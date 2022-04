Ranný brífing: Dôkazy proti Putinovi pribúdajú, viac sa skloňuje Haag

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Ruská armáda sa síce z okolia Kyjeva stiahla, zostali po nej však umučení, znásilnení a zavraždení civilisti. Západní lídri na čele s americkým prezidentom Bidenom otvorene hovoria o Putinovi ako vojnovom zločincovi. Čoraz intenzívnejšie sa začína hovoriť o medzinárodnom súde za vojnové zločiny spáchané Putinovým režimom.

Viktor Orbán vyhral voľby a vo víťaznom príhovore menoval všetkých, ktorým museli on a jeho Fidesz čeliť. Nevynechal Brusel, Sorosa, ľavicu a došlo aj na ukrajinského prezidenta Zelenského. Je osud nášho južného suseda ako neliberálnej demokracie paktujúcej s diktátormi sveta spečatený? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Ruská verzia Buče neobstojí, podobné tragédie sa odohrávajú aj v iných mestách

Žena oplakáva svojho manžela, ktorého zabili v Buči. (zdroj: TASR/AP)

Masové hroby so stovkami tiel. Niektoré obete mali zviazané ruky alebo ich zastrelili odzadu. Po odchode ruských vojakov z miest v okolí Kyjeva ostala skaza, ktorej symbolom sa stalo mesto Buča, kde našli najmenej 340 tiel mŕtvych civilistov.

Čoraz intenzívnejšie sa začína hovoriť o medzinárodnom súde za vojnové zločiny spáchané Ruskom. „Prípady, ktoré sme zdokumentovali, sa už dajú opísať ako nesmierna, úmyselná krutosť proti ukrajinským civilistom,“ povedal pre web Human Rights Watch riaditeľ organizácie pre Európu a strednú Áziu Hugh Williamson.

Rusko však vinu odmieta a ukazuje na Ukrajincov a ich západných spojencov. Ruská propaganda používa argumenty, ktoré sú na internete vyvrátené takmer okamžite.

Ruská armáda sa z okolia Kyjeva stiahla, keď sa jej nepodarilo hlavné mesto dobyť, presúva sa na Donbas, no pokračuje obliehanie Mariupoľa alebo Charkova. Odborníci preto varujú, že podobné nálezy sa môžu objaviť aj v iných mestách.

Svedčia o tom aj slová ukrajinskej generálnej prokurátorky Iryny Venediktovej. Situácia v Boroďanke je podľa nej ešte horšia ako v Buči. Počet obetí v Boroďanke, približne 23 km západne od Buče, bol vyšší ako kdekoľvek inde.

Tu je Buča, tu skáčte: Toto zďaleka nie je Putinova vojna. Vraždenie Ukrajincov má v Rusku širokú podporu a táto choroba sa nedá vytĺcť inak než kapitálnou porážkou, exkurziami na miesta zločinov a nútenými projekciami o podobe ruského sveta. Hovorí sa tomu denacifikácia, píše Peter Tkačenko.

Znásilňujú aj deti. Sexuálne násilie na Ukrajine je súčasť ruskej taktiky

Žena kráča, zatiaľ čo v pozadí stúpa dym z ostreľovanej Odesy. (zdroj: TASR/AP)

„Zastrelil som tvojho muža, pretože je nacista,“ povedali Natálii dvaja ruskí vojaci predtým, ako ju opakovane znásilnili vo vlastnom dome neďaleko Kyjeva. Keď kričala na svojho štvorročného syna, ktorý sa skrýval v kotolni rodinného domu, povedali jej, „aby držala hubu“, inak privedú aj jej syna a „uvidí mozog jeho mamy po celom dome“.

Natálii sa s dieťaťom podarilo utiecť, až keď sa dvojica vojakov opila natoľko, že nevládala stáť na nohách.

Príbeh 33-ročnej ukrajinskej ženy priniesli britské noviny The Times a ide o prvé otvorené svedectvo v médiách o cielenom znásilnení ruskými vojakmi počas vojny na Ukrajine.

Ukrajinskí politici a političky aj ľudsko-právne organizácie už dlhšie upozorňujú, že sexuálne násilie a kruté znásilňovanie sa od začiatku ruskej invázie deje systematicky.

Zároveň predpokladajú, že podobné skutky, ktoré od roku 2008 patria medzi vojnové zločiny, sa budú stupňovať a obeťami sa stanú ženy, deti aj muži.

Známky sexuálneho násilia sú viditeľné aj na fotografiách z masakry v meste Buča. Medzi mŕtvymi civilistami sa objavili aj nahé a obhorené ženské telá.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Je to genocída a kto je za vraždenie zodpovedný? Hlavnou témou diania na Ukrajine je situácia v mestách v okolí Kyjeva, ktoré opustila ruská armáda a zanechala za sebou spúšť. Najsilnejšie reakcie vyvolali správy z mesta Buča o stovkách zavraždených civilistov. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Je to genocída a kto je za vraždenie zodpovedný? Hlavnou témou diania na Ukrajine je situácia v mestách v okolí Kyjeva, ktoré opustila ruská armáda a zanechala za sebou spúšť. Najsilnejšie reakcie vyvolali správy z mesta Buča o stovkách zavraždených civilistov. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Ruská armáda sa preskupuje: Rusi sa úplne stiahli z Kyjevskej a Černihivskej oblasti a podľa vedenia Sumskej oblasti sa okupačné jednotky sťahujú aj odtiaľ. Ruské vojská sa momentálne sústreďujú na východe Ukrajiny. Pozrite si vojnové mapy z ruskej vojny na Ukrajine.

Rusi sa úplne stiahli z Kyjevskej a Černihivskej oblasti a podľa vedenia Sumskej oblasti sa okupačné jednotky sťahujú aj odtiaľ. Ruské vojská sa momentálne sústreďujú na východe Ukrajiny. Pozrite si vojnové mapy z ruskej vojny na Ukrajine. Aj Ukrajina môže preskupiť sily: Odchod ruských jednotiek z Kyjevskej oblasti môže využiť aj Ukrajina, aby časť armády presunula do Donbasu, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou čakajú mimoriadne ťažké boje. V snahe nahradiť straty už Rusko začalo povolávať zálohy, ale aj brancov. Viaceré z týchto jednotiek, najmä tie z radov ruskej Národnej gardy, však odmietli poslúchnuť rozkazy a na Ukrajinu bojovať nešli.

Odchod ruských jednotiek z Kyjevskej oblasti môže využiť aj Ukrajina, aby časť armády presunula do Donbasu, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou čakajú mimoriadne ťažké boje. V snahe nahradiť straty už Rusko začalo povolávať zálohy, ale aj brancov. Viaceré z týchto jednotiek, najmä tie z radov ruskej Národnej gardy, však odmietli poslúchnuť rozkazy a na Ukrajinu bojovať nešli. Zelenskyj o situácii v Buči: "V Buči boli zabité stovky ľudí. Mučení, zastrelení civilisti. Telá na uliciach, zamínované oblasti. Dokonca aj telá mŕtvych boli podmínované! Všade prítomné dôsledky rabovania. Koncentrované zlo navštívilo našu zem. Zabijaci. Kati. Násilníci. Rabovači. Ktorí si hovoria armáda a ktorí si po tom, čo urobili, zaslúžia len smrť." Pozrite si príhovor ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

"V Buči boli zabité stovky ľudí. Mučení, zastrelení civilisti. Telá na uliciach, zamínované oblasti. Dokonca aj telá mŕtvych boli podmínované! Všade prítomné dôsledky rabovania. Koncentrované zlo navštívilo našu zem. Zabijaci. Kati. Násilníci. Rabovači. Ktorí si hovoria armáda a ktorí si po tom, čo urobili, zaslúžia len smrť." Pozrite si príhovor ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Biden voči Putinovi pritvrdil: "Ten chlap je brutálny" komentoval americký prezident Joe Biden situáciu v Buči a Putina opäť označil za vojnového zločinca. "Možno si pamätáte, že som bol kritizovaný za to, že som Putina označil za vojnového zločinca. Určite ste videli, čo sa stalo v Buči, toto ho usvedčuje... Je to vojnový zločinec." Podľa Bidena by mal Putin niesť zodpovednosť.

"Ten chlap je brutálny" komentoval americký prezident Joe Biden situáciu v Buči a Putina opäť označil za vojnového zločinca. "Možno si pamätáte, že som bol kritizovaný za to, že som Putina označil za vojnového zločinca. Určite ste videli, čo sa stalo v Buči, toto ho usvedčuje... Je to vojnový zločinec." Podľa Bidena by mal Putin niesť zodpovednosť. Európski lídri hovoria o genocíde: Poľský premiér vyzval na medzinárodné vyšetrovanie "genocídy", ktorej sa dopúšťajú ruské jednotky na Ukrajine. Mateusz Morawiecki sa tak vyjadril v súvislosti so zjavným zabíjaním civilistov v ukrajinských mestách, vrátane mesta Buča. Aj španielsky premiér Pedro Sánchez vidí v Buči známky genocídy.

Poľský premiér vyzval na medzinárodné vyšetrovanie "genocídy", ktorej sa dopúšťajú ruské jednotky na Ukrajine. Mateusz Morawiecki sa tak vyjadril v súvislosti so zjavným zabíjaním civilistov v ukrajinských mestách, vrátane mesta Buča. Aj španielsky premiér Pedro Sánchez vidí v Buči známky genocídy. Nemecko a Francúzsko vyhostia ruských diplomatov: Nemecko sa chystá vypovedať 40 ruských diplomatov v reakcii na zabíjanie civilistov v ukrajinskom meste Buča. Rovnaký krok ohlásilo aj Francúzsko. Paríž vyhostí 35 ruských diplomatov, ktorí na jeho území konajú proti záujmom Paríža.

V krátkosti zo sveta:

Orbán si po voľbách posilnil pozíciu: Orbánova strana získala vo voľbách o niekoľko parlamentných miest navyše oproti súčasnému obdobiu, takže bude mať pohodlnú ústavnú väčšinu. Maďarským opozičným stranám nepomohlo ani to, že sa zjednotili do jedného bloku a prepadli takmer všade okrem Budapešti. Čo malo na voľby najväčší vplyv, kto bude vládnuť a čo ich rozhodlo?

Orbánova strana získala vo voľbách o niekoľko parlamentných miest navyše oproti súčasnému obdobiu, takže bude mať pohodlnú ústavnú väčšinu. Maďarským opozičným stranám nepomohlo ani to, že sa zjednotili do jedného bloku a prepadli takmer všade okrem Budapešti. Čo malo na voľby najväčší vplyv, kto bude vládnuť a čo ich rozhodlo? Orbán nevie ustupovať: Buď chcete lacnú ropu, alebo vojnu. Aj tak prezentoval Viktor Orbán maďarské voľby v čase vojny na Ukrajine. „Reputácia Maďarska postojom k Ukrajine utrpela,“ vraví expertka na zahraničné vzťahy a bývalá poslankyňa za Orbánov Fidesz Zsuzsanna Szelényiová.

Buď chcete lacnú ropu, alebo vojnu. Aj tak prezentoval Viktor Orbán maďarské voľby v čase vojny na Ukrajine. „Reputácia Maďarska postojom k Ukrajine utrpela,“ vraví expertka na zahraničné vzťahy a bývalá poslankyňa za Orbánov Fidesz Zsuzsanna Szelényiová. V srbských voľbách zvíťazil Vučić: Srbský prezident Aleksandar Vučić si vo voľbách hlavy štátu zabezpečil ďalšie päťročné funkčné obdobie už v prvom kole. Podľa prognóz získal až takmer 60 percent hlasov. Jeho hlavný opozičný vyzývateľ, bývalý armádny generál Zdravko Ponoš získal podľa prognóz len niečo nad 17 percent hlasov.

Zo zahraničných webov:

Banderovci a genocída? Konfrontovali sme Blahu, Harabina či Danka s faktami

Poslanec Smeru Ľuboš Blaha s predsedom ĽSNS Marianom Kotlebom. (zdroj: TASR)

Prvý deň invázie režimu Vladimíra Putina na Ukrajinu vyvolal v radoch politickej dezinformačnej scény šok. Kým bežní politici Putina okamžite odsúdili a zamýšľali sa nad podporou Ukrajine, predstaviteľom opozičných strán obdivujúcich Putina trvalo niekoľko dní, kým sformulovali svoje postoje.

Po prvotnom zaváhaní si však témy našli. Väčšina z nich na začiatku formálne odsúdila napadnutie Ukrajiny, no ďalšie dni už pre nich bola hlavou témou kritika západu a slovenskej vlády. Spochybňujú vojenskú aj materiálnu pomoc Ukrajine, príchod utečencov, ukrajinskú vládu opisujú ako fašistickú a Putinovmu imperializmu podľa nich treba ustupovať.

Títo ľudia si popri šírení tvrdení, ktoré akoby kopírovali vyjadrenia kremeľskej propagandy, pomáhajú ľahko vyvrátiteľnými nepravdami. Oslovili sme preto niektorých z najznámejších opozičných predstaviteľov, ktorí rôznym spôsobom nadbiehajú Putinovej propagande a konfrontovali ich s dostupnými faktami.

Aké naratívy Kremľa preberajú ruskí trolovia: Nepomáhajte Ukrajine, sú to banderovci, kupujte plyn. Kremeľ od začiatku vojny šíri tvrdenia, ktoré preberajú aj známe postavy na Slovensku relativizujúce Putinovu inváziu. Denník SME preto vytvoril zoznam konkrétnych ruských propagandistických naratívov, ktoré sú ilustrované citátom oficiálneho predstaviteľa Kremľa.

Nepomáhajte Ukrajine, sú to banderovci, kupujte plyn. Kremeľ od začiatku vojny šíri tvrdenia, ktoré preberajú aj známe postavy na Slovensku relativizujúce Putinovu inváziu. Denník SME preto vytvoril zoznam konkrétnych ruských propagandistických naratívov, ktoré sú ilustrované citátom oficiálneho predstaviteľa Kremľa. Platba rubľom za plyn je Sulíkov Sputnik: Richard Sulík sa neomylne pomýlil vždy, keď sa obtrel o zahraničnú politiku. Sulíkovo Rusko je síce iné ako to Dankovo či Kéryho, ale stále je to Rusko, ktoré necháme porušovať pravidlá a napriek všetkému pokrčíme plecami, že nuž čo, ale obchodovať treba. V čase, keď je tento prístup pod tlakom aj v Nemecku či v Taliansku, Sulík veselo pokračuje, akoby v Buči netrčali ruky z plytkých hrobov, píše Zuzana Kepplová.

V krátkosti z domova:

Ukrajinci žiadajú lieky bez receptu: Inzulín, janumet či xigduo sú tri lieky na cukrovku, o ktoré je veľký záujem medzi ľuďmi, ktorí utiekli z Ukrajiny. Niektorí z nich ich od našich lekárov chcú bez vyšetrenia alebo ich žiadajú v lekárni bez receptu. Ministerstvo zdravotníctva aj VšZP upozorňujú, že hoci majú odídenci pre vojnu v ich krajine rôzne zvýhodnenia v prístupe k zdravotnej starostlivosti, nemožno im vydať liek bez vyšetrenia či bez receptu.

Inzulín, janumet či xigduo sú tri lieky na cukrovku, o ktoré je veľký záujem medzi ľuďmi, ktorí utiekli z Ukrajiny. Niektorí z nich ich od našich lekárov chcú bez vyšetrenia alebo ich žiadajú v lekárni bez receptu. Ministerstvo zdravotníctva aj VšZP upozorňujú, že hoci majú odídenci pre vojnu v ich krajine rôzne zvýhodnenia v prístupe k zdravotnej starostlivosti, nemožno im vydať liek bez vyšetrenia či bez receptu. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 1 465 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 4 041 testov. V nemocniciach aktuálne leží 1 995 pacientov, pribudlo aj 23 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostali dvaja ľudia.

PCR testy odhalili 1 465 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 4 041 testov. V nemocniciach aktuálne leží 1 995 pacientov, pribudlo aj 23 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostali dvaja ľudia. Opatrenia sa ešte viac uvoľnia: Od stredy 6. apríla sa má zrušiť povinnosť registrácie v eHranici. Takisto sa má zrušiť nosenie respirátorov v exteriéri okrem hromadných podujatí, oznámil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Úrad verejného zdravotníctva pripomína, že naďalej ostáva povinnosť nosiť respirátor na hromadných podujatiach, a to v interiéri aj exteriéri.

Dedoles hromadne prepúšťa a priznáva problémy: Prepálili sme to

Tancujúci škrečkovia zviditeľnili značku. (zdroj: Dedoles)

Na slovenskom internetovom trhu sa stali úkazom. Ich reklama s tancujúcimi škrečkami ich z roka na rok dostala medzi najväčších hráčov vo svojom segmente. Aj najmenšie deti poznali značku Dedoles a bolo to viditeľné aj na raste tržieb.

Kým v roku 2018 firma vykázala tržby na úrovni šiestich miliónov eur, v roku 2020 už atakovala hranicu 50 miliónov eur. Vedenie pritom avizovalo, že plány na ďalšie roky budú ešte ambicióznejšie. Ako sa však ukazuje, firma precenila svoje sily.

Dedoles totiž rieši vážne problémy. Firma v uplynulých dňoch prepustila 200 zamestnancov a potvrdila, že má problémy s platením faktúr. „Prudký rast spôsobil nevyhnutné investície do infraštruktúry, skladového vybavenia a technológií, IT systémov či budovania značky. Pridávali sme do portfólia nové produktové rady a postupne aj nové trhy, dnes pôsobíme v 21 krajinách,“ vysvetľuje spoločnosť.

Firma hovorí, že v roku 2021 dosiahla tržby na úrovni 92 miliónov eur a vykázala aj zisk. Pridáva však aj slovo „ale“. „Naše investície a nákupy tovaru však boli dimenzované na vyšší rast a dopyt, čo ale vzhľadom na pandémiu a začiatok vojny, s čím súvisí aj celkový pokles ekonomiky, nemôžeme zrejme ani v tomto roku očakávať,“ priznáva firma s tým, že správanie zákazníkov sa zmenilo.

V krátkosti z ekonomiky:

Slovenské firmy po covide rastú: Vývoj tržieb, zisku ako aj EBITDA slovenských firiem naznačuje návrat do predpandemických čias. Ako vyplýva z analýzy portálu Finstat.sk, po prepade počas pandemického roku 2020 je k dnešnému dňu medziročný nárast tržieb na úrovni 11,2 percenta, zisk sa zvýšil o 33 percent a EBITDA išla medziročne hore o 15 percent.

Vývoj tržieb, zisku ako aj EBITDA slovenských firiem naznačuje návrat do predpandemických čias. Ako vyplýva z analýzy portálu Finstat.sk, po prepade počas pandemického roku 2020 je k dnešnému dňu medziročný nárast tržieb na úrovni 11,2 percenta, zisk sa zvýšil o 33 percent a EBITDA išla medziročne hore o 15 percent. Developer ruší zmluvy a hrozí konkurzom: Pár mesiacov pred dokončením novostavby dostanete list od developera. Vysvetľuje, že pre pandémiu a vojnu na Ukrajine mu stúpli ceny stavebných materiálov a prác natoľko, že s vami musí rozviazať zmluvu. Developer upozorňuje, že ak na túto možnosť nepristúpite, prídete o zálohu v desiatkach tisíc eur. Aké možnosti majú v takom prípade kupujúci a čo by podľa právnikov mali robiť?

Pár mesiacov pred dokončením novostavby dostanete list od developera. Vysvetľuje, že pre pandémiu a vojnu na Ukrajine mu stúpli ceny stavebných materiálov a prác natoľko, že s vami musí rozviazať zmluvu. Developer upozorňuje, že ak na túto možnosť nepristúpite, prídete o zálohu v desiatkach tisíc eur. Aké možnosti majú v takom prípade kupujúci a čo by podľa právnikov mali robiť? Za plyn v rubľoch platiť nebudeme: I keď Slovensko patrí v rámci EÚ ku krajinám najzávislejším od ruského zemného plynu, neplánuje za túto surovinu platiť rubľami tak, ako to požaduje ruský prezident Vladimír Putin, vyhlásil štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek. Zmena tejto pozície by podľa neho mohla nastať iba v prípade, ak sa na takomto postupe dohodne celá EÚ a tento postup by bol "nevyhnutný".

Odkaz pre Kmotríka? Čítal som, že možno nie som pravý, tvrdil Weiss

Tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss st. a generálny riaditeľ Slovana Bratislava Ivan Kmotrík ml. (zdroj: TASR)

Slovan vládne slovenskému futbalu. Suverénne. Je takmer isté, že získa ďalší titul. Štvrtý za sebou, čo sa predtým nikomu nepodarilo. Šesť kôl pred koncom súťaže má náskok štrnásť bodov a už v budúcom kole môže rozhodnúť.

„Boli by sme hlúpi, naivní a slabí, ak by sme to nedotiahli do konca,“ priznal tréner Slovana Vladimír Weiss.

Aj v národnom pohári sú slovanisti blízko k obhajobe trofeje, dostali sa do semifinále. „My vyhrávame, ale nie som šťastný tak, ako by som chcel byť,“ naznačoval Weiss v nedeľu. Bolo krátko po triumfe nad najväčším rivalom z Trnavy 1:0.

„Ja ako tréner budem vždy kritický z pohľadu kvality a výkonu. Viem, čo nás čaká v Európe. Som už dosť na to skúsený, aby som vedel, že kto je dobrý hráč a že kto na to nemá,“ pokračoval tréner Slovana. A poslal odkaz.

„Kým toto klub neprijme, tak uvidíme, čo bude ďalej. Ja mám zmluvu iba do leta. Niekde som sa dočítal predvčerom, že možno nie som ten pravý. Tak uvidíme, že čo bude ďalej,“ naznačoval medzi riadkami Weiss. Je pravdepodobné, že sa ho dotkli slová Ivana Kmotríka mladšieho.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Svokra je kazisvet. Dohody o striedavej starostlivosti detí sa nerodia ľahko

Na Slovensku je striedavá osobná starostlivosť upravená od 1.7.2010 v Zákone o rodine. (zdroj: Adobe Stock)

Všeobecná deklarácia ľudských práv, ktorú v roku 1948 prijala Organizácia Spojených národov uvádza, že rodina je základná bunka spoločnosti. Lenže život nie je vždy ideálny a mnohokrát sa stane, že rodina rôzne turbulencie nezvládne a rozpadne sa. Potom nastane moment, v ktorom je dôležité zabezpečiť, aby deštrukciu vzťahu rodičov čo najlepšie zvládol najkrehkejší element rodiny - deti.

Petra sa s partnerom rozišla po vyše šesťročnom vzťahu. Ich syn mal v tom období štyri roky. Partner bral rozchod veľmi zle, takže aj dohody o tom, ako budú po rozpade vzťahu fungovať, boli veľmi zložité.

„Ja som chcela, aby bol malý v mojej starostlivosti, s čím samozrejme otec nesúhlasil,“ hovorí Petra pre SME. Redakcia jej totožnosť pozná a rešpektuje jej rozhodnutie zostať v anonymite.

Keď sa pár rozchádza a rieši opatrovníctvo spoločných potomkov, vo väčšine prípadov to máva podobný scenár.

Aktivistka a bývalá predsedníčka občianskeho združenia Striedavá starostlivosť o deti Barbora Kamrlová hovorí, že za viac než desať rokov, čo sa tejto problematike venuje, takmer vždy odmietajú striedavú starostlivosť matky. Odhadla to až na 95 percent prípadov.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Ako zmierniť u detí strach z tmy: Niektoré deti majú negatívne nočné zážitky, ktoré si spájajú s tmou pomočovanie či nočné mory, zatiaľ čo iné bojujú so všeobecným strachom a úzkosťou, ktoré tma alebo osamelosť ešte zhoršuje. Úlohu často zohráva aj obmedzená viditeľnosť. Ponúkame vám tipy, ako môžu rodičia zmierniť u detí strach z tmy.

Niektoré deti majú negatívne nočné zážitky, ktoré si spájajú s tmou pomočovanie či nočné mory, zatiaľ čo iné bojujú so všeobecným strachom a úzkosťou, ktoré tma alebo osamelosť ešte zhoršuje. Úlohu často zohráva aj obmedzená viditeľnosť. Ponúkame vám tipy, ako môžu rodičia zmierniť u detí strach z tmy. Tínedžeri uzavretí vo svete sociálnych sietí: Takmer polovica tínedžerov je nonstop online. Závery prieskumu Pew Research Center z roku 2018 ukázali, že až 95 percent z nich má prístup k smartfónu a používanie sociálnych sietí je pre nich samozrejmé. Prebiehajúca vedecká diskusia však stále spochybňuje, či sociálne siete v životoch tínedžerov nerobia viac škody ako osohu.

Takmer polovica tínedžerov je nonstop online. Závery prieskumu Pew Research Center z roku 2018 ukázali, že až 95 percent z nich má prístup k smartfónu a používanie sociálnych sietí je pre nich samozrejmé. Prebiehajúca vedecká diskusia však stále spochybňuje, či sociálne siete v životoch tínedžerov nerobia viac škody ako osohu. Starostlivosť o jazvu po cisárskom reze: Hoci sa to môže javiť ako malichernosť, aj starostlivosť o popôrodnú jazvu je súčasťou správneho zotavenia sa ženy po pôrode. Ak sa zanedbá, môžu hroziť nepríjemné komplikácie. Denník SME sa na túto tému rozprával s odborníčkami.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Elena Kulichová. (zdroj: SME)

Ako sa vyvíja učenie chémie? Mali by sme učiť na školách viac prírodovedných predmetov? A čím sú dnešné deti iné? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s Elenou Kulichovou, učiteľkou chémie, ktorá získala cenu Dionýza Ilkoviča 2021.

Podcasty SME

SND - Sme Národné: Emília Vášáryová: Talent je len 30 percent, dobrého umelca z vás urobí tvrdá práca

Karikatúra

Kak on skazál. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Palacinky s hruškou a karamelom. (zdroj: Naničmama.sk | M.á.r.i.a)

Chcete dať palacinkám novú chuť? Pripravte ich s hruškou a karamelom.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.