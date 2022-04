Ranný brífing: Ukrajine môžu pomôcť naše migy, Putinovi brutálny mäsiar

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Slovenské stíhačky MiG-29 zrejme skončia ako protiraketový systém S-300 na Ukrajine spolu s húfnicami Zuzana. Dočasným zastavením odberu ruského plynu by sme Putinovi nohy nepodlomili, tvrdí premiér Eduard Heger. Moskva po neúspechoch na Ukrajine vymenila veliteľa invázie. Úspech má teraz Putinovi zabezpečiť generál Alexander Dvornikov, zvaný tiež „mäsiar zo Sýrie“.

Eduard Heger sa premiérom stať neplánoval. Po roku v úrade musel upokojovať žabomyšie koaličné konflikty, manažovať naplno rozbehnutú pandémiu, a v polčase tejto vlády má za hranicami vojenský konflikt. Teraz chce mať nový štýl, má to však koaličné hranice. Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Premiér Heger: Nebudem si už dávať servítku pred ústa

Premiér Eduard Heger. (zdroj: SME/Marko Erd)

Po protiraketovom systéme S-300 by Slovensko mohlo Ukrajine pomôcť ďalšou veľkou dodávkou ťažkých zbraní. Keďže ruskí technici, ktorí sa starajú o slovenské stíhacie lietadlá MiG-29, postupne odchádzajú zo Slovenska, o stroje sa nebude mať kto starať. Mohli by skončiť v rukách ukrajinských pilotov.

„Potrebujeme pomôcť Ukrajine čo najrýchlejšie odvrátiť ruské vojská a áno, urobíme pre to všetko, čo bude v našich silách a čo si môžeme dovoliť,“ povedal premiér Eduard Heger v rozhovore pre SME.

Opozícia dodávky zbraní vládou kritizuje a pokúsi sa za to Hegera v parlamente odvolať. Slovensko sa podľa opozície vzdáva vlastných zbraní.

Heger však tvrdí, že pomáhať Ukrajine je v našom záujme, lebo ak Rusko Ukrajinu porazí, ďalšie na rade je Slovensko. S ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským aj preto Heger žiadne zákazky pre slovenské firmy pri obnove Ukrajiny nevyjednal.

„Bolo by nesmierne cynické rozprávať sa s človekom, ktorý bojuje o život svojich občanov, aké firmy od nás tam po vojne prídu,“ dodal premiér.

Geopolitickí drevorubači: Blahoželať si k šťastiu, že v čase ruskej vojny Slovensku nevládne smerohlasná opozícia, iste môžeme. Gratulácie však nesmú prekryť skutočnosť, že Heger, Korčok a Naď nie sú celá koalícia. Geopolitickí drevorubači sedia v najvyšších pozíciách v Rodine, SaS aj OĽaNO. Za to, že sa snažia držať oficiálnej línie i proti vlastným presvedčeniam a „biasom“, zaslúžia chválu. Keď sa však zabudnú, vyjde to zle-nedobre, píše Peter Schutz.

Blahoželať si k šťastiu, že v čase ruskej vojny Slovensku nevládne smerohlasná opozícia, iste môžeme. Gratulácie však nesmú prekryť skutočnosť, že Heger, Korčok a Naď nie sú celá koalícia. Geopolitickí drevorubači sedia v najvyšších pozíciách v Rodine, SaS aj OĽaNO. Za to, že sa snažia držať oficiálnej línie i proti vlastným presvedčeniam a „biasom“, zaslúžia chválu. Keď sa však zabudnú, vyjde to zle-nedobre, píše Peter Schutz. Fico je teraz najuveriteľnejší: Fico je autentický na svojich videách natáčaných v luxusných hoteloch, ktoré by si nemohla dovoliť ani celá východoslovenská dedina, keby sa chcela zložiť na izbu za jednu noc. Je autentický, keď ofukuje ruskú agresiu proti Ukrajine, aby na nej bolo menej sadze zo zbombardovaných civilných obydlí. Neprejavil žiadne sympatie k utečencom z Ukrajiny, lebo to tak zrejme necíti, píše šéfredaktorka Beata Balogová.

Fico je autentický na svojich videách natáčaných v luxusných hoteloch, ktoré by si nemohla dovoliť ani celá východoslovenská dedina, keby sa chcela zložiť na izbu za jednu noc. Je autentický, keď ofukuje ruskú agresiu proti Ukrajine, aby na nej bolo menej sadze zo zbombardovaných civilných obydlí. Neprejavil žiadne sympatie k utečencom z Ukrajiny, lebo to tak zrejme necíti, píše šéfredaktorka Beata Balogová. Čo Fica pritiahlo na Slavín a na obrazovky: Buča bol bod obratu, keď sa Západu rozvidnelo, že Rusi prišli rozmontovať okrem medzinárodného práva aj základný kameň etiky povojnového spoločenstva, teda genocídne tabu. Nedovoliť Rusku, aby v tejto snahe uspelo, je preto politický imperatív, cez ktorý nejde vlak (jedine ten s výzbrojou). A tu Fico klasicky prichádza so sloganom, že radšej spokojný diktátor ako neistý boj za demokraciu. A s touto šerpou na hrudi chodí strašiť na Slavín aj partizánske cintoríny, píše Zuzana Kepplová.

Buča bol bod obratu, keď sa Západu rozvidnelo, že Rusi prišli rozmontovať okrem medzinárodného práva aj základný kameň etiky povojnového spoločenstva, teda genocídne tabu. Nedovoliť Rusku, aby v tejto snahe uspelo, je preto politický imperatív, cez ktorý nejde vlak (jedine ten s výzbrojou). A tu Fico klasicky prichádza so sloganom, že radšej spokojný diktátor ako neistý boj za demokraciu. A s touto šerpou na hrudi chodí strašiť na Slavín aj partizánske cintoríny, píše Zuzana Kepplová. Hodinka propagandistickej didaktiky: Predseda Smeru chce svojím tradičným „Cui bono“ asi preniesť časť viny za oceán, ibaže tu zásluhy za strategické posilnenie USA patria Putinovi. Čiže podľa Fica v Kremli vládne strategicky negramotný trubiroh, ktorý si rozvrátil krajinu, vyhnal ju na samý okraj ľudstva a najviac pomohol úhlavnému nepriateľovi, píše Peter Tkačenko.

Areál Nočných vlkov chcú odobriť. V pozore je už aj ministerstvo obrany

Zastávku pred sporným areálom v Dolnej Krupej po napadnutí Ukrajiny niekto premaľoval farbami ukrajinskej vlajky. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Deň pred ruskou inváziou na Ukrajinu sa predstavitelia prokremeľskej motorkárskej skupiny Noční vlci stretli na bratislavskom Slavíne s ruským veľvyslancom Igorom Bratčikovom.

Šéf „slovenských vlkov“ Jozef Hambálek sa však na fotkách z akcie neobjavil len s Bratčikovom, ale aj v sprievode bieloruského diplomata Denisa Sidorova.

Nešlo o prekvapivé zoskupenie. Na sociálnych sieťach koluje video, na ktorom jeden zo zahraničných predstaviteľov vlkov pred pár týždňami informoval členov, že klub je v súvislosti s vojnou na Ukrajine v „bojovej pripravenosti“.

Na Slovensku sa bude v najbližších týždňoch rozhodovať, čo bude s areálom pri Trnave, ktorý využívali Noční vlci ako miestnu centrálu. Obecní poslanci v Dolnej Krupej by mali na najbližšom zastupiteľstve hlasovať o zmenách územného plánu, ktoré by základňu vlkov preklasifikovali na eventovo-zábavný areál. V podstate by im tak oficiálne povolili viaceré aktivity, ktoré tam v súčasnosti vykonávať nesmú.

Čo s vlkmi: Niekedy má prozreteľnosť až pozoruhodný zmysel pre iróniu. Napríklad slovenské sídlo Nočných vlkov je oficiálne miestom živočíšnej výroby, na čo treba len prikývnuť – naskutku je to ideálny príbytok pre teľce, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z domova:

Slovensko zatiaľ na ruské majetky nesiahlo: Na Slovensku ani po mesiaci a pol od invázie Ruska na Ukrajinu nie je známy jediný prípad, keď by polícia zadržala majetky ruských oligarchov. Ruskí podnikatelia u nás podľa analýzy poradenskej spoločnosti Dun&Bradstreet ovládajú 1110 firiem.

Na Slovensku ani po mesiaci a pol od invázie Ruska na Ukrajinu nie je známy jediný prípad, keď by polícia zadržala majetky ruských oligarchov. Ruskí podnikatelia u nás podľa analýzy poradenskej spoločnosti Dun&Bradstreet ovládajú 1110 firiem. Správne, no pomalé uvažovanie vlády: V marci inflácia dosiahla 9,5 percenta. Podobne sa zdražovalo na Slovensku naposledy pred takmer dvadsiatimi rokmi. V porovnaní s okolitými štátmi slovenská vláda prijíma opatrenia, ktoré by mali tlmiť dôsledky zdražovania, pomerne pomaly. Zatiaľ najvýraznejším je zmrazenie cien elektriny do konca roka 2024.

V marci inflácia dosiahla 9,5 percenta. Podobne sa zdražovalo na Slovensku naposledy pred takmer dvadsiatimi rokmi. V porovnaní s okolitými štátmi slovenská vláda prijíma opatrenia, ktoré by mali tlmiť dôsledky zdražovania, pomerne pomaly. Zatiaľ najvýraznejším je zmrazenie cien elektriny do konca roka 2024. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 1 024 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 2 954 testov. V nemocniciach aktuálne leží 1 687 pacientov, pribudlo aj 22 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 174 ľudí.

Útoku na Ukrajinu má veliť mäsiar zo Sýrie, cieľom je dobyť Donbas

Ruský armádny generál Alexander Dvornikov. (zdroj: SITA/AP)

Koncom marca ruská armáda oznámila, že prvá fáza vojny na Ukrajine je ukončená a vojská sa teraz sústredia na dobytie Donbasu, regiónu na východe, ktorého časť už teraz ovládajú proruskí separatisti. Išlo aj o reakciu na vojenské neúspechy nielen v Kyjevskej oblasti.

Americký Inštitút pre štúdium vojny tvrdí, že jedným z dôvodov ruského neúspechu je aj „neexistencia jedného hlavného veliteľa“, ktorý by riadil spoluprácu ruských síl na jednotlivých útočných líniách.

To sa teraz mení. Ruský prezident Vladimir Putin poveril generála Alexandra Dvornikova, aby po neúspechoch ruskej armády velil invázii na Ukrajine. Poverenie Dvornikova však vyvoláva najmä obavy, či nezopakuje svoju stratégiu zo Sýrie. Rusko totiž čelilo v Sýrii kritike medzinárodných organizácií za brutálne zásahy proti civilnému obyvateľstvu.

Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan pre CNN tvrdí, že Dvornikov si môže vziať inšpiráciu práve zo Sýrie. „Tento konkrétny generál má resumé, ktoré zahŕňa brutalitu voči civilistom v Sýrii. Podobné divadlo môžeme očakávať aj teraz,“ vraví. Dvornikov dostal od Putina za svoje zásluhy štátne vyznamenanie a vyslúžil si prezývku „mäsiar zo Sýrie“.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Sme opustení, odkazujú obrancovia juhoukrajinského Mariupoľa, ktorí zrejme čoskoro podľahnú ruskej presile. Nemajú už dostatok munície a do bojov zapájajú aj členov orchestra. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že v meste sú desaťtisíce mŕtvych. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Sme opustení, odkazujú obrancovia juhoukrajinského Mariupoľa, ktorí zrejme čoskoro podľahnú ruskej presile. Nemajú už dostatok munície a do bojov zapájajú aj členov orchestra. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že v meste sú desaťtisíce mŕtvych. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Rusi postrčili Švédov a Fínov do NATO: Väčšina Švédov a Fínov si dlhodobo pochvaľovala neutralitu. Prieskumy roky ukazovali, že prevažná časť obyvateľov týchto škandinávskych krajín nie je naklonená vstupu do NATO. Vpád ruských vojsk na Ukrajinu však pohľad Švédov a Fínov na členstvo v aliancii zásadne zmenil. Obe krajiny by sa mohli stať členmi aliancie už v lete.

Väčšina Švédov a Fínov si dlhodobo pochvaľovala neutralitu. Prieskumy roky ukazovali, že prevažná časť obyvateľov týchto škandinávskych krajín nie je naklonená vstupu do NATO. Vpád ruských vojsk na Ukrajinu však pohľad Švédov a Fínov na členstvo v aliancii zásadne zmenil. Obe krajiny by sa mohli stať členmi aliancie už v lete. Prepad ukrajinskej ekonomiky: Ekonomika Ukrajiny sa tento rok pravdepodobne prepadne až o 45,1 percent, keďže ruská invázia zatvorila podniky, znížila export a zničila výrobné kapacity, uviedla Svetová banka v novom hodnotení ekonomických dopadov vojny. Tá tiež predpovedá pokles ruského HDP v roku 2022 o 11,2 percenta v dôsledku sankcií uvalených Spojenými štátmi a ich západnými spojencami na ruské banky, štátne podniky a ďalšie inštitúcie.

Ekonomika Ukrajiny sa tento rok pravdepodobne prepadne až o 45,1 percent, keďže ruská invázia zatvorila podniky, znížila export a zničila výrobné kapacity, uviedla Svetová banka v novom hodnotení ekonomických dopadov vojny. Tá tiež predpovedá pokles ruského HDP v roku 2022 o 11,2 percenta v dôsledku sankcií uvalených Spojenými štátmi a ich západnými spojencami na ruské banky, štátne podniky a ďalšie inštitúcie. Tvrdé rokovania s Putinom: Za "veľmi priame, otvorené a tvrdé" označil rakúsky spolkový kancelár Karl Nehammer svoje rokovania o vojne na Ukrajine s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Nehammer je prvým predsedom vlády členskej krajiny EÚ, ktorý navštívil Moskvu od začiatku ruskej vojenskej ofenzívy na Ukrajine. Cestu do Ruska pritom označil za svoju "povinnosť".

Za "veľmi priame, otvorené a tvrdé" označil rakúsky spolkový kancelár Karl Nehammer svoje rokovania o vojne na Ukrajine s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Nehammer je prvým predsedom vlády členskej krajiny EÚ, ktorý navštívil Moskvu od začiatku ruskej vojenskej ofenzívy na Ukrajine. Cestu do Ruska pritom označil za svoju "povinnosť". Nemecké tanky pre Ukrajinu: Nemecký Rheinmetall je pripravený dodať Ukrajine až 50 tankov Leopard 1. "Prvý Leopard 1 by mohol byť dodaný o šesť týždňov," povedal generálny riaditeľ Armin Papperger s tým, že tento krok ešte musí odsúhlasiť nemecká spolková vláda. Papperger dodal, že ukrajinskí vojaci by mohli byť preškolení na používanie tankov tohto typu v priebehu niekoľkých dní. Nemecká vláda je možnej dodávke otvorená.

Zo zahraničných webov:

Za dom nám musíte doplatiť. Developer v Rovinke ruší zmluvy

Projekt Benalex Greenresidence vyrastá v Rovinke. (zdroj: Benalex Greenresidence)

Len nedávno INDEX informoval o tom, že developer realitného projektu Noemis v Stupave jednostranne vypovedal zmluvy klientom. Nie sú však jediní, kto čelí nečakaným komplikáciám na ceste k novému bývaniu.

Podobné problémy majú aj v Rovinke neďaleko Bratislavy. V tamojšom projekte Greenresidence, ktorý pripravuje developerská skupina Benalex, je scenár podobný. Developer pred dokončením domov posiela klientom nové podmienky, ktoré počítajú s ich výrazným zdražením.

Zákazníci, ktorí si v projekte kúpili bývanie, v posledných dvoch týždňoch dostali od developera list. „Od posledného kvartálu roka 2020 a prvého kvartálu 2021, teda v období, keď naša spoločnosť nastavovala nákladové rozpočty a určovala predajné ceny nehnuteľností vo svojom developerskom projekte Greenresidence II a keď došlo k uzavretiu Rezervačnej zmluvy (...), trh so stavebnými materiálmi a prácou zaznamenal počas roka 2021 a 2022 enormný skokový cenový rast v rozpätí na úrovni 40 až 100 percent oproti stavu z roku 2020,“ píše sa v liste.

Developer v liste navrhuje klientom zvýšenie kúpnej zmluvy o 12 percent. Podľa neho je to „najnižší možný nárast ceny, pri ktorom spoločnosť dokáže pokryť vzniknuté straty a absorbovať celkový cenový nárast dodávateľských cien“. Píše tiež, že ak klient nepristúpi na zmenu podmienok, firma ukončí zmluvný vzťah a vyplatí mu zálohu.

V krátkosti z ekonomiky:

Prečo rubeľ rastie, keď mal byť na dne: Kurz rubľa v posledných dňoch vymazal svoje predchádzajúce straty a obchoduje sa za rovnaký kurz ako pred inváziou Ruska na Ukrajine. Aj keď to na prvý pohľad vyzerá ako úspech centrálnej banky a neúspech sankcií, pravda je niekde inde. Prečo kurz ruskej meny neodráža realitu? Odpoveď nájdete v novom videu od Ekonómie ľudskou rečou.

Kurz rubľa v posledných dňoch vymazal svoje predchádzajúce straty a obchoduje sa za rovnaký kurz ako pred inváziou Ruska na Ukrajine. Aj keď to na prvý pohľad vyzerá ako úspech centrálnej banky a neúspech sankcií, pravda je niekde inde. Prečo kurz ruskej meny neodráža realitu? Odpoveď nájdete v novom videu od Ekonómie ľudskou rečou. Nabíjanie e-áut zdraželo: Začiatkom tohto roka na Slovensku sprevádzkovali tisíci verejne prístupný nabíjací bod pre elektrické autá. Celkovo ich Slovenská asociácia pre elektromobilitu eviduje 1020 v 430 lokalitách. Uplynulé mesiace priniesli aj menej pozitívne správy. Všetci traja najväčší prevádzkovatelia verejných nabíjačiek – Greenway, ZSE Drive a ejoin Go – zvýšili ceny svojich služieb.

Začiatkom tohto roka na Slovensku sprevádzkovali tisíci verejne prístupný nabíjací bod pre elektrické autá. Celkovo ich Slovenská asociácia pre elektromobilitu eviduje 1020 v 430 lokalitách. Uplynulé mesiace priniesli aj menej pozitívne správy. Všetci traja najväčší prevádzkovatelia verejných nabíjačiek – Greenway, ZSE Drive a ejoin Go – zvýšili ceny svojich služieb. Nitriansky Jaguar prerušil výrobu: Automobilka Jaguar Land Rover v Nitre dočasne prerušuje výrobu aj počas tohto týždňa. Dôvodom je nedostatok komponentov. Pozastavenie sa dotkne výrobných prevádzok, ostatné oddelenia pokračujú v práci v štandardnom režime. Výroba v nitrianskej automobilke bola pozastavená už počas uplynulého týždňa.

Za deväť rokov na tom nikdy nebol takto zle, vraví Saganov manažér

Slovenský cyklista Peter Sagan. (zdroj: TASR/AP)

V uplynulých týždňoch sa zdalo, akoby cyklistický pelotón napadol nejaký vírus. Problémy malo viacero cyklistov a nebolo to len v dôsledku covidu, ale aj zápalu dýchacích ciest.

Keď sa k tomu pridali ďalšie zranenia po pádoch, zrazu sa musel z pretekov Okolo Flámska odhlásiť celý tím Israel StartUP Nation. Zdravotne v poriadku boli len dvaja pretekári.

Problémy mali tímy naprieč celým pelotónom. Takmer všetky museli pravidelne meniť nominácie na preteky kvôli zdravotným problémom cyklistov.

V podobnej situácii je aj Peter Sagan. V uplynulom období prekonal najskôr covid-19 a nasledovalo viacero ochorení. Keď sa zdalo, že už je zdravotne v poriadku, a vrátil sa na súťaže, mal pociťoval zrazu slabosť a bolesti. Objektívne nemohol byť na preteky dobre pripravený, lenže stále sa cítil veľmi zle.

Aj preto ho tím TotalEnergies nenominoval na klasiku Okolo Flámska, poslal ho na vyšetrenia a zmenil jeho súťažný program.

Ostrochovský: Niektoré témy nemôžem s ukrajinskými priateľmi otvárať

Ivan Ostrochovský v Kyjeve. (zdroj: Pavol Pekarčík)

Čakali by ste, že bude v Bratislave a pôjde na vyhlasovanie filmových cien, pretože v súťaži mal Služobníkov a aj Cenzorku, pod ktorou je podpísaný ako spoluscenárista a producent. No zastihli sme ho v Kyjeve.

Keď sme sa ho spýtali, ako často musí telefonovať najbližším, aby doma vedeli, že je v poriadku, odpovedal: Moja mama nevie, že som tu.

Ak sa to dozvie, pravdepodobne nebude prekvapená. Režisér Ivan Ostrochovský dva roky študoval na vojenskej škole v Martine, bol aj v Iraku a v roku 2014 v Donecku. Citlivo vníma psychológiu vojakov.

Hoci je dnes len pár kilometrov od Buče, kde Rusi prejavili totálnu neúctu k ľudskému životu, mal v sebe neotrasiteľný pokoj. Vraví, že sú témy, ktoré teraz pred ukrajinskými priateľmi nemôže otvárať a vo filme, ktorý na Ukrajine chystá, ukáže iné veci, ako by sme čakali len preto, že ich teraz bežne vídame v prvom pláne.

V krátkosti z kultúry:

Zlý rok pre slovenský film: Je možné, že členovia slovenskej filmovej a televíznej akadémie boli pod dojmom emócií, keď rozhodovali o tom, kto získa národnú filmovú cenu Slnko v sieti. Či sa víťazstvo Cenzorky zrodilo pod vplyvom ruskej vojenskej agresie, to v tomto prípade nie je podstatné. Ako najlepší film by obstála, aj keby sa nič také tragické ako vojna nestalo. Pretože zachránila filmovú sezónu, ktorá bola nezvyčajne zlá.

Je možné, že členovia slovenskej filmovej a televíznej akadémie boli pod dojmom emócií, keď rozhodovali o tom, kto získa národnú filmovú cenu Slnko v sieti. Či sa víťazstvo Cenzorky zrodilo pod vplyvom ruskej vojenskej agresie, to v tomto prípade nie je podstatné. Ako najlepší film by obstála, aj keby sa nič také tragické ako vojna nestalo. Pretože zachránila filmovú sezónu, ktorá bola nezvyčajne zlá. Vojna nie je v rozpore s normálnym životom: Režisér Peter Kerekes cítil rozpaky, keď jeho Cenzorku vyhlásili za film roka a on si mal na pódiu SND prevziať cenu Slnko v sieti. Spomenul si však na slová riaditeľa festivalu v Sarajeve, ktorý bol v podobnej situácii, keď bolo počas vojny v bývalej Juhoslávii obliehané Sarajevo. "On vtedy povedal: Nie je bláznivé robiť festival počas vojny - je bláznivé viesť vojnu počas festivalu."

Režisér Peter Kerekes cítil rozpaky, keď jeho Cenzorku vyhlásili za film roka a on si mal na pódiu SND prevziať cenu Slnko v sieti. Spomenul si však na slová riaditeľa festivalu v Sarajeve, ktorý bol v podobnej situácii, keď bolo počas vojny v bývalej Juhoslávii obliehané Sarajevo. "On vtedy povedal: Nie je bláznivé robiť festival počas vojny - je bláznivé viesť vojnu počas festivalu." Z Odesy na Slnko v sieti: Stretli sa v odeskej väznici pri nakrúcaní filmu Cenzorka a v Bratislave na odovzdávaní filmových cien Slnko v sieti. Denník SME sa s nimi stretol v predvečer ich odovzdávania. Každá bola za svoju úlohu vo filme režiséra Petra Kerekesa nominovaná na ocenenie. Získala ho Irina Kirjazevová za výkon v hlavnej úlohe.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Branislav Gröhling. (zdroj: SME/Marko Erd)

Prečo štát nemotivuje študentov aj kvalifikovanú pracovnú silu, aby zostala na Slovensku? Aké je riešenie pre ukrajinské matky, ktoré nemôžu pracovať, kým nebudú mať deti v škôlkach? A čo bude so stredoškolákmi z Ukrajiny, keď prijímačky na stredné školy sú zo slovenského jazyka? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s ministrom školstva za SaS Branislavom Gröhlingom.

