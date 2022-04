Kotlebu odsúdili, do väzenia však nepôjde

Pôvodne ho odúsdili na štyri roky a štyri mesiace.

BRATISLAVA. Začalo sa to akciou, kde pod rúškom dobročinnosti propagoval šéf ĽSNS Marian Kotleba extrémistickú symboliku, skončilo sa to takmer väzením. Tomu sa však napokon vyhne.

Najvyšší súd zmiernil pôvodný verdikt voči Kotlebovi a uložil mu nový trest, a to na šesť mesiacov väzenia. Dostal ich však s podmienečným odkladom na rok a pol.

Znamená to, že Kotleba do väzenia nejde. "Sedieť" by šiel len v prípade, ak by podmienku porušil, a teda by nejakým spôsobom porušil zákony.

Pôvodný trest, o ktorom rozhodol špecializovaný súd v októbri 2020, bol výrazne prísnejší a poslal Kotlebu do väzenia na štyri roky a štyri mesiace nepodmienečne.

Až utorkový verdikt Najvyššieho súdu je však definitívny a právoplatný.

Najvyšší súd sa vrátil k pôvodnej kvalifikácii prípadu a vyhlásil, že odovzádvanie šekov bolo "len" prejavom sympatie k extrémizmu, avšak nie jeho propagáciou.

"Len samotná prezentácia takýchto symbolov alebo hesiel podľa nášho názoru nestačí," skonštatoval predseda senátu Pavol Farkaš pri čítaní rozhodnutia.

Čo symbolizuje číslo 1488 Číslo 1488 je známe a používané v symbolike extrémistov.

je známe a používané v symbolike extrémistov. Je spojením čísel 14 (manifest 14 slov Davida Lana , amerického pravicového teroristu) a 88 (ôsmym písmenom v abecede je H, pričom HH je skrátený tvar nacistického pozdravu ' Heil Hitler !'.

, amerického pravicového teroristu) a (ôsmym písmenom v abecede je H, pričom je skrátený tvar nacistického pozdravu ' !'. Lanova veta znela "We must secure the existence of our people and a future for white children," čo znamená "Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť pre biele deti."​​​​​

znela "We must secure the existence of our people and a future for white children," čo znamená "Musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť pre biele deti."​​​​​ Číslo 18 je tiež takouto kombináciou čísel, 18 je zápis písmen AH podľa ich poradia v abecede, AH sú iniciály Adolfa Hitlera.

S touto kvalifikáciou sa prípad aj začínal, sprísnila ju až sudkyňa špecializovaného súdu Ružena Sabová.

Farkaš podotkol, že aby šlo o propagáciu, Kotleba by musel extrémizmus a jeho symboly verejne šíriť a presadzovať vo väčšom rozsahu.

Kotleba týmto verdiktom automaticky prichádza o poslanecký mandát, keďže je odsúdený za úmyslený trestný čin.

Opätovne bude môcť kandidovať vo voľbách až po zahladení vo výpise registra trestov.

Kotlebov trest je o niečo závažnejší než bolo vylúčenie Milana Mazureka z parlamentu v septembri 2019. Mazureka (taktiež z ĽSNS) vtedy odsúdili za rasistické reči v rádiu na finančný trest 10-tisíc eur. Zaplatením sumy mu však trest automaticky zahladili a v naslednujúch voľbách mohol Mazurek znova kandidovať. Dnes je poslancom za odnož ĽSNS - stranu Republika.

U Kotlebu bude možné trest zahladiť až po uplynutí podmienky, teda o rok a pol.

Šéf ĽSNS na rozhodnutie reagoval statusom na facebooku.

"Úloha systému bola splnená, pretože sa vôbec nebojovalo o môj pobyt za mrežami, ale len o zbavenie Mariana Kotlebu poslaneckého mandátu," napísal.

Súd pojednával bez Kotlebu

Politika dobehla kauza rozdávania šekov v hodnote 1488 eur, ktoré odovzdával ešte ako župan v roku 2017. Peniaze dával trom sociálne slabším rodinám. Podmienkou bola ich osobná účasť na akcii, kde prevzali symbolické šeky s veľkými číslicami 1488 považovanými za extrémistické šifry.

Kotleba deň pred pojednávaním odkázal súdu, že sa musí starať o chorého šesťročného syna. Podľa advokáta Tomáša Rosinu pripojil aj lekársku správu, aby preukázal hodnovernosť.

"Žiadam, aby sa verejné zasadnutie konalo za mojej prítomnosti," napísal Kotleba sudcom. Predseda senátu Farkaš ospravedlnenku prečítal v celom znení.

Senát, v ktorom sedeli aj sudcovia Martina Zeleňáková a Dušan Krč-Šebera, sa o ďalšom postupe najprv odišiel poradiť. Neskôr vyhlásil, že sa pojednávať bude v neprítomnosti.

"(Kotleba) mal zabezpečiť opateru iným spôsobom. V prípade snahy by toto bolo možné," vysvetlil Farkaš. Podotkol, že ospravedlnenka prišla na súd len deň pred pojednávaním, teda v pondelok po 15. hodine.

"Z dokladov nie je zrejmé, o aké ochorenie sa jedná," podotkol Farkaš.

Rovnakú výhradu ešte predtým signalizoval prokurátor Tomáš Honz z Úradu špeciálnej prokuratúry.

Kotleba sa stará o syna, ktorého zobral exmanželke Frederike žijúcej v Egypte. Aj keď dieťa zveril súd pôvodne matke, poslanec ho svojej bývalej manželke ešte minulý rok v lete odmietol odniesť späť do zahraničia. Odvtedy sa obaja o dieťa sporia.

Na súde nahlásili bombu

Kotleba svoju neúčasť avizoval už v pondelok večer na svojom facebookovom profile.

Keď senát rozhodol o pokračovaní v jeho neprítomnosti, Kotleba napísal ďalší status, ku ktorému pridal aj fotku so synom. Ohradil sa, že súd bez jeho účasti považuje za protizákonný.

Medzitým na súde nahlásil anonym bombu, čo rozhodovanie ešte viac oddialilo.

Podľa Kotlebovej neúčasti sa zrejme zariadili aj jeho prívrženci. Pred budovou súdu bolo pôvodne nahlásené protestné zhromaždenie, napokon z neho nič nebolo. V zlom počasí ostalo námestie oproti Justičnému palácu, kde sa pojednávalo, prázdne.

Kotleba postavil celú svoju obhajobu na tom, že čísla na šekoch boli náhodné a tvrdil, že nemali žiadný podtón spätý s extrémizmom. Najvyšší súd vyhlásil, že tejto verzii neuveril.

"Nie je možné prehliadnuť, že k odovzdávaniu finančnej pomoci sociálne slabším rodinám došlo 14. marca, teda v deň výročia vzniku Slovenského štátu, teda autoritatívneho systému," povedal Farkaš pri čítaní rozhodnutia.

Dodal, že Kotleba si "musel byť vedomý významu týchto symoblov (1488)".