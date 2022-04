Saková vláde vyčíta nedostatok krokov pre ľudí, Pčolinský pripomína krízy

Saková poukázala na zlú situáciu v gastrosektore či na zdražovanie potravín a energií.

BRATISLAVA. Exministerka vnútra a nezaradená poslankyňa z Hlasu Denisa Saková vyčíta vláde po dvoch rokoch jej fungovania nedostatočné kroky na pomoc ľuďom.

V nedeľnej diskusnej relácii TA3 V politike skonštatovala, že občania už vládu ani nechcú kritizovať a pozerajú sa na to, či prežijú do volieb.

Predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský pripomenul, že kabinet má najťažšiu vládu za posledných 30 rokov. Poukázal však aj na krízy vnútri koalície.

"Vláda tu je pre ľudí, má robiť pre ľudí, má byť oporným stĺpom pre celé Slovensko a všetkých obyvateľov. Má byť konštruktívna a profesionálna či svieti slnko, alebo prší," podotkla Saková.

Tvrdí, že súčasná vláda rekordne zadlžila štát. Poukázala na zlú situáciu v gastrosektore či na zdražovanie potravín a energií. Pýta sa, prečo si koalícia aspoň neprečítala návrhy opozičných poslancov na pomoc občanom a neinšpiruje sa nimi.

Pčolinský reagoval tým, že opozícia ani raz neoslovila koalíciu a neprišla o svojich návrhoch rokovať. Pripomenul, že súčasná koalícia prebrala moc v čase nástupu pandémie a keď už sa zdalo, že ochorenie COVID-19 ustúpi, prišla vojna na Ukrajine. Priznal aj chyby.

"Vládna koalícia, bohužiaľ, sa za tieto dva roky často viac zaoberala sama sebou namiesto toho, aby pomáhala ľuďom," uviedol a poukázal na spory v strane Za ľudí, boj medzi OĽANO a SaS, osobné súboje. Zhodnotil, že vláda plní sľuby tak na 50 percent. Naznačil, že koaliční partneri naťahujú čas, lebo im nevyhovuje, že by Sme rodina splnilo svoje sľuby, napríklad nájomné byty.

Šéf klubu Sme rodina doplnil, že na stole sú návrhy na pomoc ľuďom a sú "vo finálnej fáze".

Zmeny by podľa jeho slov mali ísť cez rezort práce. "Minister Krajniak je vo finále s rokovaniami s ministerstvom financií, kde sa špecifikujú skupiny, ktorým by sa malo pomôcť," ozrejmil. Pripomenul, že ak chce vláda niekde financie dať, inde musí škrtať, a na to si treba dávať pozor.

Čo sa týka ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), Pčolinský skonštatoval, že poslanci Sme rodina dali najavo svoj postoj počas jeho odvolávania v parlamente, keď neprišli na hlasovanie. Nespokojnosť je aj v OĽANO, vidíte aj, ako k tomu pristúpili ďalší koaliční partneri, ktorí sa zdržali alebo nezúčastnili," dodal Pčolinský s tým, že rezort je v kompetencii OĽANO.

Saková pripomenula aj ďalšie kauzy týkajúce sa rezortu vnútra za uplynulé dva roky, napríklad podozrenia z ovplyvňovania výpovedí svedkov. Mikulec mal podľa nej viackrát odstúpiť alebo ho mal odvolať premiér Eduard Heger (OĽANO).

Pripomenula, že okrem sekcie krízového riadenia má pod sebou rezort aj migračný úrad či úrad hraničnej a cudzineckej polície. Myslí si, že by sa tam našli ľudia, ktorí by nakreslili migračnú schému, a nemusela sa na to zazmluvniť súkromná firma.