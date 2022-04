Zaviesť Orbánov víťazný systém na Slovensku? Stačilo by jedno hlasovanie

Len zvýšenie kvóra na vstup do parlamentu by mohol stačiť na vládu jednej strany.

BRATISLAVA. Smer Roberta Fica aj Fidesz maďarského premiéra Viktora Orbána v minulosti dosiahli takmer identické volebné víťazstvo. Smer v roku 2012 volilo 44,5 percenta voličov, Fidesz voľby v roku 2014 vyhral so 45 percentami hlasov.

Smer bol však aj tak nútený pri zmenách ústavy a prijímaní ústavných zákonov hľadať podporu v opozícii, zatiaľ čo Orbán s ústavnou väčšinou v parlamente ovládol Maďarsko. Ako je to možné? Orbán za dvanásť rokov nepretržitého vládnutia pretvoril volebný systém na svoj obraz.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Kým pomerný volebný systém na Slovensku aj víťazovi volieb prisudzuje približne toľko mandátov v parlamente, aký je volebný zisk, v Maďarsku zmiešaný väčšinový systém výrazne zvýhodňuje najsilnejšiu stranu.

Aj preto sa v roku 2014 podarilo Fideszu obhájiť ústavnú väčšinu, hoci stranu volilo o 600-tisíc ľudí menej než štyri roky predtým.

Po víkendových parlamentných voľbách Fidesz po štvrtýkrát v rade obsadí dve tretiny všetkých poslaneckých kresiel, hoci stranu volila polovica voličov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Čo ukázali maďarské voľby: Orbán sa od Ruska neodvráti, opozícia sa môže rozpadnúť Čítajte

Ak by sa Orbánovým úspechom chceli po najbližších parlamentných voľbách inšpirovať čoraz populárnejší extrémisti z Republiky, Smer alebo Hlas, na zavedenie rovnakého systému na Slovensku by im stačila jedna novela s podporou najnižšej možnej jednoduchej väčšiny.

Politológ PAVOL BABOŠ z Univerzity Komenského opisuje, ako napríklad len jednoduché zvýšenie hranice na vstup do parlamentu môže na Slovensku vytvoriť vládu jednej strany.

V rozhovore pre SME tiež vysvetľuje, ako si doterajšie najpopulárnejšie strany OĽaNO, Smer či v minulosti HZDS v skutočnosti pomohli, keď podobný systém doteraz nezaviedli.

Ak by v ďalších voľbách Smer spolu s extrémistami získali väčšinu, bolo by pre nich zložité sa manipuláciou volebných pravidiel zakonzervovať pri moci, ako to dokázal Viktor Orbán?