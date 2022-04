Ocenená učiteľka chémie: Učiteľ musí byť osobnosť, ktorá nemá patent na rozum

Školstvo je prefeminizované, dôležitá je rovnováha.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Text je prepisom z relácie Rozhovory ZKH, ktorá vznikla pre video.sme.sk. Prepísala ho Monika Žigová.

BRATISLAVA. Každé dieťa je originál. Keď máte takých originálov v triede tridsať, ku každému si musíte nájsť nejaký prístup. Hovorí ELENA KULICHOVÁ, učiteľka chémie a víťazka ceny Dionýza Ilkoviča 2021.

„Najťažšie je dosiahnuť, aby deti prestali memorovať, ale začali hľadať príčiny a podstaty javov. Aby sa začali vzdelávať pátravým a bádavým systémom, aby sa začali pýtať prečo.“

Elena Kulichová je učiteľkou chémie na Strednej odbornej škole v Novákoch

je držiteľkou ceny Dionýza Ilkoviča za rok 2021

bola nominovaná v ankete Slovenka roka za rok 2017 v oblasti vzdelávania a podpory mladých talentov

podieľa sa na organizácii chemických olympiád

Prečo deti nechcú študovať prírodovedné predmety, napríklad chémiu?

Dobrá otázka. Možno je to nedostatkom impulzov v rodine. Veľmi často stretávam na besedách najrôznejších ľudí, ktorí povedia, že mali radi jazyky, dejepis, ale, preboha, nie matematiku, fyziku ani chémiu. Na deti sa asi trocha prenáša strach.

Po druhé, je to pomerne ťažké a zodpovedné štúdium, náročné na rozmýšľanie. Mám pocit, že ľuďom sa v tejto dobe nechce veľmi rozmýšľať.

Nemôže to byť aj tým, že učíme chémiu zle, nudne? Hoci chémia je fascinujúca. Deti na školách často iba sedia a píšu si vzorce. Nie je to také vzrušujúce, ako by mohlo byť.