz po brexite vyberú, koho idú sankcionovať. Potom sa musia predpisy preniesť do vnútroštátnej legislatívy. Čiže keď OSN rozhodne, že dá nejakých ľudí na sankčný zoznam, to ešte neznamená, že môže hneď zabavovať jachty. OSN na to nemá armádu či vyšetrovateľov, takže sú dohody, ako vykonávame rezolúcie OSN na Slovensku či v Európskej únii.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Na Slovensku je zákon o vykonávaní medzinárodných sankcií, ktorý popisuje konkrétny postup jednotlivých orgánov. Nie je to veľmi šťastne napísané, iné krajiny, ktoré jachty zabavujú, to majú lepšie.

Tam je jasné, že ak viete pri jachte preukázať, že ju priamo alebo nepriamo vlastní niekto zo sankčného zoznamu, alebo ju v jeho prospech vlastní tretia osoba, tak jachtu dokážete zmraziť a zadržať. Dôležité je, že to neznamená, že prepadla štátu. Bude to v podobnom režime ako u nás, kde teraz vznikol nový úrad na zaisťovanie a správu majetku, že jachta sa nebude môcť používať. Jachta bude odparkovaná v prístave a bude sa čakať, čo sa s ňou stane.

Aké ťažké je odhaliť konečného majiteľa luxusnej jachty?

Tu vstupujú na scénu schránkové firmy. O nich sa dlho hovorilo z dôvodov daňovej optimalizácie či prania špinavých peňazí. Ale teraz vidíme, že schránkové firmy vstupujú do hry aj z titulu anonymizácie vlastníctva.