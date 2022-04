Ranný brífing: Rusi chcú aspoň nejaké víťazstvo, zatiaľ majú len lup

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Kremeľské velenie by sa 9. mája, kedy Rusko tradične oslavuje víťazstvo nad fašizmom, rado pochválilo aspoň nejakým víťazstvom. Všetky sily sústredí na Donbas, kde budú mať ruskí vojaci vhodné podmienky na to, aby ukrajinskej armáde spôsobili obrovské škody a získali územia. Nemalé ekonomické škody spôsobujú ruskí vojaci na Ukrajine už teraz, najnovšie aj tým, že ukradnuté veci posielajú do Ruska namiesto mŕtvych.

Presne pred piatimi rokmi parlament zrušil Mečiarove amnestie. Hlavní aktéri znásilňovania moci na Slovensku v 90. rokoch sú stále na slobode, Vladimír Mečiar si užíva dôchodok, a spravodlivosť je zatiaľ slepá. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Rusi na Ukrajine otvorili priveľa frontov. Ofenzíva v Donbase už môže vyzerať inak

Archívna snímka. Ukrajinskí vojaci bojujúci na Donbase. (zdroj: SITA/AP)

Rusko muselo upustiť od pôvodného plánu dobyť Ukrajinu. Po tom, ako jeho vojská narazili na odhodlaný odpor ukrajinských vojakov aj civilného obyvateľstva, si Kremeľ vytýčil iný a výrazne menší cieľ – Donbas.

Východoukrajinský región, v ktorom ležia dve samozvané republiky spravované proruskými separatistami – Donecká a Luhanská ľudová republika. Rusko ich krátko pred inváziou uznalo ako nezávislé štáty. Ostalo však prakticky osamotené, nepridal sa napríklad ani Kazachstan, ktorý bol v minulosti vždy tradičným spojencom Ruska.

Región na východe krajiny je už do značnej miery v područí Moskvy a odborníci upozorňujú, že práve v Donbase budú mať ruskí vojaci vhodné podmienky na to, aby ukrajinskej armáde spôsobili obrovské škody.

"Ak by sa Rusom podarilo obkľúčiť ich a dostať ich do kotla, môžu ich časom vyhladovať a zlikvidovať. Tým by odstránili najväčšiu vojenskú opozičnú silu, ktorá dnes proti Rusom na Ukrajine stojí," vysvetľuje pre SME bezpečnostný expert Milan Mikulecký.

Kotol je vo vojenskej terminológii priestor, v ktorom obkľúčené jednotky uviaznu. Vojaci jednej strany konfliktu uzavrú všetky prístupové a únikové cesty jednotkám protistrany. Vojaci uzavretí v kotle sa dostávajú pod sústredený tlak. Straty, ktoré obkľúčené vojsko utrpí, sa pre úplnú izoláciu nedajú nahradiť.

Blíži sa ďalšia rozhodujúca bitka: Ak chcú Rusi ohlásiť dobytie Donbasu, musia obsadiť mestá Slaviansk, Kramatorsk a Severodoneck. Ukrajinci ich preto budú urputne brániť, rovnakým spôsobom ako Mariupoľ. Samozrejme, Rusi sa môžu pokúsiť ukrajinské jednotky obkľúčiť, čomu nasvedčuje ich pohyb juhozápadne od Izjumu. Ak by sa im to podarilo, v obkľúčení by sa ocitlo veľké množstvo – hovorí sa o 30-tisíc – ukrajinských vojakov. Kremeľské velenie by sa určitým víťazstvom rado pochválilo 9. mája, keď Rusko tradične oslavuje víťazstvo nad fašizmom.

Mŕtvych vojakov nechávajú Rusi na Ukrajine, domov posielajú chladničky a televízory

Ukrajinskí vojaci prenášajú práčku zo zbombardovaného obchodu, tí ruskí by ju určite poslali domov. (zdroj: TASR/AP)

Ulice mesta Mazyr na juhu Bieloruska už začiatkom marca obsadili členovia ruskej armády aj ruská technika. Čoskoro však na hlavnej stanici začali pribúdať zranení ruskí vojaci, potom sa zaplnila miestna nemocnica aj márnica.

"Telá ani nevezú do chladiacich boxov, ale do obyčajnej miestnosti s rozmermi 5 x 5 metrov. Tam ich na chvíľu uskladnia, zhnijú tam, zapáchajú a potom ich zase odvezú niekam preč," opisuje pre BBC zdroj z miesta.

Aj keď Rusko oficiálne priznáva len minimálne vojnové straty, západné tajné služby odhadujú, že vo vojne mohlo zomrieť aspoň desaťtisíc z nich.

Telá tých, ktorí sa dostanú do Bieloruska, väčšinou odvezú rodinám naspäť do Ruska. Pribúdajú však prípady, keď mŕtvi ruskí vojaci zostávajú na Ukrajine priamo na bojisku. Naopak, do Ruska putujú čoraz častejšie veci, ktoré armáda v obsadených obciach a mestách ukradla.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Hostomeľ a Boroďanka hlásia stovky mŕtvych aj nezvestných. Aj na ďalších predmestiach Kyjeva, ktoré ukrajinské sily oslobodili, za sebou ruskí vojaci nechali mŕtvych civilistov. V Hostomeli však podľa tamojších predstaviteľov zahladzovali stopy. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Hostomeľ a Boroďanka hlásia stovky mŕtvych aj nezvestných. Aj na ďalších predmestiach Kyjeva, ktoré ukrajinské sily oslobodili, za sebou ruskí vojaci nechali mŕtvych civilistov. V Hostomeli však podľa tamojších predstaviteľov zahladzovali stopy. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Čína šíri kremeľskú propagandu: Vojnu nenazývajú vojnou, Vladimira Putina vykresľujú ako hrdinu či obeť Západu a šíria opakovane vyvrátené kremeľské dezinformácie. Kým komunistická Čína sa v konflikte snaží navonok pôsobiť neutrálne, tamojšie médiá jednoznačne pretláčajú kremeľskú vojnovú propagandu. Zo sociálnych sietí zasa cenzori okamžite odstraňujú akékoľvek komentáre, ktoré vyjadrujú súcit či sympatie s napadnutou Ukrajinou.

Vojnu nenazývajú vojnou, Vladimira Putina vykresľujú ako hrdinu či obeť Západu a šíria opakovane vyvrátené kremeľské dezinformácie. Kým komunistická Čína sa v konflikte snaží navonok pôsobiť neutrálne, tamojšie médiá jednoznačne pretláčajú kremeľskú vojnovú propagandu. Zo sociálnych sietí zasa cenzori okamžite odstraňujú akékoľvek komentáre, ktoré vyjadrujú súcit či sympatie s napadnutou Ukrajinou. Zomrel extrémista Žirinovskij: Už v roku 1994 rečnil o tom, ako je Rusko "už tisícročie obkľúčené nepriateľmi", predpovedal aj napadnutie Ukrajiny. "Nebude to mierový rok, bude to rok, keď sa Rusko znovu stane veľkým," tvrdil. Ak dúfal, že sa "veľkosti" Ruska dožije, nestalo sa tak. Zomrel vo veku 75 rokov po dlhej a ťažkej chorobe, oznámil predseda ruského parlamentu Viačeslav Volodin.

Už v roku 1994 rečnil o tom, ako je Rusko "už tisícročie obkľúčené nepriateľmi", predpovedal aj napadnutie Ukrajiny. "Nebude to mierový rok, bude to rok, keď sa Rusko znovu stane veľkým," tvrdil. Ak dúfal, že sa "veľkosti" Ruska dožije, nestalo sa tak. Zomrel vo veku 75 rokov po dlhej a ťažkej chorobe, oznámil predseda ruského parlamentu Viačeslav Volodin. Heger ide za Zelenským: Predseda vlády Eduard Heger odcestuje dnes vo večerných hodinách do ukrajinského hlavného mesta Kyjev. Bude s ním cestovať aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová či šéf úniovej diplomacie Josep Borrell a spolu navštívia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.

Predseda vlády Eduard Heger odcestuje dnes vo večerných hodinách do ukrajinského hlavného mesta Kyjev. Bude s ním cestovať aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová či šéf úniovej diplomacie Josep Borrell a spolu navštívia ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Únia sa prvýkrát nezhodla na nových sankciách: Štáty EÚ sa na prvýkrát nezhodli na nových sankciách voči Rusku, vyjednávanie veľvyslancov bude pokračovať aj dnes. Niektoré krajiny požadovali vyjasnenie podrobností navrhnutého embarga na dovoz ruského uhlia či zákazu kotvenia ruských lodí v prístavoch. Komisia by mala podľa diplomatov upresniť aj to, či sa bude zákaz na nákup uhlia týkať súčasných kontraktov alebo iba budúcich.

Štáty EÚ sa na prvýkrát nezhodli na nových sankciách voči Rusku, vyjednávanie veľvyslancov bude pokračovať aj dnes. Niektoré krajiny požadovali vyjasnenie podrobností navrhnutého embarga na dovoz ruského uhlia či zákazu kotvenia ruských lodí v prístavoch. Komisia by mala podľa diplomatov upresniť aj to, či sa bude zákaz na nákup uhlia týkať súčasných kontraktov alebo iba budúcich. Nové americké sankcie: USA uvalili sankcie na dve Putinove dospelé dcéry, veria totiž, že veľa z majetku ruského prezidenta je ukrytého u jeho rodinných príslušníkov. Sankcie sa budú týkať aj manželky a dcéry ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova. Sprísnenie sankcií zahŕňa aj prerušenie všetkých väzieb medzi americkým finančným systémom a inštitúciami Sberbank a Alfa Bank, a tiež zákaz nových investícií v Rusku.

USA uvalili sankcie na dve Putinove dospelé dcéry, veria totiž, že veľa z majetku ruského prezidenta je ukrytého u jeho rodinných príslušníkov. Sankcie sa budú týkať aj manželky a dcéry ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova. Sprísnenie sankcií zahŕňa aj prerušenie všetkých väzieb medzi americkým finančným systémom a inštitúciami Sberbank a Alfa Bank, a tiež zákaz nových investícií v Rusku. Znásilnenia v Buči: Ruskí vojaci znásilnili v ukrajinskom meste Buča najmenej 25 žien a dievčat, vyhlásila splnomocnenkyňa ukrajinského parlamentu pre oblasť ľudských práv Ľudmyla Denisovová. Uviedla tiež, že Ukrajina má dôkazy o tom, že ruskí vojaci páchajú na ukrajinskom ľude genocídu a vojnové zločiny, pričom ich "novou zbraňou" je práve znásilňovanie.

Zo zahraničných webov:

Môže Slovensko Ukrajine pomôcť ešte viac? V hre sú slovenské húfnice aj dielne pre tanky

Mechanici opravujú tank vo firme MSM Land Systems. (zdroj: TASR)

Slovensko zvažuje výraznejšiu vojenskú pomoc Ukrajine, než len dodávky paliva a munície. Po tom, ako Česko začalo posielať na Ukrajinu ťažkú vojenskú techniku v podobe starších tankov a obrnených vozidiel, objavili sa informácie, že slovenské aj české zbrojárske firmy by mohli začať opravovať bojmi poničenú ukrajinskú vojenskú techniku.

„Je dosť pravdepodobné, že sa to udeje,“ povedal minister obrany Jaroslav Naď. Čím dlhšie ruská invázia bude trvať, tým viac bude Ukrajina odkázaná na spojencov. V hrubých počtoch totiž disponuje menším počtom techniky, čo môže byť pri dlhotrvajúcom konflikte rozhodujúcim faktorom.

Naď nevylučuje, že Slovensko by sa mohlo k Česku pridať aj dodávkami ťažkej vojenskej techniky, húfnicami Zuzana slovenskej výroby. Ak by sa tak stalo, Ukrajina by získala modernejší delostrelecký systém, než má doteraz.

Otvorená je stále pomoc proti ruským lietadlám slovenským systémom S-300. Naď stále čaká na náhradu, ktorú by zaň Slovensko dostalo, zrejme zo Spojených štátov.

V krátkosti z domova:

Šeky obhajoval aj Uhrík: Hoci v ĽSNS prezentovali šeky s neonacistickým číslom 1488 ako náhodu, vtedajší hovorca strany Milan Uhrík bol jedným z prvých, kto prezradil, že číslo v skutočnosti použili zámerne. Dnes, keď už Najvyšší súd právoplatne rozhodol, že sa Marian Kotleba hlási k neonacizmu, je aktuálna otázka rozpustenia strany ĽSNS, prípadne aj strany Republika, ktorú založil Uhrík po odchode z ĽSNS.

Hoci v ĽSNS prezentovali šeky s neonacistickým číslom 1488 ako náhodu, vtedajší hovorca strany Milan Uhrík bol jedným z prvých, kto prezradil, že číslo v skutočnosti použili zámerne. Dnes, keď už Najvyšší súd právoplatne rozhodol, že sa Marian Kotleba hlási k neonacizmu, je aktuálna otázka rozpustenia strany ĽSNS, prípadne aj strany Republika, ktorú založil Uhrík po odchode z ĽSNS. Homofóbia na hodine náboženstva: Študenti a študentky prvého a druhého ročníka gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne si vypočuli na hodine náboženstva prednášku o homosexualite. Počas hodiny s dvomi katechétmi a prizvaným psychológom, ktorý je zároveň teológom, sa okrem iného dozvedeli, že homosexualita je zranenie, homosexuálne sklony sú následkom problémov vo vzťahoch a do neba sa homosexuáli nedostanú.

Študenti a študentky prvého a druhého ročníka gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne si vypočuli na hodine náboženstva prednášku o homosexualite. Počas hodiny s dvomi katechétmi a prizvaným psychológom, ktorý je zároveň teológom, sa okrem iného dozvedeli, že homosexualita je zranenie, homosexuálne sklony sú následkom problémov vo vzťahoch a do neba sa homosexuáli nedostanú. Kosík neuspel ani u prezidentky: Prezidentka Zuzana Čaputová zamietla žiadosť o milosť pre bývalého príslušníka SIS Ľuboša Kosíka, ktorý je už šesť rokov na úteku v africkom Mali. Na Slovensku bol Kosík v roku 2016 právoplatne odsúdený na 18 rokov za falšovanie zmeniek voči svojmu bývalému obchodnému partnerovi. Návrat podmieňoval tým, že mu štát zabezpečí ochranu ak bude vypovedať o závažných kauzách Lexovej SIS. Na jeho ponuku však nikto nereagoval.

Prezidentka Zuzana Čaputová zamietla žiadosť o milosť pre bývalého príslušníka SIS Ľuboša Kosíka, ktorý je už šesť rokov na úteku v africkom Mali. Na Slovensku bol Kosík v roku 2016 právoplatne odsúdený na 18 rokov za falšovanie zmeniek voči svojmu bývalému obchodnému partnerovi. Návrat podmieňoval tým, že mu štát zabezpečí ochranu ak bude vypovedať o závažných kauzách Lexovej SIS. Na jeho ponuku však nikto nereagoval. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 5 219 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 12 724 testov. V nemocniciach aktuálne leží 1 908 pacientov, pribudlo aj 20 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 57 ľudí.

Považovali ho za bosa podsvetia. Teraz mu berú lukratívne pozemky

Pozemky v okolí popradského hotela Gerlach smerujú do dražby. (zdroj: Hotel Gerlach)

V súvislosti s popradským podnikateľom Milanom Reichelom môžete nájsť v médiách rôzne prívlastky. Niektoré ho označujú za bosa popradského podsvetia, ďalšie za vplyvného príslušníka podsvetia či bývalého kulturistu.

Postava Reichela sa stala kultovou aj vďaka jeho účinkovaniu v televíznej sérii Mafiáni, v ktorej sa podnikateľ vyjadroval k neslávne známym mužom podsvetia. Tu treba hneď povedať, že k nim mal mimoriadne blízko a zločiny neraz sledoval z prvého radu.

Táto kapitola jeho života je, zdá sa, uzatvorená a všetko vyzerá tak, že ku koncu smeruje aj jeho podnikanie. Najnovšie sa pripravuje dražba pozemkov v centre Popradu. Zatiaľ ich vlastní Reichelova firma, ale dlho to tak nebude.

V krátkosti z ekonomiky:

Sulík má problém s embargom: Minister hospodárstva Richard Sulík zásadne nesúhlasí s prípadným embargom na dovoz ruského plynu či ropy do Európskej únie. Podľa jeho slov by to napáchalo obrovské škody na hospodárstve. Zároveň nevidí žiaden zmysel v sankciách, ktoré uškodia viac Slovensku, ako tomu, proti komu sú nasmerované. S embargom na dovoz uhlia z Ruska väčší problém nemá.

Minister hospodárstva Richard Sulík zásadne nesúhlasí s prípadným embargom na dovoz ruského plynu či ropy do Európskej únie. Podľa jeho slov by to napáchalo obrovské škody na hospodárstve. Zároveň nevidí žiaden zmysel v sankciách, ktoré uškodia viac Slovensku, ako tomu, proti komu sú nasmerované. S embargom na dovoz uhlia z Ruska väčší problém nemá. Vláda schválila návrh na rodičovský dôchodok: Seniori v dôchodkovom veku by mohli od svojich detí dostávať rodičovský dôchodok. Ten by mal byť vyrátaný na každého rodiča ako 1,5 percenta z jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, z ktorého bolo zaplatené poistné na starobné poistenie. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorý schválila vláda.

Seniori v dôchodkovom veku by mohli od svojich detí dostávať rodičovský dôchodok. Ten by mal byť vyrátaný na každého rodiča ako 1,5 percenta z jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, z ktorého bolo zaplatené poistné na starobné poistenie. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorý schválila vláda. V Rusku kolabuje predaj áut: Predaj nových áut v Rusku v marci strmo klesol, medziročne o takmer 63 percent, keďže sankcie uvalené na Moskvu za inváziu na Ukrajinu otriasli rubľom a mnohé svetové automobilky sa pripojili k bojkotu krajiny. Ceny vozidiel v Rusku podľa niektorých odhadov vzrástli v marci až o 40 percent, vláda sa teraz snaží v krajine stimulovať domácu výrobu.

Jágr vychválil Slafkovského: Chcel som ho do Kladna, nemal som šancu

Jaromír Jágr. (zdroj: Facebook/Rytíři Kladno)

Kladno vyhralo nad Liptovským Mikulášom 6:3. Jágr, ktorý vo februári dovŕšil 50 rokov, strelil gól, pridal asistenciu a nepremenil trestné strieľanie.

Na Liptove odohral s Kladnom v roku 1989 baráž o udržanie sa v najvyššej československej súťaži. Vtedy ako 17-ročný strelil dva góly.

Popri všetkých povinnostiach stíha Jágr sledovať aj dianie okolo nádejných mladých Čechov či Slovákov. Veľký slovenský talent Juraj Slafkovský je prirovnávaný práve k českej legende. Čo si o tom myslí Jágr?

"Je výborný hráč. Minulý rok som ho videl hrať v prípravnom zápase medzi Českom a Slovenskom. Ja som vtedy skladal mužstvo v Kladne. Zapol som si televíziu a Slafkovský mal práve puk pri mantineli.

Bol veľmi silný. Vravel som si, že hrá podobným štýlom ako ja. Chcel som ho do mužstva. Keď som zistil, že má len 17 rokov, povedal som si, že získať ho nemám absolútne žiadnu šancu. Ten bude hrať niekde inde," pochválil mladého Slováka Jágr.

Švédi zacielili liečbu priamo na nádor. Vedľajšie účinky sú mierne

Rakovina pečene. (zdroj: Adobe Stock)

Príznaky rakoviny pečene nemusia byť v počiatočných štádiách ani citeľné, ani viditeľné. Neskôr sa môže objaviť napríklad malátnosť, bolesť brucha, žltnúca koža, nadúvanie, plynatosť, zvracanie krvi či úbytok telesnej hmotnosti.

Podľa lekárov je najlepším riešením, ako ju liečiť, chirurgické odstránenie poškodenej časti pečene. Štatistiky sú však neúprosné. Až 80 percent prípadov je odhalených v štádiu, keď už operácia nie je možná.

Vďaka pokrokom v medicíne môže byť tento problém minulosťou. V januári 2022 experti z Univerzitnej nemocnice Karolínskeho inštitútu odštartovali novú liečbu pre pacientov s rakovinou pečene. Jej názov je selektívna vnútorná rádioterapia a umožňuje priame ožiarenie nádoru veľkým množstvom žiarenia.

Lekári hovoria, že liečba je spojená s relatívne malým množstvom nežiaducich účinkov a môže predĺžiť život pacienta.

V krátkostí o zdraví:

Rozlúštili záhadu tuberkulózy: Baktériu s menom Mycobacterium tuberculosis pozná celý svet. Spôsobuje tuberkulózu, ktorá ročne zapríčiní približne 1,5 milióna úmrtí, a to najmä v rozvojových krajinách. Uľahčiť jej liečbu by mohol nový objav vedcov, tí podľa imunitnej reakcie pacientov určili dva podtypy tuberkulózy. Z ich zistení vyplýva, že pri jednom type je väčšia šanca na vyliečenie než pri druhom.

Baktériu s menom Mycobacterium tuberculosis pozná celý svet. Spôsobuje tuberkulózu, ktorá ročne zapríčiní približne 1,5 milióna úmrtí, a to najmä v rozvojových krajinách. Uľahčiť jej liečbu by mohol nový objav vedcov, tí podľa imunitnej reakcie pacientov určili dva podtypy tuberkulózy. Z ich zistení vyplýva, že pri jednom type je väčšia šanca na vyliečenie než pri druhom. Reďkovky udržujú tráviaci systém v pohybe: Na prvý pohľad by sa mohli reďkovky skôr zdať ako ozdoba než ako dôležitá ingrediencia v jedálnom lístku. Táto malá zelenina je však plná živín a môže dokonca pomôcť pri niektorých zdravotných problémoch. Podobne ako každá iná zelenina, aj reďkovky sú nabité vlákninou, ktorej dostatočný príjem sa považuje za veľmi dôležitý pre zdravie čriev.

Na prvý pohľad by sa mohli reďkovky skôr zdať ako ozdoba než ako dôležitá ingrediencia v jedálnom lístku. Táto malá zelenina je však plná živín a môže dokonca pomôcť pri niektorých zdravotných problémoch. Podobne ako každá iná zelenina, aj reďkovky sú nabité vlákninou, ktorej dostatočný príjem sa považuje za veľmi dôležitý pre zdravie čriev. Náhrada slnečnicového oleja: Vojna na Ukrajine zasahuje výrazným spôsobom aj do poľnohospodárskeho a potravinárskeho priemyslu. Pre nedostatok slnečnicového oleja mnohí výrobcovia potravín uvažujú o výmene receptúr v produktoch tak, aby ho nahradili inými tukmi. V bežných potravinách však takáto výmena vôbec nie je jednoduchá, aj s ohľadom na zdravie spotrebiteľa.

Ako ľudí ovplyvní vysoká inflácia? Kam až môže stúpnuť? Ako veľmi Rusko zabolia sankcie? A komu a ako by sme mali pomôcť pri rastúcich cenách? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s viceguvernérom NBS Ľudovítom Ódorom.

Podcasty SME

Zoom: Aj šimpanzy viedli vojnu, štyri roky

Aj šimpanzy viedli vojnu, štyri roky Vedátorský podcast: Hviezdu z počiatku vesmíru odhalili vďaka gravitačnej šošovke

