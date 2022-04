Dobré ráno: My ani netušíme, či tu majú Rusi nejaké majetky

Oficiálne ani len netušíme, čo u nás Putinovi Rusi vlastnia.

Taliani hovoria o zadržaných jachtách, majetky zhabali ruským oligarchom aj v ďalších krajinách.

No na Slovensku sa ani po mesiaci a pol od ruského útoku na Ukrajinu ľuďom zo sankčných zoznamov nič nestalo. Odhaduje sa pritom, že u nás majú ruskí podnikatelia viac ako tisíc firiem.

Prečo naše úrady nezasiahli a či sa to zmení?

Tomáš Prokopčák sa pýta Daniely Hajčákovej.

Krátky prehľad správ

Prokurátor podal obžalobu v daňovej kauze exprezidenta Kisku. Krajská prokuratúra v Prešove hovorí o pokračovacom zločine daňového podvodu. Kauza sa týka neoprávneného uplatnenia nároku na vrátenie nadmerného odpočtu dane spoločnosťou KTAG pri Kiskovej kampani v roku 2014. Firma však daň už v rokoch 2014 a 2016 doplatila, exprezident opakovane tvrdil, že za kauzou je pomsta Fica a Kaliňáka.

Slovensko pomôže s odhaľovaním vojnových zločinov na Ukrajine. Prvý tím vyšetrovateľov odcestuje v najbližších dňoch, potvrdila prezidentka Zuzana Čaputová. Slovensko bude po Francúzsku druhou krajinou, ktorá bude Ukrajine pomáhať vyšetrovať zločiny spáchané na územiach, z ktorých sa odsunuli ruské jednotky.

Ruské vojská včera podľa Kyjeva pokračovali v ostreľovaní Charkova a bombardovaní Mariupoľa. Raketami a bombami ničili civilnú infraštruktúru v Charkovskej a Záporožskej oblasti. Rusi zároveň rozmiestňovali sily neďaleko východnej Ukrajiny, čo potvrdili satelitné zábery.

Srí Lanka krachuje, úrady žiadajú o peniaze občanov žijúcich v zahraničí. Krajina chce nakúpiť potraviny a pohonné hmoty, má problémy aj s rekordnou infláciou a vypadáva elektrina. V stredu Srí Lanka pozastavila splácanie zahraničného dlhu vo výške 51 miliárd dolárov, aby sa vyhla štátnemu bankrotu.

Kľúčová častica nemá takú hmotnosť, akú by mala mať. Výsledky meraní Fermilabu ukazujú, že nameraná hmotnosť W bozónu nesedí s predpoveďami štandardného modelu. Výsledky teraz musí overiť iný experiment, napríklad Veľký hadrónový urýchľovač. Ak sedia, znamená to krok k novej fyzike: vysvetlením anomálie by mohla byť napríklad nejaká neznáma častica, ktorá s W bozónom interaguje.

Odporúčanie

Toto nie je vojna o Ukrajinu. Je to vojna o podobu sveta, a nielen preto, že Rusko by sa v prípade víťazstiev na Ukrajine nezastavilo. Ale aj preto, že Čína sa díva... a pozorne, s ľadovým kľudom a vypočítavosťou sleduje, čo urobí Západ. Prečo to tak je a o čo všetko sa na Ukrajine bojuje, vysvetľuje Eliot A. Cohen v magazíne The Atlantic. A práve jeho text Toto je rozhodujúci okamih tejto vojny je mojim dnešným odporúčaním.

