Miesto, kam komunisti chodievali na lov, prvýkrát otvoria pre turistov

Prečo byť opatrný so správam o vojne na TikToku. Hlavné mesto plánuje lepšie sprístupniť Dunaj pre obyvateľov a návštevníkov. Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

1. Najlacnejšia energia je taká, ktorú netreba vyrábať. Odborník na energetiku vysvetľuje ako funguje dovoz plynu z Ruska a ako nájsť riešenie problémov s dodávkami priamo doma: Highly-dependent Slovakia looks for alternatives to Russian gas

2. Nové pravidlá udeľovania štátneho občianstva vstupujú do platnosti. Potomkovia československých občanov by mohli mať žiadanie oslobodené od preukazovania účelu pobytu: Descendants of Czechoslovak emigrants get easier access to Slovak citizenship

3. Ukrajinské deti si hľadajú miesto v slovenských školách. Učitelia hovoria, že obľubujú matematiku, telesnú a výtvarnú, kde znalosť slovenčiny nie je až tak dôležitá: Slovak schools learn how to integrate Ukrainian children

4. Zábery z vojny na Ukrajine na Tik-Toku? Prečo by sme mali byť obzvlášť opatrní pri čerpaní informácií o vojne zo sociálnych sietí: Zelensky's messages are meant to inspire, not inform

5. Rusi si hovoria, že zachránili Európu pred fašizmom, ale tá sa im dostatočne nepoďakovala. Po rokoch ponižovania sú konečne hrdí: After years of humiliation, Russia feels pride once again. She is finally being taken seriously

6. Slovensko by sa malo pripraviť na to, že sa kohútiky na plynovode náhle zatvoria, varuje premiér Heger: PM warns Russian gas taps may be closed

7. Dunaj je v hlavnom meste prístupný iba v niekoľkých častiach. To by sa malo však zmeniť s novým plánom Bratislavského Dunajského Parku: Bratislava Danube Park to tap potential of sustainable tourism

8. Na výlet, za rodinou, na pracovnú cestu? Pozrite sa, kam sa lieta z bratislavského letiska až do októbra: Summer flight schedule in Bratislava airport launched

9. Aj vy sa dnes môžete ubytovať tam, kde kedysi prebývali Habsburgovci či prezidenti: Summer residence of the Habsburgs and presidents serves as a hotel today

10. Miesto, kde komunisti zvykli chodiť na lov, bude prvýkrát otvorená pre turistov: A secret Poloniny area loved by communists

