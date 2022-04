Kollár: Keď bude chcieť koalícia odvolať Žilinku, budem to vetovať

BRATISLAVA. Generálny prokurátor Maroš Žilinka nijako nepochybil, hovorí predseda Sme rodina BORIS KOLLÁR . Je presvedčený o tom, že v otvorenej kritike Žilinku sa premiér Eduard Heger z OĽaNO aj líder nasilnejšieho hnutia vo vládnej koalícii Igor Matovič mýlia.

„Absolútne spokojný“ je však Kollár podľa vlastných slov aj s profesionalitou špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica, ktorý je so Žilinkom v spore pre viacero vecí, aj pre prípad stíhania bývalého nominanta Sme rodina Vladimíra Pčolinského.

Predseda Sme rodina chcel rozhovor ukončiť predčasne. „Skončime to. Už ste sa ma na to pýtali niekoľkokrát a stále sa ma pýtate na to isté,“ povedal Kollár. Napokon v ňom po niekoľkých minútach pokračoval.

Premiér Eduard Heger nevylúčil, že by generálny prokurátor nemusel ostať v úrade do konca volebného obdobia, ak nezmení spôsob, ako sa správa. Keď prídu na stôl návrhy na odvolanie Maroša Žilinku, koalícia sa skončila?

Tak to budem vetovať. Mám právo veta a budem to vetovať.

Keby na tom trvali koaliční partneri?