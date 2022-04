Slovenská rada rodičovských združení navrhuje na komisárku pre deti svoju predsedníčku

Júliu Lindtnerovú podporujú aj desiatky občianskych združení a neziskoviek.

BRATISLAVA. Výkonný výbor Slovenskej rady rodičovských združení navrhol na funkciu komisára pre deti predsedníčku rady Júliu Lindtnerovú.

Podpredsedníčka Slovenskej rady rodičovských združení Helena Sušinková dodala, že obdržali 40 podporných stanovísk od občianskych združení a neziskových organizácií pre Lindtnerovú.

Jej kandidatúru podporila napríklad Biela voda n. o., OZ Klub riaditeľov spoločnej školy, Lipana n. o., Striedavá starostlivosť o deti, slovensko-česká spoločnosť či Československý ústav zahraniční Bratislava.

Lindtnerovej vyjadril podporu aj emeritný rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku a zastúpenie Slovákov žijúcich na Ukrajine v mene svojich detí združených v Spoločnosti Slovákov Ľudovíta Štúra v Storožnici Jozef Jarab.

Sušinková dodala, že Slovenská rada rodičovských združení je s počtom 1860 organizačných jednotiek, ktoré zastrešujú 753-tisíc zákonných zástupcov detí/žiakov na Slovensku najväčším občianskym združením.

Navrhovať kandidátov na funkciu komisára pre deti môžu poslanci parlamentu Výboru Národnej rady pre ľudské práva a národnostné menšiny do podateľne Kancelárie Národnej rady do 13. apríla 2022 do 16:00.

Národná rada na svojom webe uviedla, že opakovaná voľba sa má následne uskutočniť na schôdzi, ktorá sa začína 26. apríla.

Komisára pre deti sa zákonodarcom doteraz nepodarilo zvoliť v štyroch voľbách. Na zvolenie je totiž potrebné, aby ju podporila nadpolovičná väčšina z prítomných poslancov.

Post komisárky pre deti doteraz zastávala bývalá ministerka práce a exposlankyňa strany Smer Viera Tomanová. Mandát sa jej skončil minulý rok v decembri, vo funkcii však bude dovtedy, kým členovia zákonodarného orgánu nezvolia novú komisárku alebo komisára.