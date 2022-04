Rozhodovanie o väzbe Makóa a Beňu prerušili do utorka

Rozhodovanie prerušili do utorka do 16.30 h.

BRATISLAVA. Rozhodovanie o návrhu na vzatie do väzby bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makóa a bývalého námestníka Slovenskej informačnej služby (SIS) Boris Beňu prerušili do utorka do 16.30 h.

Informoval Pavol Adamčiak.