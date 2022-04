V školách sa učí takmer 7-tisíc detí z Ukrajiny

Najviac ich je v Bratislave, kde ich evidujú 1 452 detí. Vo zvyšných krajoch sa počty detí pohybujú medzi 550 – 650.

BRATISLAVA. V slovenskom vzdelávacom systéme je zatiaľ umiestnených 6 804 detí, ktoré prišli z Ukrajiny, z toho 5 599 je v základných školách a 679 je na stredných školách.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) v diskusnej relácii rádia Expres Braňo Závodský naživo doplnil, že v materských školách, ktoré patria pod samosprávy, evidujú 473 detí.

Gröhling zhodnotil, že najviac ich je v Bratislave, kde ich evidujú 1 452 detí, pričom vo zvyšných krajoch sa počty detí pohybujú medzi 550 – 650.

Šéf rezortu podotkol, že školám budú doposielať financie na nových ukrajinských žiakov, ktorí školám pribudli.

„Školy o to nebudú musieť žiadať. Bude to automatické na základe dát, ktoré momentálne máme,“ konštatoval v súvislosti s finančnou dávkou 200 eur na jedného žiaka, ktorú prvýkrát posielali školám do 15. marca.

Do registra voľných kapacít pre deti ministerstva školstva sa podľa Gröhlinga prihlásilo 165 škôl, z toho 108 základných a 38 stredných škôl. Rezort školstva eviduje viac ako 5 000 voľných miest na základných a stredných škôl naprieč celým Slovenskom.

