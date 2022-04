OĽaNO bude ako šéfov krajov podporovať Jurinovú a Viskupiča

Konkrétnych kandidátov na primátorov a predsedov krajov oznámi hnutie jednotne po dohode.

BRATISLAVA. Hnutie OĽANO bude v jesenných spojených komunálnych a krajských voľbách podporovať za šéfov krajov Eriku Jurinovú v Žilinskom a Jozefa Viskupiča v Trnavskom kraji, ktorí funkcie zastávajú aj v tomto volebnom období.

Pre TASR to uviedol predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš.

"Nemám informácie, že by Jurinová zvažovala nejakú inú možnosť. Ak sa však rozhodne, že by išla do inej kandidatúry, my ju podporíme," reagoval na otázku TASR, či Jurinová nemá záujem o iný post v spojených komunálnych a krajských voľbách.

Konkrétnych kandidátov na primátorov a predsedov krajov oznámi hnutie podľa jeho slov jednotne po dohode. "Rokovania prebiehajú. Máme intenzívne predsedníctva, kde sa zaoberáme rôznymi kandidátmi," dodal.