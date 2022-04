Rada prokurátorov odporúča ukončenie spolupráce s ruskou prokuratúrou

Koncom marca uplynulo ďalšie päťročné obdobie, o ktoré bola zmluva predĺžená.

BRATISLAVA. Na ukončenie platnosti Dohody o spolupráci s prokuratúrou Ruskej federácie je príhodná doba, keďže 28. marca uplynulo ďalšie päťročné obdobie, o ktoré bola zmluva predĺžená.

Na svojom zasadnutí 22. marca to skonštatovala Rada prokurátorov SR.

Zároveň uviedla, že postup generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý avizoval nenaplnenie dohody o spolupráci s ruskou prokuratúrou na roky 2022 až 2023, považuje za adekvátny.

Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka koncom marca vyhlásil, že odmieta vyhrocovanie napätých vzťahov s Ruskou federáciou formálnymi gestami, akým by bolo zrušenie Dohody o spolupráci medzi Generálnou prokuratúrou SR a Generálnou prokuratúrou Ruskej federácie z 28. marca 2002.

„V aktuálnej situácii zodpovedajú vzťahy medzi generálnymi prokuratúrami SR a Ruskej federácie kritériu nevyhnutnej potrebnosti a profesionality, pričom možnosti spolupráce v zmysle dohody nie sú a ani objektívne nemôžu byť napĺňané. To však neznamená, že by dlhé roky budovaná korektná spolupráca a komunikácia mala byť znegovaná a vzájomné vzťahy aj formálne zrušené,“ uviedol Žilinka s tým, že k tejto otázke považuje za potrebné pristupovať triezvo a rozvážne, zároveň hľadiac do budúcna.

Generálny prokurátor podotkol, že dohoda, ktorá rámcovo upravuje možnosti spolupráce oboch prokuratúr, plne zodpovedá záväzkom, ktoré vyplývajú zo Zmluvy medzi Slovenskom a Ruskom o priateľských vzťahoch a spolupráci podpísanej 26. augusta 1993 v Bratislave.