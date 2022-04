Víťazstvo Ukrajiny je podľa Korčoka slovenským životným záujmom

Minister zdôraznil, že naďalej je dôležité podporovať Ukrajinu aj vojensky.

BRATISLAVA. Víťazstvo Ukrajiny v tejto vojne je slovenským životným záujmom. Zdôraznil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok po dnešnom zasadnutí šéfov diplomacií krajín Európskej únie v Luxemburgu. Preto je podľa neho potrebné Ukrajinu podporovať nielen politicky, ale aj vojensky, a to tak dlho, ako to bude nevyhnutné.

Šéf slovenskej diplomacie uviedol, že na rokovaní ministrov zahraničných vecí členských krajín Európskej únie veľmi pozitívne rezonovala návšteva premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) spolu s predsedníčkou Európskej komisie v Kyjeve a v Buči. V tlačovej správe o tom informovala komunikačný odbor ministerstva zahraničných vecí.

„Táto fyzická prítomnosť vysokých politických predstaviteľov má obrovský politický význam – deje sa na území krajiny, ktorá čelí agresii, ale tieto návštevy vôbec nie sú prázdnymi symbolmi. Naopak, jasne demonštrujú, že Ukrajina je suverénna krajina a naším cieľom je udržať jej nezávislosť v medzinárodne uznaných hraniciach,“ skonštatoval Korčok.

Vysvetlil, že vojna na Ukrajine vstupuje do ďalšej fázy. Po neúspechu prvej fázy, Rusko preskupuje svoje sily a Korčok očakáva vojenské útoky na juhovýchode krajiny. „Práve preto Ukrajina potrebuje aj viac ako politickú podporu, a to vo vojenskej oblasti. Toto by sme mali vnímať aj u nás doma, keď počúvame, že dodávka zbraní odďaľuje politické riešenie a predlžuje vojnu. Je to od našej opozície opäť nehorázne pokrytectvo, lebo je to presne naopak: vojenské vybavenie dodávané na Ukrajinu umožňuje jej obranu a znemožňuje to, čo chce Rusko – zraziť túto krajinu na kolená,“ zdôraznil minister.

