Na Slovensku by sa mohla opravovať ukrajinská poškodená technika, uviedol Naď

BRATISLAVA. Na Slovensku by sa mohla opravovať poškodená technika Ukrajiny. Pred stredajším rokovaním vlády to uviedol minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO).

Dodal, že opravy by firmy realizovali na štandardnej komerčnej báze, teda nie zadarmo.

"Boli sme oslovení Ukrajinou, či by naše opravárenské podniky vedeli opravovať ukrajinskú poškodenú techniku. To znamená, poškodená technika by k nám prišla, my by sme ju opravili a technika by sa vrátila na Ukrajinu," načrtol Naď. Vec je v štádiu rokovaní, definitívne sa ešte nerozhodlo.

Minister ocenil rozhodnutie Českej republiky poslať Ukrajine tanky a bojové vozidlá BVP, o ktorom informovali médiá. Poukázal na to, že Česko v minulosti investovalo do svojich pozemných síl, preto mohlo takúto techniku poskytnúť. "My to nemôžeme spraviť, lebo my sme v minulosti nekupovali nič," poznamenal.

Vojna na Ukrajine