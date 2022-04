Dobré ráno: My by sme aj na Ukrajinu tanky poslali, nemáme aké

Vojna ukázala, ako je na tom slovenská armáda.

Slovensko nemusí Ukrajine pomáhať len v rovine symbolov, palivom či muníciou.

Po tom, ako sa ukázalo, že Česko tajne presunulo na Ukrajinu starú bojovú techniku, s bojovým vybavením možno pomôžeme aj my. Napríklad tak, že Ukrajine opravíme ukoristené tanky a bojové vozidlá.

Na východ by sme dokonca mohli poslať naše staré húfnice, ktoré nahrádzame modernejšou technikou.

Ako teda Ukrajine pomáhame a čo sa zmenilo, že už hovoríme aj o bojovej technike?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Michalom Katuškom.

Zdroj zvukov: SME, Rozhovory ZKH, Ministerstvo obrany SR - Youtube, Úrad vlády SR - Facebook

Krátky prehľad správ

Vedenie NATO vyzvalo svoje členské krajiny, aby poskytli Ukrajine viac zbraní. Generálny tajomník Jens Stoltenberg povedal, že by to nemali byť len protitankové a protiletecké zbrane. Zároveň však zdôraznil, že pre NATO je dôležité sa nedať do vojny s Ruskom priamo zatiahnuť.

Okolie Banskej Bystrice zasiahlo v stredu večer slabšie zemetrasenie. Otrasy však dosiali silu len na úrovni 2,1 magnitúda, epicentrom zemetrasenia bola oblasť medzi Slovenskou Ľupčou a Banskou Bystricou.

Nemecko tvrdí, že má odpočuté nahrávky hlásení ruskej armády o zabíjaní civilistov v Buči. Spolková spravodajská služba zachytila tieto hovory z vysielačiek. Podľa nemeckých médií boli v Buči aj žoldnieri a príslušníci takzvanej Wagnerovej skupiny.

Americký Senát oživí program pomoci z čias druhej svetovej vojny. Politika takzvaných land and lease umožní efektívnejšie posielať zbrane a ďalšie zásoby na Ukrajinu. Program počas druhej svetovej vojny pomáhal materiálne a vojensky napríklad Spojenému kráľovstvu, Číne či jednotkám v slobodnom Francúzsku.

Odporúčanie

Mojim dnešným odporúčaním je, aby ste občas zašli do divadla. Napríklad do bratislavského divadla DPOH na projekt Generácia Z. Ja som videl Krásu nevídanú a túto hodinu o mýte krásy, o tlaku spoločnosti na dievčatá a ženy, o stereotypoch i o potrebe vnímania vlastnej hodnoty v miestnom CO kryte odporúčam. Možno by to bolo trochu silnejšie, ak by bola hra subtílnejšia a menej surová, možno je niekedy naozaj menej ako viac, ale vidieť to naozaj chcete.

