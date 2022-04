Malé deti sa učia, ako zachrániť svojich starých rodičov. Vyhrali svetovú súťaž

Slovensko zažilo celkom nový pocit. Putinovi sa pokazil stroj na propagandu. Ľudia na Slovensku veria európskym inštitúciám viac ako národným. Správy o Slovensku, ktoré zaujali cudzincov.

1. Pri pohľade na Eduarda Hegera v zdevastovaných uliciach Buče zažilo Slovensko neobyklú emóciu: Slovakia is experiencing an unfamiliar emotion

2. Slováci sa rozcestovali a so záujmom o letenky rastú aj ich ceny. Krajinám susediacim s Ukrajinou stúpajú ceny leteniek: European flight ticket prices grow as does interest in travelling

3. Užite si veľkonočné sviatky netradične. Slovenské hrady ponúkajú cez voľné dni výnimočný program: Weekend: Throwback to unbelievable Easter accidents

4. Putinovi sa pokazil stroj na propagandu, hovorí ukrajinský expert na infovojnu. Ukrajine môžeme pomôcť aj tým, že sami budeme voči ruskej propagande odolní: The Russian propaganda machine is broken, it used to be much more sophisticated

5. Slováci a Slovenky neveria EÚ, ale páči sa im žiť v členskej krajine. Najnovší barometer priniesol hneď niekoľko paradoxov: Slovaks lack trust in the EU, but are happy to be members

6. Kým inde na Slovensku už zavládla jar, marcový výstup na Baranec bol ešte zimný. Inšpirujte sa výletom na tretí najvyšší vrch Západných Tatier: The snows of March: Baranec

7. Ponúka šatňa vo fitku obraz ekonomickej situácie vo svete? Pozrite sa okolo seba a zistite, či je dôvod na obavy: Check the locker room at your local gym for economic impacts of the war

8. Koľko Slovákov by bojovalo za svoju krajinu v prípade, že by tu vypukla vojna? Prieskum naznačuje, že ochotní sú skôr starší muži: Despite a war across the border, most Slovaks refuse to fight for their country

9. Ďakujeme za podporu. Ukrajina na to nikdy nezabudne, odkázal Zelenský Slovensku: Ukraine will never forget it. Zelensky thanks Slovakia

10. Nezrozumiteľná reč, ochabnuté končatiny, ovisnutá tvár. Pre niekoho vtipné príznaky môžu značiť vážnu situáciu. Malé deti sa učia, ako zachrániť svojich starých rodičov, vyhrali svetovú súťaž: Little heroes learn how to save their grandparents

