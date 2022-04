Krúpa: Časť poslancov by bezpečnostnú previerku nedostala

Treba vyhostiť viac ruských diplomatov.

Minister vnútra Roman Mikulec odolal ďalšiemu odvolávaniu v parlamente. Už aj v koalícii sa však ozýva čoraz viac hlasov, že utečeneckú krízu nezvláda.

„Určité veci urobil dobre. Najmä čo sa týka rozviazania rúk polícii. Vidíme, že sa spustili vyšetrovania veľkých káuz oligarchov,“ hovorí o šéfovi rezortu vnútra poslanec a predseda branno-bezpečnostného výboru JURAJ KRÚPA (OĽaNO). Výhrady má však k jeho komunikácii a hovorí, že Mikulca asi podporil poslednýkrát.

Zároveň komentuje, prečo bolo vyhostenie 35 ruských diplomatov dobrým krokom a v akom stave je návrh na bezpečnostné previerky pre členov kontrolných parlamentných výborov.

Juraj Krúpa poslancom NR SR je od roku 2020,

je predsedom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť,

pôsobil ako riaditeľ programu Bezpečnosť a obrana v Slovenskom inštitúte pre bezpečnostnú politiku,

pracoval na Ministerstve obrany SR a v Stálej delegácii SR pri NATO.

Je vyhostenie 35 ruských diplomatov dostatočné?

Nemôžete ich naraz všetkých vyhodiť, musí to ísť postupne. V histórii slovensko-ruských diplomatických vzťahov je to však veľký krok. Za dva roky, čo sme pri vláde, sme vyhostili deväť a teraz 35 (ruských diplomatov), takže trháme rekordy.

Nedá sa to porovnať s predošlými vládami Roberta Fica, ktorý má nadštandardné vzťahy ku Kremľu a k Putinovi, tým aj k ruskej ambasáde. Ignorovali aktivity ruských spravodajských služieb, ale aj iné aktivity, ktoré sa na Slovensku diali. Tolerovali to, my nie. Máme pravdu, pretože vidíme, ako sa Rusko správa, nielen čo sa týka Ukrajiny, ale aj aký spoľahlivý partner je.

Je to správny krok. Podľa mňa si Rusko musí uvedomiť, že musí rešpektovať Slovenskú republiku, aj keď sme malá krajina, ale sme členom Európskej únie a NATO. Musí rešpektovať pravidlá medzinárodného práva, Viedenského dohovoru a ustanovené medzinárodné pravidlá tak, ako aj my ich rešpektujeme v Rusku.

Chceli by ste postupne vidieť odísť vyšší počet ruských diplomatov ?