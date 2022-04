Advokát Kubina: Ak by bratislavská prokuratúra chcela zastrašovať svedkov, asi by to nevyzeralo inak

Makóa a Beňu stíhajú na slobode.

Podriadení Vladimíra Pčolinského v SIS, stretnutie v Prahe či neexistujúce stíhanie. Advokát PETER KUBINA pre SME opisuje, aké dôkazy využíva krajská prokuratúra v Bratislave proti Borisovi Beňovi a Ľudovítovi Makóovi. Kubina v tejto veci zastupuje Beňu.

Bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Makó a bývalý námestník SIS Boris Beňa sa priznali, že u Pčolinského vybavovali, aby SIS prestala odpočúvať podnikateľa Zoroslava Kollára.

Kým stihli ich výpovede preveriť, krajská prokuratúra v Bratislave ich obvinila, že si vymýšľajú. Dokonca im navrhla väzbu, ktorú zatiaľ neprávoplatne zamietol Okresný súd Bratislava III.

Kubina zastupuje aj vyšetrovateľa NAKA Jána Čurillu, ktorého na základe odpočutých porád obvinili zo zneužívania právomocí. Hovorí, že ani po takmer roku sa nedostali k nahrávkam, hoci z nich bežne citujú členovia Smeru na tlačových besedách.

Ako hodnotíte oslobodenie Makóa a Beňu?

Sudkyňa v celom rozsahu vyhovela všetkým argumentom obhajoby. Trestné stíhanie označila za absolútne nedôvodné a paradoxne aj dôkazy z produkcie SIS boli vyhodnotené v náš prospech. Sudkyňa sa ani nezaoberala jednotlivými dôvodmi na väzbu, pretože to nebolo potrebné. Napriek tomu skonštatovala, že ak by sa nimi zaoberať musela, ani jeden z nich by nebol dôvodný.