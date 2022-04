Tisíce sú bez príjmu, väčšina detí nechodí do školy. Ako sa žije utečencom? (grafy)

BRATISLAVA. Slovensko-ukrajinské hranice stále prekračuje približne tritisíc utečencov denne, no je to už len asi štvrtina v porovnaní so začiatkom vojny.

Najväčšiu utečeneckú vlnu má Európa v tejto chvíli za sebou. Za necelé dva mesiace prekročilo slovensko-ukrajinskú hranicu 330-tisíc ľudí a len malá časť z nich sa rozhodla ostať na Slovensku.

Doteraz požiadalo o dočasné útočisko 67-tisíc Ukrajincov a tisíce ďalších sa stále rozhodujú, či ostanú na Slovensku.

Úrady postupne zhromažďujú dáta, ktoré nám dokresľujú predstavu o tom, kto sem vlastne prišiel a ako prebieha začleňovanie do spoločnosti.

Z týchto údajov napríklad vieme, že zatiaľ sa pomerne málo žiakov prihlásilo do škôl a ešte menej ľudí si dokázalo nájsť prácu. Aj keď najviac utečencov sa zdržiava v Bratislave, relatívne rovnomerne sú zaťažené prakticky všetky regióny.