Dobré ráno: Fico, ten už zrádza záujmy Slovenska

Prečo opozícia kolaboruje s Ruskom.

Robert Fico si zjavne vybral stranu - a nie je to strana ani našich spojencov, ani Slovenska.

Mohol dokonca Rusku vyzradiť utajovaný prevoz obranného protiraketového systému, zľahčuje agresiu Ruska na Ukrajine, koketuje s dezinformáciami.

Že sa prirodzenými spojencami Fica stali fašisti, to už nejaký čas vieme. Ale stal sa dnešný Robert Fico aj vlastizradcom?

Tomáš Prokopčák sa pýta Petra Tkačenka.

Zdroj zvukov: FB Robert Fico, TV Markíza

Krátky prehľad správ

Ľudovít Makó a Boris Beňa nepôjdu do väzby. Dôvod na to po Okresnom súde v Bratislave nevidí ani Senát Krajského súdu. Súd povedal, že sa ani nezaoberal dôvodmi na väzbu, keďže problematické je už samotné obvinenie dvojice. Tým má byť krivá výpoveď a krivé obvinenie.

Slovensko chce bezodkladne nahradiť dva staré ruské vojenské vrtuľníky Mi-171. Pre vojnu totiž bude problémom vôbec zohnať náhradné diely na tieto ruské stroje. Vláda už schválila 25 miliónov eur na dva nové vrtuľníky.

Slovensko pripravuje návrat diplomatov do Kyjeva. Najskôr pôjdu do ukrajinského hlavného mesta diplomati preskúmať bezpečnostnú situáciu. Ak to bude možné, následne tam podľa ministra zahraničia Ivana Korčoka sfunkčníme veľvyslanectvo.

Vojna s Ukrajinou vraj bola nevyhnutná, tvrdí ruský prezident Vladimir Putin. Povedal, že Moskva podľa neho nemala inú možnosť, ako spustiť vojenskú operáciu na ochranu Ruska a že stret s ukrajinskými protiruskými silami bol len otázkou času. Ukrajinské ministerstvo obrany medzičasom preveruje informácie o použití chemických zbraní v Mariupoli. Mohlo ísť o fosforovú muníciu.

Švédsko a Fínsko by mohli do NATO vstúpiť už v lete, dôvodom je ruská invázia na Ukrajinu. Väčšina obyvateľov týchto škandinávskych krajín bola dosiaľ za neutralitu, no to zásadne zmenil vpád ruských vojsk.

Odporúčanie

Mojim dnešným odporúčaním sú správy v ukrajinčine. Na SME.sk už niekoľko dní nájdete každé ráno stručný prehľad tých najdôležitejších udalostí napísaný v ukrajinčine. Naši ukrajinskí kolegovia tak pomáhajú poskytovať ľuďom utekajúcim pred vojnou najzákladnejšie informácie o tom, čo sa na Slovensku i v zahraničí deje. Ak poznáte niekoho, komu by prehľad v ukrajinčine mohol pomôcť, dajte mu vedieť. Nájdete ho každé doobedie na titulke SME.sk a čoskoro aj na adrese ukrajina.sme.sk.

