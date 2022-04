Prieskum: Vojna preferenciami veľmi nezamávala, SaS však klesla o takmer dve percentá

Voľby by vyhral Hlas.

BRATISLAVA. Mesiac a pol trvajúca invázia ruskej armády na Ukrajine zatiaľ preferenciami politických strán v prieskumoch zásadnejšie nezamávala.

Zo strán, ktoré by sa podľa prieskumu dostali do parlamentu, vidieť výraznejší pohyb pri SaS, ktorá oproti februáru klesla vo voličských preferenciách z 12 na 10,3 percenta.

Časť voličov SaS mohla negatívne reagovať na kritizované vyjadrenia Richarda Sulíka o tom, že ak to bude nevyhnutné, mali by sme za ruský plyn platiť v rubľoch, ako to žiadal Vladimír Putin, hovorí riaditeľ agentúry Focus Martin Slosiarik.

SaS však ešte koncom vlaňajška a začiatkom roka v prieskumoch dosahovala podporu nad 11 percent, takže sa podľa Slosiarika SaS ešte stále pohybuje v intervale svojich preferencií.

Prieskum pre reláciu Na telo Televízie Markíza robila agentúra Focus v období od 30. marca do 6. apríla. Hlas má podľa neho stále najvyššiu podporu, a to 19 percent, za ním sa nad úrovňou 15 percent stále drží Smer.

V januári sa strana Roberta Fica doťahovala na Hlas iba s rozdielom 1,5 percenta - Smer by vtedy volilo 16,3 percenta opýtaných. Už februárový prieskum naznačoval, že sa postupný nárast Smeru v prieskumoch zastavil.

Sulík a rubeľ