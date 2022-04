Hygienici upozorňujú na podnos s obsahom bambusu

Odporúčajú spotrebiteľom, aby výrobok nekupovali a ak ho už vlastnia, nech ho vrátia.

BRATISLAVA. Hygienici z Úradu verejného zdravotníctva SR upozorňujú na podnos s nepovoleným obsahom bambusu.

Do systému rýchleho varovania pre potraviny a krmivá ho nahlásili kontrolné orgány v Českej republike. V tlačovej správe o tom informoval Odbor komunikácie úradu.

Výrobok s názvom Melamínový podnos Hubert Tray pôvodom z Poľska obsahuje bambusovú zložku, čo nie je v súlade s požiadavkami na plastové materiály, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.

"Používanie bambusu a iných nepovolených rastlinných prísad v plastových materiáloch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami môže predstavovať riziko pre ľudské zdravie, ku ktorému môže dôjsť pri rýchlejšej degradácii niektorých plastov. To môže viesť k migrácii niektorých látok do potravín (formaldehyd, melamín) v množstvách, ktoré prekračujú povolené limity," spresňujú hygienici. Tí zároveň žiadajú, aby bol výrobok stiahnutý z trhu.

Keďže sa daný produkt môže predávať aj na Slovensku, Úrad odporúča občanom, aby tento výrobok nekupovali a ak ho už vlastnia, nech ho vrátia do miesta predaja.