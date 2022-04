Mikulec: Slovenské MiGy pre Ukrajinu? Už tu dávno nemali byť

Odovzdanie systému S-300 bolo podľa ministra zodpovedné rozhodnutie.

BRATISLAVA. Odovzdanie systému protivzdušnej obrany S-300 bolo zodpovedné rozhodnutie vlády SR, ktorá v zmysle Charty OSN reagovala na požiadavku Ukrajiny.

V nedeľnej diskusnej relácii V politike na TA3 to vyhlásil minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Zároveň prízvukoval, že ide o obranný a nie útočný systém. Minister odmieta, že by sa Slovensko týmto darom zapojilo do vojny.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Je to systém na obranu Ukrajiny, ktorá bojuje aj za nás," povedal Mikulec. Upozornil, že S-300 by budúci rok na Slovensku tak či tak skončil, pretože nebol zabezpečený servis a ani dodávky náhradných dielov.

Fico a Pellegrini zneužívajú vojnu

Odmieta tvrdenia o ohrození bezpečnosti či o nezabezpečení náhrady, keďže spojenci z NATO poskytli Slovensku systém protivzdušnej obrany Patriot.

"Patriot je oveľa efektívnejší a má viac výhod," skonštatoval minister. To, že vláda o odovzdaní systému S-300 vopred verejnosť neinformovala, má podľa Mikulca svoje zdôvodnenie.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Slovensko poslalo na Ukrajinu systém S-300. Takto zatiaľ nepomohla žiadna krajina Čítajte

"Toto je vec, ktorá sa nedá urobiť úplne verejne, má to svoje opodstatnenie, aby to bolo do posledného momentu utajované," poznamenal.

Deklaruje, že odovzdanie systému sa realizovalo na základe rozhodnutia vlády SR, ktorá o tom rokovala. "Nebolo to ľahké rozhodnutie. Názory a otázky boli rôzne, je to však pri takejto téme normálne," uviedol.

Nemyslí si, že by pre diskusiu okolo S-300 mala padnúť vláda. Kritiku Roberta Fica z opozičného Smeru a Petra Pellegriniho z mimoparlamentného Hlasu vníma ako zneužívanie vojny na Ukrajine na vytĺkanie politického kapitálu.

Stíhačky zatiaľ nie sú v hre

Minister bude podporovať aj prípadnú ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine. "To, čo sa deje na Ukrajine, treba odsúdiť a Ukrajincom pomôcť, aby sa vyčíňanie Ruska zastavilo," povedal.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Po S-300 sú v hre o dodanie na Ukrajinu aj slovenské húfnice Čítajte

Stíhačky MiG-29 podľa neho už na Slovensku dávno nemali byť. Ako tvrdí, Slovensko by ich teoreticky mohlo poslať na Ukrajinu, nemyslí si však, že je to momentálne v hre.

S prítomnosťou cudzích vojsk na východnej hranici SR problém nemá, pokiaľ to bude potrebné na jej posilnenie. "Vnímam to ako výhodu. Robíme všetko preto, aby boli občania Slovenska v bezpečí," skonštatoval.