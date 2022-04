Dobré ráno: Vychováva si Putin vlastnú Hitlerjugend?

Čo urobila s Ruskom propaganda.

Predpísané názory, vypnuté sociálne siete, riziko, že vás zmlátia, zavrú alebo zabijú len preto, že nešírite štátnu propagandu a myslíte a hovoríte niečo iné.

Šialená situácia v Rusku však začína už na školách, kde dokonca deti udávajú učiteľov, ak spochybňujú oficiálne tvrdenia o vojne na Ukrajine.

Čo sa teda deje na ruských školách, v akej atmosfére tam vyrastajú detí a čo to urobí s budúcimi generáciami Rusov?

Tomáš Prokopčák sa pýta Niny Sobotovičovej.

Zdroje zvukov: Youtube / France 24 English, The Telegraph

Krátky prehľad správ

Slovensko poslalo na Ukrajinu protilietadlový systém S-300. V piatok o tom ako prvá informovala televízia Markíza, tajný presun mal trvať dva dni. Slovensko je vôbec prvou členskou krajinou NATO, ktorá Ukrajine dodala takýto zásadný nástroj v boji proti ruským silám. Česko už previezlo na Ukrajinu desiatky starých tankov T-72 a obrnených vozidiel BVP-1.

Prezidentka vyzýva vládu, aby adresne pomohla ľuďom, ktorých sa najviac dotkne zdražovanie. Zuzana Čaputová spomenula, napríklad, príspevok na bývanie či zvyšovanie dávok v hmotnej núdzi.

Ceny potravín prekonali rekord, v marci vzrástli na svoje nové historické maximum. Dôvodom je vojna na Ukrajine. Podľa OSN index cien potravín prudko zhoršil fakt, že Ukrajina a Rusko sú svetovými vývozcami obilnín a jedlých olejov.

Ruské rakety zasiahli v piatok železničnú stanicu v ukrajinskom Kramatorsku. Stanicu v Doneckej oblasti využívali civilisti na evakuáciu z východu krajiny, už prvé odhady hovorili o desiatkach mŕtvych a stovkách zranených. V čase útoku malo byť na stanici najmenej štyritisíc ľudí.

Paleontológovia zrejme narazili na fosíliu dinosaura, ktorý zahynul priamo v deň, keď do Zem pred 66 miliónmi rokov narazilo veľké vesmírne teleso. Pozostatky thescelosaura objavili v Spojených štátoch, na jeho dolnej končatine sa ešte nachádzali kúsky kože.

Odporúčanie

Moje dnešné odporúčanie je hudobné a staré, no zhruba dva roky. Každý máme nejakú hudobnú úchylku, a tou mojou je grime. No a až teraz som objavil album Quaranqueen britskej rapperky Lady Leshurr - a je to jedno z najoriginálnejších hudobných vysporiadaní sa so životom v pandémii, a tie nielen na britskej mestskej scéne. Skúste, odporúčam najmä skladby Quarantine Speech a Lockdown.

