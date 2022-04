Britský bloger spravil z malej dedinky pri Púchove hit internetu

Konšpirátori sa nemenia, menia sa len témy. Šperkárka vdychuje nový život vzorom zo slovenských krojov. Správy zo Slovenska, ktoré zaujali cudzincov.

1. Od koronavírusu k vojne na Ukrajine. Naratív sa mení, no konšpirátori ostávajú tí ístí: From vaccination to war: Slovak disinformation outlets quick to shift the conversation

2. Ani nedávny rozsudok nemusí Kotlebovi a jeho strane ubrať voličov. Tí, ktorí s ním nesúhlasili, už pravdepodobne dávno odišli, zhodujú sa analytici: Kotleba is guilty and might not meet the deadline to run in the next general election

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

3. Rozpadne sa V4? Pre Orbánove vyjadrenia a podporu Ruska sa spolupráca v zoskupení pravdepodobne scvrkne na minimum: Orbán wins re-election, but faces isolation within the region

4. Kroje nie sú handry. Za každým je bohatý príbeh celých generácii v rodine, hovorí šperkárka Petra Toth, ktorá cez svoju tvorbu vdychuje život vzorom zo slovenských krojov: Jewellery maker breathes new life into Slovak folk designs

5. Chcem vytvárať prostredie, kde sa budú zamestnanci a kolegovia cítiť dobre, hovorí riaditeľka oddelenia ľudských zdrojov v Packete Petra Matejíčková. Aj vďaka práci jej tímu sa spoločnosť radí k najatraktívnejším zamestnancom na trhu: Building corporate culture and making workers feel good

6. Vojna na Ukrajine nenávratne poškodila reputáciu ruského plynu. Slovensko však dodávky úplne zastaviť nemôže, pretože nemá dostatok dostupných alternatív: Ukraine war shatters confidence in Russian gas flows

7. Vojna na Ukrajine ohrozuje aj digitálnu bezpečnosť v Európe. Niektoré krajiny blokujú dezinformačné stránky, no spoločný postup či legislatívne kroky sa často výrazne líšia: Creating digital vulnerabilities in times of danger

8. Máte defekt či potrebujete skontrolovať brzdy na bicykli? Nemusíte hneď chodiť do servisu. V Bratislave vzniklo viacero samoopravovní, kde vás to naučia: Where to fix a bike on your own in Bratislava

9. Pandémia uškodila viacerým sektorom slovenskej ekonomiky. Zdá sa však, že maloobchod, kuriérske a logistické spoločnosti, ba dokonca vývojári hier za posledné roky prosperovali: Retail chains, courier services as well as game developer thrived during the pandemic

10. Je v malej dedinke pri Púchove naozaj všetko? Britský bloger spravil z Lysej pod Makytou, a najmä jej sliepok, hit internetu. Viac sa dozviete v našom súhrne noviniek zo sveta kultúry a cestovania: Weekend: "Do you have hens?" a UK video blogger asks a Slovak villager

Ak chcete dostávať prehľad správ o Slovensku v angličtine každý deň priamo do vašej schránky, odoberajte večerný prehľad správ dňa Today in Slovakia. Jedným klikom si ho môžete aktivovať tu.