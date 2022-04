Ranný brífing: Mariupoľ vzdoruje z posledných síl, správny súd zlyháva

Prečítajte si najdôležitejšie správy.

Skôr ako zaútočia na Donbase, chcú okupanti dobyť kľúčové prístavné mesto. Kyjev trvá na tom, že Mariupoľ sa stále bráni. Obrancovia obvinili Rusko z chemického útoku. Rozhodnutia nezverejňovali, dáta majú na serveri zamestnanca. Na správnom súde sa kopia pochybenia, pracovníci sa ticho sťažujú.

Robert Fico si zjavne vybral stranu - a nie je to strana ani našich spojencov, ani Slovenska. Mohol dokonca Rusku vyzradiť utajovaný prevoz obranného protiraketového systému, zľahčuje agresiu Ruska na Ukrajine, koketuje s dezinformáciami. Že sa prirodzenými spojencami Fica stali fašisti, to už nejaký čas vieme. Ale stal sa dnešný Robert Fico aj vlastizradcom? Najnovšiu epizódu Dobrého rána si môžete ráno vypočuť v mobilnej aplikácii SME.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V dnešnom vydaní sa dočítate:

Separatisti volali po chemickom útoku, Kremeľ mlčí. Mariupoľ ešte vzdoruje

Žena uteká zo zničeného Mariupoľa. (zdroj: TASR/AP)

Najprv Mariupoľ, potom Donecko. Ukrajinská armáda ráta s tým, že ruskí okupanti sa ešte pred vstupom do Doneckej oblasti pokúsia najprv ovládnuť kľúčové prístavné mesto. Napriek niektorým správam na sociálnych sieťach však Mariupoľ naďalej podľa Kyjeva vzdoruje ruskej agresii.

V pondelok sa na facebooku objavil príspevok 36. ukrajinskej námornej brigády. Tá v statuse uvádzala, že sa „pravdepodobne chystá na poslednú bitku“. „Míňa sa nám munícia,“ uviedli námorníci s tým, že mesto je už v ruskom obkľúčení. „Pre niektorých z nás to znamená smrť, pre iných zajatie,“ dodali.

Zástupca starostu Mariupoľa Serhij Orlov však informácie poprel a status označil za podvrh. Niektorí experti naznačujú, že facebookovú stránku mohli napadnúť ruskí hackeri, uvádza BBC. Zároveň však pripúšťa aj možnosť, že status je autentický a písali ho frustrovaní námorníci, ktorým v obkľúčení dochádzajú zásoby. V takomto prípade by Orlovovo spochybňovanie statusu mohlo byť snahou zabrániť poklesu morálky ukrajinských vojakov.

V pondelok sa objavili zatiaľ nepotvrdené správy o tom, že Rusko v zničenom Mariupoli použilo chemické zbrane. Ukrajinský pluk Azov, ktorý obkľúčené mesto bráni, uviedol, že ruská armáda v pondelok večer v Mariupoli použila bližšie neupresnenú „jedovatú látku neznámeho pôvodu“. Na mesto ju mala zhodiť pomocou bezpilotného dronu.

Terčom útoku mala byť podľa pluku oceliareň Azovstaľ, ktorú stále bránia Ukrajinci. Obete mali podľa dostupných správ problémy s dýchaním a pohybom. Ukrajinská strana tieto indície preveruje, útok chemickými zbraňami zatiaľ nepotvrdila. Kremeľ správy o chemickom útoku nekomentoval.

Rusko sa odpísalo na desaťročia: Môže sa aj zdať, že na izoláciu nevyzerá, ak krajiny, ktoré agresiu neodsúdili, či dokonca podporili (Severná Kórea, Irán, Sýria a podobné), obývajú dve tretiny ľudstva. Tá jedna tretina, ktorá Rusko odsúdila, však tvorí tri štvrtiny svetového HDP, čo je vôbec najkľúčovejšie, píše Peter Schutz.

Môže sa aj zdať, že na izoláciu nevyzerá, ak krajiny, ktoré agresiu neodsúdili, či dokonca podporili (Severná Kórea, Irán, Sýria a podobné), obývajú dve tretiny ľudstva. Tá jedna tretina, ktorá Rusko odsúdila, však tvorí tri štvrtiny svetového HDP, čo je vôbec najkľúčovejšie, píše Peter Schutz. Ukrajinská lekcia z dvojakého metra: Predstavme si, že by Putin zaútočil na iného nečlena NATO, povedzme na Fínsko. To je technicky vzaté v rovnakom postavení ako Ukrajina, ale keby Helsinki stáli o pomoc Západu, obratom by dorazil po zuby vyzbrojený medzinárodný kontingent a hnal by okupantov späť do zemľaniek, píše Peter Tkačenko.

V krátkosti z Ukrajiny:

Ukrajinský spravodaj: Bolo to správne rozhodnutie a boli za ním šľachetné ciele. Týmito slovami opísal napadnutie Ukrajiny ruský prezident Vladimir Putin. Hovoril to v čase, keď sa každý deň objavia nové informácie o masakroch civilistov ruskými vojakmi a keď pokračuje bombardovanie ukrajinských miest. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine.

Bolo to správne rozhodnutie a boli za ním šľachetné ciele. Týmito slovami opísal napadnutie Ukrajiny ruský prezident Vladimir Putin. Hovoril to v čase, keď sa každý deň objavia nové informácie o masakroch civilistov ruskými vojakmi a keď pokračuje bombardovanie ukrajinských miest. Prečítajte si o najdôležitejších udalostiach z ruskej vojny na Ukrajine. Obete v Buči: Denník New York Times lokalizoval civilné obete v oslobodenej Buči. Zabití boli pri bežných aktivitách. Starosta mesta oznámil, že po odchode okupantov zatiaľ našli 403 civilných obetí. Pozrite si mapy z ruskej vojny na Ukrajine.

Denník New York Times lokalizoval civilné obete v oslobodenej Buči. Zabití boli pri bežných aktivitách. Starosta mesta oznámil, že po odchode okupantov zatiaľ našli 403 civilných obetí. Pozrite si mapy z ruskej vojny na Ukrajine. Ukrajinky o znásilneniach: Rusi sa síce stiahli zo severu Ukrajiny, ale zanechali za sebou zničené životy a ľudí, ktorí sa z prežitej traumy nemusia nikdy spamätať. Spravodajský server BBC si vypočul svedectvá preživších a zaznamenal dôkazy ukrajinských žien, ktoré boli znásilnené okupujúcimi ruskými vojakmi.

Rusi sa síce stiahli zo severu Ukrajiny, ale zanechali za sebou zničené životy a ľudí, ktorí sa z prežitej traumy nemusia nikdy spamätať. Spravodajský server BBC si vypočul svedectvá preživších a zaznamenal dôkazy ukrajinských žien, ktoré boli znásilnené okupujúcimi ruskými vojakmi. Ofenzíva v Donbase: Rusko posilňuje svoje vojenské jednotky okolo Donbasu, predovšetkým blízko ukrajinského mesta Izjum, zatiaľ však nespustilo ofenzívu s cieľom ovládnuť tento región na východe Ukrajiny, uviedli predstavitelia amerického ministerstva obrany. Spojené štáty sa domnievajú, že na Donbase sa ešte nezačala "nová ofenzíva".

Rusko posilňuje svoje vojenské jednotky okolo Donbasu, predovšetkým blízko ukrajinského mesta Izjum, zatiaľ však nespustilo ofenzívu s cieľom ovládnuť tento región na východe Ukrajiny, uviedli predstavitelia amerického ministerstva obrany. Spojené štáty sa domnievajú, že na Donbase sa ešte nezačala "nová ofenzíva". Rokovania na mŕtvom bode: Rokovania s Ukrajinou sú na mŕtvom bode. Vyjadril sa tak ruský prezident Putin. Kyjev sa podľa neho odchýlil od toho, na čom sa obe strany dohodli pri mierových hovoroch v Istanbule na konci marca. Ukrajina tam na rokovaniach predložila návrh na cestu k možnej neutralite. Rusko v súčasnosti podľa ukrajinskej armády pripravuje rozsiahlu ofenzívu na východe Ukrajiny.

Rokovania s Ukrajinou sú na mŕtvom bode. Vyjadril sa tak ruský prezident Putin. Kyjev sa podľa neho odchýlil od toho, na čom sa obe strany dohodli pri mierových hovoroch v Istanbule na konci marca. Ukrajina tam na rokovaniach predložila návrh na cestu k možnej neutralite. Rusko v súčasnosti podľa ukrajinskej armády pripravuje rozsiahlu ofenzívu na východe Ukrajiny. Europol spustil operáciu Oscar: Policajný úrad EÚ (Europol) oznámil, že spustil operáciu zameranú na aktíva ruských fyzických osôb a subjektov, ktoré sa ocitli na sankčnom zozname EÚ v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. Operácia Oscar bude prebiehať najmenej rok a bude zahŕňať niekoľko samostatných vyšetrovaní.

Policajný úrad EÚ (Europol) oznámil, že spustil operáciu zameranú na aktíva ruských fyzických osôb a subjektov, ktoré sa ocitli na sankčnom zozname EÚ v súvislosti s ruskou inváziou na Ukrajinu. Operácia Oscar bude prebiehať najmenej rok a bude zahŕňať niekoľko samostatných vyšetrovaní. Volodin chce brať Rusom občianstvo: Predseda ruskej Štátnej dumy Viačeslav Volodin navrhol, aby bolo "zradcom", ktorí sa vyslovia proti ruskej vojenskej operácii na Ukrajine, odobraté ruské občianstvo. Ako príklad pritom uviedol ruskú novinárku Marinu Ovsiannikovovú, ktorá narušila vysielanie hlavných správ ruskej štátnej televízie, aby ukázala protestný plagát proti vojne na Ukrajine.

Predseda ruskej Štátnej dumy Viačeslav Volodin navrhol, aby bolo "zradcom", ktorí sa vyslovia proti ruskej vojenskej operácii na Ukrajine, odobraté ruské občianstvo. Ako príklad pritom uviedol ruskú novinárku Marinu Ovsiannikovovú, ktorá narušila vysielanie hlavných správ ruskej štátnej televízie, aby ukázala protestný plagát proti vojne na Ukrajine. Kyjev o stíhačky nepožiadal: Ukrajina nepožiadala Slovensko o poskytnutie stíhačiek Mig-29. Vláda preto o ich poslaní ani nerokuje. Ukrajinci žiadali poskytnutie húfnic Zuzana a opravu svojej vojenskej techniky v slovenských opravárenských podnikoch. To sa v súčasnosti rieši, vyhlásil minister obrany Jaroslav Naď. Za Migy-29 zaplatilo Slovensko minulý rok Rusku 55 miliónov eur. Ochrana vzdušného priestoru od Aliancie by podľa Naďa nebola drahšia.

Zo zahraničných webov:

Kolíková chcela zo správneho súdu vzor. Ten po necelom roku fungovania zlyháva

Ministerka spravodlivosti Mária kolíková a predseda Správneho súdu Pavol Naď. (zdroj: TASR)

Najvyšší správny súd funguje len deväť mesiacov, no za sebou má viac pochybení, než iné inštitúcie za dlhší čas.

Niekoľko mesiacov nedodržal povinné zverejňovanie rozhodnutí, pochybil pri uzatváraní zmluvy na prenájom priestorov, v ktorých sídli, a dáta najnovšie presunul na súkromný server zamestnanca IT sekcie. Za krátke obdobie sa tu taktiež vystriedali štyria z piatich riaditeľov odborov.

Za chyby zodpovedá Kancelária súdu, ktorá je formálne samostatnou organizáciou. Na jej čele je Zuzana Kyjac, ktorú si vybral predseda súdu Pavol Naď. Kyjac pochybenia vysvetľuje tým, že súd riešil rozbeh takmer za chodu a pod časovým stresom. Do postupného príchodu zamestnancov a nákupu techniky prišlo aj sťahovanie z dočasného sídla do prenajatých priestorov. Poukazuje aj na to, že chyby už medzitým napravili.

„Vedúca Kancelárie súdu je presvedčená, že pre zabezpečenie činnosti súdu, ako aj spokojnosť zamestnancov urobila všetko, čo bolo v jej silách,“ odkázala Kyjac. Naď dodal, že kancelárke dôveruje a neplánuje ju odvolať. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková sa do sporu nezapája.

Oddeliť správne súdnictvo bol správny krok: Počiatočné chyby či až lapsusy nevyvracajú samotnú reformu. Teda, že oddeliť správne súdnictvo od občianskeho, trestného atď. bol rozumný a potrebný krok, ktorý ak nie hneď teraz, tak perspektívne bude znamenať rýchlejšie rozhodovanie a viac spravodlivosti pre občanov, píše Peter Schutz.

Slovenský veľvyslanec v Rusku hovorí v inotajoch, ruský v Bratislave šíri propagandu

Noví veľvyslanci v Rusku na prijatí u prezidenta Vladimira Putina. Veľvyslanec SR Ľubomír Rehák je prvý vpravo. (zdroj: kremlin.ru)

Elitný slovenský veľvyslanec v Rusku Vladimír Rehák mal 24. februára narodeniny. Po štvrtej hodine ráno ruský prezident Vladimir Putin ohlásil „špeciálnu vojenskú operáciu“ a ukrajinské médiá od rána hlásili výbuchy po celej Ukrajine.

„Schyľuje sa ku koncu tohto pre mňa osobne sviatočného, ​​ale politicky a profesionálne jedného z najťažších dní v mojom diplomatickom živote. Obraciam sa na toho najspravodlivejšieho sudcu,“ napísal Rehák večer na svojom facebookovom účte.

Ide o ojedinelý osobný odkaz inak zdržanlivého Reháka, ktorý v roku 2017 ako veľvyslanec v Londýne získal ocenenie Európsky diplomat roka.

Dozvedieť sa, ako sa dotkla vojenská agresia Ruska práce slovenských diplomatov v Moskve, je náročné. Ministerstvo zahraničných vecí odmietlo žiadosť SME o rozhovor s Rehákom. Neodpovedalo ani na základné otázky, či veľvyslanectvo poskytuje svoje služby.

Rehák a jeho tím sú v Rusku v čase, keď Kremeľ zaradil Slovensko do zoznamu nepriateľských krajín.

V krátkosti z domova:

Beňa a Makó nejdú do väzby: Po Okresnom súde Bratislava III ani senát Krajského súdu v Bratislave nevidí dôvod na to, aby išli korunní svedkovia Ľudovít Makó a Boris Beňa do väzby alebo aby boli stíhaní. „My sme sa ani nemohli dostať po hodnotenie dôvodov na väzbu, pretože nám vadí už len samotné obvinenie,“ povedal predseda senátu Peter Šamko.

Po Okresnom súde Bratislava III ani senát Krajského súdu v Bratislave nevidí dôvod na to, aby išli korunní svedkovia Ľudovít Makó a Boris Beňa do väzby alebo aby boli stíhaní. „My sme sa ani nemohli dostať po hodnotenie dôvodov na väzbu, pretože nám vadí už len samotné obvinenie,“ povedal predseda senátu Peter Šamko. Pomoc ľuďom na Slovensku: Vlna solidarity v súvislosti s utečeneckou krízou je správna a dobrá, zároveň je však potrebné pomôcť aj ľuďom na Slovensku. Prezidentka Zuzana Čaputová to uviedla po stretnutí s vedením Únie miest Slovenska, s ktorým sa zhodla na potrebe opakovanej, systémovej, adresnej a finančne zaujímavej pomoci v súvislosti so zhoršujúcou sa sociálnou situáciou.

Vlna solidarity v súvislosti s utečeneckou krízou je správna a dobrá, zároveň je však potrebné pomôcť aj ľuďom na Slovensku. Prezidentka Zuzana Čaputová to uviedla po stretnutí s vedením Únie miest Slovenska, s ktorým sa zhodla na potrebe opakovanej, systémovej, adresnej a finančne zaujímavej pomoci v súvislosti so zhoršujúcou sa sociálnou situáciou. Koronavírus na Slovensku: PCR testy odhalili 3 014 nakazených, laboratóriá celkovo vykonali 10 426 testov. V nemocniciach aktuálne leží 1 653 pacientov, pribudlo aj 23 obetí ochorenia Covid-19. Prvú dávku vakcíny dostalo 49 ľudí.

Zľakol sa ho aj McDonald’s. Ako buldog z Wall Street zarába miliardy

Carl Icahn v dokumente televízie HBO. (zdroj: HBO)

Keď americký režisér Oliver Stone písal scenár ku kultovému filmu Wall Street z roku 1987, potreboval fiktívnej postave finančníka Gordona Gekka (stvárnil ho Michael Douglas) dodať jedinečný charakter a autenticitu.

Stone sa snažil nájsť sprievodcu divokým svetom Wall Streetu, ktorý sa na finančných trhoch cíti ako doma a dokáže preniesť do filmu chladnú tvár kapitalizmu. Oslovil Carla Icahna, ktorý vo finančných vodách nebol obyčajnou rybou, ale (metaforicky) krvilačným žralokom.

Icahnove povahové črty sa napokon preniesli aj do Gordona Gekka. Boli to v podstate jeho slová, ktoré filmová postava predniesla v slávnom prejave pred akcionármi jednej z firiem. Teda, že „chamtivosť je dobrá“, že „zachytáva podstatu evolučného ducha“ a poháňa vzostup ľudstva a biznisu.

Štyri desaťročia formoval Carl Icahn americký finančný systém. Je prototypom korporátneho nájazdníka zo starej školy, no stále má povesť arogantného a chladnokrvného kapitalistu.

Odvrátenú tvár amerického finančníka, ktorý je aj vo veku 86 rokov aktívnym investorom, najnovšie odhaľuje televízny dokument Icahn: The Restless Billionaire na streamovacej platforme HBO Max. Skúma jeho kontroverzné biznisové kroky, ale aj faktory, ktoré Icahna formovali.

V krátkosti z ekonomiky:

Skládkovanie bude čoraz drahšie: Odpadové hospodárstvo v krajine prechádza v posledných rokoch výraznými zmenami, ktoré zasahujú priamo do peňaženiek väčšiny jej obyvateľov. Ako sa za posledné roky zmenili ceny za skládkovanie, ktoré je preferované až na 80 percentách územia Slovenska? A ako to pocítia v rozpočtoch slovenské domácnosti?

Odpadové hospodárstvo v krajine prechádza v posledných rokoch výraznými zmenami, ktoré zasahujú priamo do peňaženiek väčšiny jej obyvateľov. Ako sa za posledné roky zmenili ceny za skládkovanie, ktoré je preferované až na 80 percentách územia Slovenska? A ako to pocítia v rozpočtoch slovenské domácnosti? Maďarsko upraví kontrakt o ruskom plyne: Maďarsko plánuje upraviť svoj kontrakt o zemnom plyne s ruským plynárenským gigantom Gazprom, aby splnil požiadavku ruského prezidenta Vladimira Putina o platbách v rubľoch.

Maďarsko plánuje upraviť svoj kontrakt o zemnom plyne s ruským plynárenským gigantom Gazprom, aby splnil požiadavku ruského prezidenta Vladimira Putina o platbách v rubľoch. Odstrihnutie od ruskej ropy: Česká republika sa bude počas svojho predsedníctva v Rade Európskej únie snažiť o zastavenie dovozu ropy z Ruska a o minimalizáciu vzťahov. Po rokovaní ministrov zahraničných vecí formátu Central 5 (Česko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko a Rakúsko) to povedal šéf českej diplomacie Jan Lipavský. Ukrajinu treba podľa neho povzbudiť k členstvu v Európskej únii, a preto Česko mieni počas svojho predsedníctva usporiadať darcovskú konferenciu.

Mali padnúť, ale šli hore. Rýchli a trendoví Liptáci sú unikát

Gólová radosť hráčov Ružomberka. (zdroj: TASR)

Každé dva týždne merajú hráčom hmotnosť a vyhodnocujú ich pomocou analytických systémov. Potrpia si na diagnostiku, pracujú so sondou. Jedným z faktorov, ktorý program vyhodnocuje, je aj zaťaženie hráča.

Každý futbalista je ohodnotený podľa toho, v akej zóne či zaťažení sa nachádza. Ide od zelenej, modrej až do červenej. Vo futbalovom Ružomberku si potrpia na detaily.

V kádri však nie sú žiadne veľké mená, ani drahí hráči. Podľa hodnoty kádra a klubového rozpočtu by sa mal tím pohybovať možno v strede tabuľky.

Ružomberok však nabúral mnohé prognózy. Po prvotnej eufórii sa nezačal prepadať v tabuľke a v skupine o titul sa ešte zlepšil.

Ďalšie športové správy ⚽️ Športový prehľad: Denne to najdôležitejšie zo športu. Odoberať >

Plánovali kolekciu svadobných šiat, dnes šijú nepriestrelné vesty

Ilustračná snímka. (zdroj: SITA/AP)

Na figurínach v ateliéroch ukrajinských módnych dizajnérov dnes nevisia hodvábne šaty, ale termálna spodná bielizeň pre vojakov a vojačky. Klobúky a štýlové čiapky vystriedali kukly. A z kože na lodičky sa zrazu šijú vojenské topánky.

Pred rokom uviedla ukrajinská značka Frolov na čele s dizajnérom Ivanom Frolovom na trh svoju prvú kolekciu svadobných šiat a na konci marca tohto roku mali v pláne predstaviť druhú.

Zo svadobných šiat, haute couture kolekcie a extravagantných farebných kreácií však kyjevský ateliér presedlal na tvorbu nepriestrelných viest.

Ivan Frolov nie je jediný ukrajinský módny návrhár, ktorý vymenil nablýskaný svet módneho priemyslu a luxusných kolekcií za nezištnú pomoc svojej krajine.

V krátkosti o rodine a vzťahoch:

Zbierka pre znásilnené Ukrajinky: Sexuálne násilie na ženách na Ukrajine sa zintenzívňuje. Až do tej miery, že mnohé potrebujú a ešte len budú potrebovať núdzovú antikoncepciu, aby predišli prípadným tehotenstvám po znásilnení ruskými vojakmi. Potreba dodávok takýchto tabliet sa začala šíriť sociálnymi sieťami, keď český zdravotník Vít Samek s priateľmi, novinárom Václavom Hnátkom a ekonómom Martinom Pánekom, uverejnili akútnu výzvu.

Sexuálne násilie na ženách na Ukrajine sa zintenzívňuje. Až do tej miery, že mnohé potrebujú a ešte len budú potrebovať núdzovú antikoncepciu, aby predišli prípadným tehotenstvám po znásilnení ruskými vojakmi. Potreba dodávok takýchto tabliet sa začala šíriť sociálnymi sieťami, keď český zdravotník Vít Samek s priateľmi, novinárom Václavom Hnátkom a ekonómom Martinom Pánekom, uverejnili akútnu výzvu. Ukrajinci ukazujú vojnu na TikToku: Imidžových videí typu „takto vyzeral môj deň“ je na sociálnej sietí TikTok množstvo. Veselá hudba, fotogenické zábery na dokonalé špagety carbonara, prechádzky v parku, renovácie domu, cesty do práce. Milióny podobných videí sa na Tik Toku objavujú denne. Aj Valeria Shashenok v krátkom videu ukazuje svoj bežný deň. Akurát ho netrávi na slnečnej terase reštaurácie, ale v protibombovom kryte.

Imidžových videí typu „takto vyzeral môj deň“ je na sociálnej sietí TikTok množstvo. Veselá hudba, fotogenické zábery na dokonalé špagety carbonara, prechádzky v parku, renovácie domu, cesty do práce. Milióny podobných videí sa na Tik Toku objavujú denne. Aj Valeria Shashenok v krátkom videu ukazuje svoj bežný deň. Akurát ho netrávi na slnečnej terase reštaurácie, ale v protibombovom kryte. Učila deti finančnú gramotnosť: Petra Kozáková v rámci programu Teach for Slovakia pracovala dva roky ako učiteľka na Základnej škole v Lozorne. Okrem chémie, biológie a matematiky vyučovala aj krúžok s názvom Moja učiteľka varí lepšie ako tvoja, ktorý nebol iba o jedle. Deti vďaka nemu spoznali základy finančnej gramotnosti aj kritického myslenia.

Rozhovory ZKH

Rozhovory ZKH: Milan Dubec. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

V Žiline založil Camp kde ubytováva utečencov z Ukrajiny. Ako to v Campe vyzerá? Robíme dosť pre to, aby u nás zostali Ukrajinci pracovať? Čo ukázala utečenecká vlna o Slovensku? Pozrite si rozhovor Zuzany Kovačič Hanzelovej s podnikateľom Milanom Dubecom.

Podcasty SME

Karikatúra

Rozprávkari. (zdroj: Hej, ty!)

Recept dňa

Colomba pasquale. Na veľkú noc sa pečie panettone v tvare holubice. (zdroj: Adobe Stock)

Nech sladké prinesie Veľkonočný zmier. Recept od porotkyne Pečie celé Slovensko.

Voľný čas

Stiahnite si stovky e-kníh a audiorozprávok. Vyberte si zo slovenského zlatého fondu, svetovej klasiky a autorov edície SME.

Ďakujeme, že ste časť svojho rána strávili so SME. Uvidíme sa opäť zajtra.

Chcete pravidelne dostávať Ranný brífing SME e-mailom? Prihláste sa na odber jedným klikom.