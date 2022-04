V jedinej psychiatrickej liečebni pre deti vládne režim nápravného zariadenia

Na problém upozorňuje ombudsmanka.

Keď mala Valentína Gabrišová dvanásť rokov, prežívala v dôsledku rozvodu rodičov a chronických zdravotných ťažkostí náročné obdobie. Po pokuse o samovraždu bola s otravou hospitalizovaná v Detskej fakultnej nemocnice Košice, odkiaľ po asi troch dňoch nastúpila do Detskej psychiatrickej liečebne v obci Hraň.

Práve tomuto zariadeniu sa v Správe o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2021 venuje dnes už bývalá verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová.

V liečebni sa našli porušenia viacerých základných práv a slobôd. „Porušenia sa týkali oblasti práv detí na pravidelné kontakty s ich rodičmi, práva na listové tajomstvo alebo zákaz krutého, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania a trestania. Tieto porušenia boli skutočne závažné a zarážajúce.“

Tričká namiesto terapie

Prijatie do detskej psychiatrickej liečebne Hraň bolo podľa slov Gabrišovej veľmi rýchle. „Mala som veľmi krátky rozhovor s lekárkou, ktorá mi v podstate len oznámila, že tam nastúpim. Spätne som sa dozvedela, že ani moja mama nemala oveľa viac informácií ako ja,“ povedala pre SME. Lekárka matke zariadenie odporučila s tým, že „to pre ňu bude najlepšie“. Matka v krízovej situácii súhlasila s niekoľkomesačnou hospitalizáciou.

Hneď po príchode musela Gabrišová prejsť dvojtýždňovým procesom, počas ktorého nemohla mať žiadny kontakt s rodinou. „Len jediný raz mi sestrička povedala, že moja mama telefonovala a pozdravuje ma. Dnes viem, že mama do liečebne volala každý deň, pýtala sa na mňa, no sestry ju vždy odbili a dávali jej najavo, že ich jej telefonáty otravujú.“

O tom, že sa mama o ňu zaujíma, netušila a znášala to veľmi ťažko. „Brala som to z jej strany ako zradu. Že ma tam odložila, pretože mám problémy,“ vraví a dodáva, že ich vzťah to vážne naštrbilo na dlhý čas.

Nebola to však jediná traumatizujúca záležitosť, ktorú tam zažila.